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В Мадриде произошла потасовка между игроками сборной Перу и полицейскими

вчера, 08:42

В Мадриде произошла стычка между полицейскими и игроками сборной Перу. Участвовали также представители персонала команды.

Инцидент произошёл тогда, когда футболисты наблюдали за поющими фанатами.

Вратарь сборной Педро Гальесе сообщил:

Мы хотели поприветствовать людей, и (полиция) начала нас бить.

Перуанские СМИ сообщили, что ситуация длилась несколько минут и была взята под контроль. Официальных заявлений от муниципальной полиции Мадрида и Федерации футбола Перу не поступало.

Перуанцы во вторник сыграют с Марокко в товарищеском матче на домашнем стадионе «Атлетико» Мадрид.

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Перу
Перевод с espn.com
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
Оказывается не все песни "строить и жить помогают"
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:43
Ну размялись немного,чего только не бывает после матча.
ДСА
ДСА
вчера в 09:14
Спустят на тормозах. Никто ведь не пострадал.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:13
Матч уже перестает быть товарищеским.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:08
Неее, я не понял, не трогайте вы Педро.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:02
"ТоварИщество"-оно такое,необузданное. Цэ Эуропа.
cpj579shbb6k
cpj579shbb6k
вчера в 08:52
Вот и пускай потом таких дикарей в приличные города поиграть!
fwuy7u99wbda
fwuy7u99wbda
вчера в 08:43
Был с перуанцами рядом на матче открытия мундиаля с саудитами - эти индейцы реально дикие
Гость
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