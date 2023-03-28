В Мадриде произошла потасовка между игроками сборной Перу и полицейскими

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вчера, 08:42

В Мадриде произошла стычка между полицейскими и игроками сборной Перу. Участвовали также представители персонала команды.

Инцидент произошёл тогда, когда футболисты наблюдали за поющими фанатами.

Вратарь сборной Педро Гальесе сообщил:

Мы хотели поприветствовать людей, и (полиция) начала нас бить.

Перуанские СМИ сообщили, что ситуация длилась несколько минут и была взята под контроль. Официальных заявлений от муниципальной полиции Мадрида и Федерации футбола Перу не поступало.

Перуанцы во вторник сыграют с Марокко в товарищеском матче на домашнем стадионе «Атлетико» Мадрид.