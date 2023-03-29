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Полиция начала расследование в отношении Холанда

вчера, 17:54

Полиция Большого Манчестера начала расследование в отношении нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Футболист пользовался мобильным телефоном во время вождения своего Rolls-Royce. В полиции сообщили, что им известно об этом инциденте. Начато расследование.

Полиция начала расследование в отношении Холанда

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
сегодня в 00:09
Дадут 15 суток, сурово ли это товарищи, сурово? думаю справедливо...
minai
minai
вчера в 23:42
С такого жирного нарушителя административного законодательства не сразу слезут.
salleeh
salleeh
вчера в 21:09
Давайте Дзюбу отправим в Англию!!!🤔
311
311
вчера в 19:49
А мог бы спокойно висеть в телефоне в маршрутке
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:16
Наверняка папарацци виноваты... так сказать нагадили Эрлингу...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:01
Это не я ,это автопилот!
А где он?
Сбежал...
SHEARER
SHEARER
вчера в 19:01
Заплатит штраф да и всё.
112910415
112910415
вчера в 18:51
закон суров, спасенья нет )
memphis
memphis
вчера в 18:38
И правильно, чтобы Кокорины не завелись
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:26
Наверно кино снимут...пару тройку детективов напишут...
Про расследование в Большом Манчестере...
7 лет манчестерские полисмены преступлений не видели...сидели скучая....пончики ели....а тут сразу...такое...преступленище...
Кто ж из сыщиков не хочет в историю попасть...расследовав то...что в книгах по криминалогии назовут "Большое манчестерское Дело"...
Elliada
Elliada
вчера в 18:13
Раз снимок не размыт, значит, машина стоит. Возможно, в пробке. И что такого? Как будто один Холанд этим грешит. Максимум штраф выпишут.
dvn76h9nc8ya
dvn76h9nc8ya
вчера в 18:11
Осталось только узнать за кого болеет начальник полиции Манчестера.
Или отмажет или накажет жёстко.
Igo0rek
Igo0rek ответ rb858x646nfw (раскрыть)
вчера в 18:06
В России так-то подобное тоже нарушением считается.
bgr379xgakhq
bgr379xgakhq
вчера в 18:03
Лысый шарлатан поди стуканул - чтобы норвежская машина все меськины рекорды не побила, опять решил сбить её с толку
LOpp
LOpp
вчера в 18:02
Неужели посадят?
rb858x646nfw
rb858x646nfw
вчера в 18:01
Делать нагличанской полиции как будто нечего, чем такой ерундой заниматься. Всё-таки реально нам их никогда не понять
Гость
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