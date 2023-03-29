Полиция начала расследование в отношении Холанда

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вчера, 17:54

Полиция Большого Манчестера начала расследование в отношении нападающего «Манчестер Сити» .

Футболист пользовался мобильным телефоном во время вождения своего Rolls-Royce. В полиции сообщили, что им известно об этом инциденте. Начато расследование.