Полиция начала расследование в отношении Холанда

Полиция Большого Манчестера начала расследование в отношении нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Футболист пользовался мобильным телефоном во время вождения своего Rolls-Royce. В полиции сообщили, что им известно об этом инциденте. Начато расследование.
Про расследование в Большом Манчестере...
7 лет манчестерские полисмены преступлений не видели...сидели скучая....пончики ели....а тут сразу...такое...преступленище...
Кто ж из сыщиков не хочет в историю попасть...расследовав то...что в книгах по криминалогии назовут "Большое манчестерское Дело"...
Про расследование в Большом Манчестере...
7 лет манчестерские полисмены преступлений не видели...сидели скучая....пончики ели....а тут сразу...такое...преступленище...
Кто ж из сыщиков не хочет в историю попасть...расследовав то...что в книгах по криминалогии назовут "Большое манчестерское Дело"...