После ответного матча против ПСЖ Нагельсманн поругался с одним из игроков

У нападающего Садио Мане и экс-тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна произошел конфликт.
Это случилось после ответного матча немецкого клуба против ПСЖ в Лиге чемпионов. Игрок при одноклубниках в грубой форме критиковал наставника из-за того, что ему дали отыграть против парижан лишь 8 минут. Во время ссоры футболисты заметили, что рулевой был напуган такой реакцией сенегальца. В следующем матче против «Аугсбурга» Мане вышел в стартовом составе, что, вероятно, подтвердило догадки игроков об испуге тренера.
Руководство «Баварии» хочет, чтобы при новом тренере подобного не происходило.
А вообще странно слышать такое про Мане, вроде бы с виду тихий, спокойный, дисциплинированный. Если это и правда, то таких футболистов лучше на выход, портить атмосферу в команде и подрывать авторитет тренера это не есть хорошо. Когда что-то тебя не устраивает, подойди к тренеру тет-а-тет и выскажи свои претензии.
А вообще странно слышать такое про Мане, вроде бы с виду тихий, спокойный, дисциплинированный. Если это и правда, то таких футболистов лучше на выход, портить атмосферу в команде и подрывать авторитет тренера это не есть хорошо. Когда что-то тебя не устраивает, подойди к тренеру тет-а-тет и выскажи свои претензии.