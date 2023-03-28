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После ответного матча против ПСЖ Нагельсманн поругался с одним из игроков

вчера, 22:29

У нападающего Садио Мане и экс-тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна произошел конфликт.

Это случилось после ответного матча немецкого клуба против ПСЖ в Лиге чемпионов. Игрок при одноклубниках в грубой форме критиковал наставника из-за того, что ему дали отыграть против парижан лишь 8 минут. Во время ссоры футболисты заметили, что рулевой был напуган такой реакцией сенегальца. В следующем матче против «Аугсбурга» Мане вышел в стартовом составе, что, вероятно, подтвердило догадки игроков об испуге тренера.

Руководство «Баварии» хочет, чтобы при новом тренере подобного не происходило.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:41
Втык надо Мане сделать.
Capral
Capral ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 01:57
Я сколько вас читаю, всегда удивляюсь вашей решительности и неосведомлёности. Ничего не зная о немецком футболе и его менталитете, не читая немецкой прессы, в тоже самое время давать такие дерзкие советы- как подойди к тренеру, сказать ему в лицо и тд. Про Тухеля, как-то сказали, что на опережение Бавария перехватила его у Реала, но в тоже время- он нигде долго не задерживался. Если тренер слабый, зачем же брали? Это все-таки Бавария- гордость нации!
Capral
Capral ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 01:46
Чтобы показать свой авторитет, для начала, надо его иметь...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:23, ред.
Интересно, а что делали остальные игроки, сидели на лавочке и ждали, кто из этой перепалки выйдет победителем? Как бы в Баварии есть авторитеты, которые в клубе чуть ли не с академии, могли и закрыть рот новичку Мане. Плохо, что Негальсманн не умеет показывать свой авторитет против звездных игроков, а это очень важно, Тухель в этом плане будет получше.

А вообще странно слышать такое про Мане, вроде бы с виду тихий, спокойный, дисциплинированный. Если это и правда, то таких футболистов лучше на выход, портить атмосферу в команде и подрывать авторитет тренера это не есть хорошо. Когда что-то тебя не устраивает, подойди к тренеру тет-а-тет и выскажи свои претензии.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:25
Тренер должен чувствовать «пульс команды», вывести Мане из себя, это ещё нужно постараться. С Тухелем будет всё иначе, по крайней мере он не будет раздражать свою команду…
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:27
Тренер слабаком оказался, повёлся на поводу у Мане
Capral
Capral
вчера в 23:12
У Р.Фёллера почечная колика- ему прописан домашний режим.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:54
Моё Почтение!!!
Сегодня видел в немецких СМИ, целый список недовольных Нагельсманном. Там, человек 5 точно наберется...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:51
Ранее вроде как за сенегальцем такое не водилось!
Capral
Capral
вчера в 22:46
Да там половина команды была против Нагельсманна.
Гость
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