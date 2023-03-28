После ответного матча против ПСЖ Нагельсманн поругался с одним из игроков

1680031773

вчера, 22:29

У нападающего и экс-тренера мюнхенцев произошел конфликт.

Это случилось после ответного матча немецкого клуба против ПСЖ в Лиге чемпионов. Игрок при одноклубниках в грубой форме критиковал наставника из-за того, что ему дали отыграть против парижан лишь 8 минут. Во время ссоры футболисты заметили, что рулевой был напуган такой реакцией сенегальца. В следующем матче против «Аугсбурга» Мане вышел в стартовом составе, что, вероятно, подтвердило догадки игроков об испуге тренера.

Руководство «Баварии» хочет, чтобы при новом тренере подобного не происходило.