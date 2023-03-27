Глава РФС заступился за Карпина, которого раскритиковал министр спорта

Глава РФС Александр Дюков заступился за главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ранее подвергся критике со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина.
Министру не понравились слова Карпина о том, что он «не держится за свое место в сборной».
Дюков отметил:
Наверное, это была неправильная формулировка. И то, что ответил Карпин, было вырвано из контекста.
Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе.
Или кто-то из нас осмелится назвать футболом то безобразие, которое сборная показывает во время проведения товарищеских игр ?
Или кто-то из нас осмелится назвать футболом то безобразие, которое сборная показывает во время проведения товарищеских игр ?