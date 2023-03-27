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Глава РФС заступился за Карпина, которого раскритиковал министр спорта

сегодня, 00:17

Глава РФС Александр Дюков заступился за главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ранее подвергся критике со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина.

Министру не понравились слова Карпина о том, что он «не держится за свое место в сборной».

Дюков отметил:

Наверное, это была неправильная формулировка. И то, что ответил Карпин, было вырвано из контекста.

Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:46, ред.
Не пойму, чего министр спорта хочет от Карпина, который тренирует мифическую сборную, проводящую никому не нужные встречи два раза в год. Каким бы тренер ни был, ему нужно в пояс поклониться за то, что согласился возглавить сборище из 60 человек, большая часть которых имеет опосредованное отношение к всеми любимой игре.
Или кто-то из нас осмелится назвать футболом то безобразие, которое сборная показывает во время проведения товарищеских игр ?
112910415
112910415
сегодня в 11:22
каждый пыжится, старается политически правильно кукарекнуть ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:06
Все до банальности просто. Слова и уиение это разные вещи. Говорить о чем то и уметь это делать у Карпина не совпадают.. Он не тренер для сборной. Для клуба вожможно, для сборной нет.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:59
Да сейчас любого тренера поставь, толку не будет. Официальных матчей нет, а играть товарняки никому сильно неинтересно. А министр спорта пусть с себя начинает критику. Понятно, что наш спорт сейчас в загоне, но ведь что то делать надо. Остается нам только надеяться, что все разрешится поскорей. Будем ждать.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:29
Министр оказался неправ.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:25
А не поменять ли нам министра спорта????...:)))))
ДСА
ДСА
сегодня в 07:07
Начались дипломатические игры, что бы сгладить ситуацию.
64khkj7v6yu3
64khkj7v6yu3
сегодня в 06:20
Поставил на место месье Дюк зарвавшегося пингпонгиста
adekvat
adekvat
сегодня в 06:20
За такие бабки и такие результаты, в топку тренера
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:44
Карпину нужно с Дзюбой соревноваться в красноречии.
Boricku
Boricku
сегодня в 01:27
Обоих сымать пора
xdx7d4s85zqw
xdx7d4s85zqw
сегодня в 00:33
Надо поддержать тренера обязательно
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