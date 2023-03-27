Глава РФС заступился за Карпина, которого раскритиковал министр спорта

Глава РФС заступился за главного тренера сборной России , который ранее подвергся критике со стороны министра спорта РФ .

Министру не понравились слова Карпина о том, что он «не держится за свое место в сборной».

Дюков отметил:

Наверное, это была неправильная формулировка. И то, что ответил Карпин, было вырвано из контекста.

Я знаю Карпина, он с большим желанием и уважением относится к своей работе.