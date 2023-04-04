Месси близок к уходу из ПСЖ в связи с предложением о сокращении зарплаты

Нападающий Лионель Месси близок к уходу из ПСЖ по окончании сезона, сообщает L’Équipe.
Переговоры о продлении контракта продолжаются, но шансы на их успешный исход могут уменьшится. Парижане предлагают аргентинцу пойти на сокращение зарплаты, чтобы уложиться в правила финансового фэйр-плей. Отмечается, что зарплата футболиста может уменьшиться на четверть. Месси и его окружение могут не принять это предложение, хотя конкретных предложений от других клубов в данный момент нет. В то же время в «Барселоне» растёт уверенность в возвращении своего бывшего игрока, о желании вернуть которого говорили вице-президент «сине-гранатовых» Рафа Юсте и главный тренер команды Хави.
Есть шанс, что действующий чемпион мира останется в «Пари Сен-Жермен», если каталонцам по финансовым причинам будет отказано в трансфере, а также если он всё-таки примет условия, предложенные победителями Лиги 1. Сам футболист хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому маловероятен переход в «Интер Майами» или переезд в Саудовскую Аравию.
Лучшим решением было бы продать Мбаппе летом. Сэкономленные 200 млн на его зарплате и заработанные на его трансфере 200 млн позволит не только сократить зарплатный фонд ПСЖ, но и усилить состав, купив игроков. Мбаппе не хочет играть за ПСЖ. Через год хочет бесплатно сбежать в Реал. Так почему бы его не продать, чтобы бесплатно не терять??? Все равно от него толку нет.
Лучшим решением было бы продать Мбаппе летом. Сэкономленные 200 млн на его зарплате и заработанные на его трансфере 200 млн позволит не только сократить зарплатный фонд ПСЖ, но и усилить состав, купив игроков. Мбаппе не хочет играть за ПСЖ. Через год хочет бесплатно сбежать в Реал. Так почему бы его не продать, чтобы бесплатно не терять??? Все равно от него толку нет.