Месси близок к уходу из ПСЖ в связи с предложением о сокращении зарплаты

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вчера, 11:56

Нападающий близок к уходу из ПСЖ по окончании сезона, сообщает L’Équipe.

Переговоры о продлении контракта продолжаются, но шансы на их успешный исход могут уменьшится. Парижане предлагают аргентинцу пойти на сокращение зарплаты, чтобы уложиться в правила финансового фэйр-плей. Отмечается, что зарплата футболиста может уменьшиться на четверть. Месси и его окружение могут не принять это предложение, хотя конкретных предложений от других клубов в данный момент нет. В то же время в «Барселоне» растёт уверенность в возвращении своего бывшего игрока, о желании вернуть которого говорили вице-президент «сине-гранатовых» Рафа Юсте и главный тренер команды Хави.

Есть шанс, что действующий чемпион мира останется в «Пари Сен-Жермен», если каталонцам по финансовым причинам будет отказано в трансфере, а также если он всё-таки примет условия, предложенные победителями Лиги 1. Сам футболист хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому маловероятен переход в «Интер Майами» или переезд в Саудовскую Аравию.