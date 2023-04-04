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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси близок к уходу из ПСЖ в связи с предложением о сокращении зарплаты

вчера, 11:56

Нападающий Лионель Месси близок к уходу из ПСЖ по окончании сезона, сообщает L’Équipe.

Переговоры о продлении контракта продолжаются, но шансы на их успешный исход могут уменьшится. Парижане предлагают аргентинцу пойти на сокращение зарплаты, чтобы уложиться в правила финансового фэйр-плей. Отмечается, что зарплата футболиста может уменьшиться на четверть. Месси и его окружение могут не принять это предложение, хотя конкретных предложений от других клубов в данный момент нет. В то же время в «Барселоне» растёт уверенность в возвращении своего бывшего игрока, о желании вернуть которого говорили вице-президент «сине-гранатовых» Рафа Юсте и главный тренер команды Хави.

Есть шанс, что действующий чемпион мира останется в «Пари Сен-Жермен», если каталонцам по финансовым причинам будет отказано в трансфере, а также если он всё-таки примет условия, предложенные победителями Лиги 1. Сам футболист хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому маловероятен переход в «Интер Майами» или переезд в Саудовскую Аравию.

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Все комментарии
ym7ecz47fdqk
ym7ecz47fdqk ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:46, ред.
Хитрый трюк.
Результативность в клубе уровня пятерки в чемпионате Англии и результативность в непререкаемом топе-чемпионе слабой лиги Франции.
Чего только не сделаешь ради своей любви)))))))
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:25
    Tex
    Tex ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
    вчера в 21:22
      Мирон Витальевич
      Мирон Витальевич ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 19:47
      "Месси заработал для ПСЖ 700 млн только за год..."

      Чего?! )))
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 19:30
      Ещё никто не устал от этих "новостей"???
      DaslerU
      DaslerU
      вчера в 19:24
      Самый жадный гном на планете.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 18:49
      Хорошо хоть хейтеры Месси доносят правильные мысли до всех остальных, и знают что к чему.
      Только нигде не говорится, что к его игре есть вопросы, как было у Роналду в МЮ, за что и был отправлен в запас.
      Он то уступает по результативности только Мбаппе.
      И вопросов к нему никаких нет!
      В этой ситуации решение за Месси, а не за ПСЖ.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 18:47
      Пусть канает
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 18:41
      Не тот он игрок, который выбирает клуб из-за денег.
      Чемпион мира сам вправе выбирать где продолжить карьеру, во Франции или в Барселоне.
      К чему приплетать про возможный переход в СА?
      В пустыню уезжают от безысходности.
      Месси не продлевает контракт, потому что хочет вернуться в Каталонию, где его ждут, восхищаются игрой.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 18:11
      Выход один...катарские инвесторы должны перейти вместе с Месси...
      Ну и Эйфелеву башню тоже в Каталонию....
      Чтоб Лео по утрам вставал...смотрел в окно...и думал что он в Париже...чтоб его неожиданно не обуял страх нищенства...)))
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 17:50
      Вот мусолят Тему . Уже папа у Месси всё решил.
      Ждём новых новостей.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:16
      чему быть, того не миновать
      Incredulous
      Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 16:42
      Ты так ничего и не понял. Финансовый фэйр-плей здесь вовсе не при чём. С чем чем, а вопросы с фейр-плей руководство ПСЖ могли решать всегда, можно сказать это их визитная карточка). Этим понижением з/п босы ПСЖ показывают Месси, что он не оправдал их надежд, не сделал то, за что его сюда брали, а платить такие деньги за пешеходные прогулки шейхи не хотят. Это как бы "желтая карточка" для Месси. Если останется, и в следующем сезоне опять будет "балду гонять", то карточка станет "красной". И Месси это отлично понимает (в отличии от его адептов), постарается побыстрей уйти из клуба, дабы в следующем сезоне избежать позора.
      амурец
      амурец
      вчера в 16:27
      Месси проблема ПСЖ платят такие бабки а толку от него ноль
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 16:21
      И тут Левандовский почувствовал неладное...
      Agеnt 47
      Agеnt 47
      вчера в 15:46
      Обузе пинок под зад дали))))))))))) Это тебе не липовые мячи получать,тут не получится обанкротить как барсу...Ничерта не заработал для ПСЖ,имидж не поднял, ЛЧ не выиграл,так еще и освистывают пешехода...
      Romeo 777
      Romeo 777
      вчера в 15:32
      Сущность семейства аргентинца, во главе с папой. Деньги - это всё. Так было, есть, и будет.
      p8qmbk38y8hv
      p8qmbk38y8hv
      вчера в 15:29
      Завтра напишут, что ему повышают зарплату в несколько раз.
      shur
      shur
      вчера в 14:56
      ...баласт - за-бал уже, каталонцы собирайте матпомощь вашему
      любимому пешеходу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 13:49
      Уходя – уходи.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 13:39
      Уход Месси из ПСЖ превращается в бесконечный сериал.
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 13:33
      Конечно надо уходить. Неблагодарные фанаты его освистывают да еще и руководство хочет зарплату урезать. Зачем там оставаться? Месси лучший игрок мира и легко найдет себе новый клуб. В пустыню точно не поедет как Роналду. Месси еще способен поддерживать высочайший уровень игры.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 13:32
      Руководство винить надо пригласив Лебедя, Рака, Щуку.
      Неймар будет плакать. Уйдет Месси, Мбаппе, а проблема останется.
      e7mzjhz4fwfz
      e7mzjhz4fwfz
      вчера в 13:18
      глорики гнома сейчас начнут как всегда его оправдывать, мол тренер там не тот, проект не такой и тд.
      w8sjrtjfscge
      w8sjrtjfscge
      вчера в 13:16
      Правильно! Отдоил недоросль арабское вымя - пора и на выход!
      zooveterinar
      zooveterinar
      вчера в 13:09
      И куда же оно,ото побредет?!! Кто пристроит?!
      Рыцарь Маг
      Рыцарь Маг
      вчера в 13:04
      Да конечно не в зарплате дело. Дело просто в больших деньгах - контракт Рона так бесит гнома
      ub4yqhmjnq48
      ub4yqhmjnq48
      вчера в 13:01
      Там похоже не в зарплате дело
      Nazi
      Nazi
      вчера в 12:54
      Вали уже тупомордый быдлоарг... Вали и жри свои чипсы в другой стране. На большее все равно не способен уже очень давно. Подарочный ЧМ с тучей пенальти не показатель.
      drug01
      drug01
      вчера в 12:45
      Не будем спешить, всё может изменится такое наше сложное время
      Гость
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