Печальное положение ПСЖ и перспективы. Варианты замены Гальтье

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вчера, 09:12

При катарских владельцах так плохо еще не было.

Падение продолжается

ПСЖ часто обвиняли в том, что команда не может настроиться на матчи чемпионата Франции с клубами средней руки. Так бывало даже в годы уверенной игры и больших побед. Парижским звездам часто не хватало мотивации. Но обычно на матчи против сильных соперников с именем даже в Лиге 1 они настраивались должным образом. Именно поэтому бывший французский гегемон «Лион» в последние годы оказался очень удобным противником для ПСЖ и регулярно ему проигрывал.

До минувшего тура. Лионцы под руководством экс-тренера парижан Лорана Блана выдали почти идеальный матч и победили в Париже со счетом 1:0. Причем могли забивать даже больше, но столкнулись со своей классической проблемой – слабой реализацией моментов. Нельзя сказать, что у ПСЖ их не было, однако команда с Месси и Мбаппе могла бы показать и более содержательный футбол.

Это поражение стало для ПСЖ вторым подряд на своем поле. Перед перерывом на матчи сборных парижане дома уступили «Ренну» (0:2). Как видим, они даже не забили в двух последних встречах перед своими болельщиками, которые, кстати, все более интенсивно и охотно освистывают Месси, словно он виноват во всех их бедах. Тем самым подталкивают Лионеля к разрыву отношений с ПСЖ , что может случиться уже летом. Кто знает, возможно, так будет лучше и для игрока, и для клуба. Но это повод для совсем другого разговора.

Это поражение от «Лиона» стало восьмым для ПСЖ в 18 матчах во всех турнирах с начала 2023 года. Так часто с начала года парижане при катарской власти еще не проигрывали. Более того, мастера статистики накопали, что в последний раз восемь матчей или более ПСЖ проигрывал из 18 стартовых встреч в году аж в 2001-м. Тогда в Париже играли Анелька, Кристиан, Лоран Робер, Джей-Джей Окоча, Артета, Почеттино и Летизи.

Последний шанс

Эти поражения от «Ренна» и «Лиона» возродили умершую было чемпионскую гонку во Франции. ПСЖ показал свою уязвимость. И задача конкурентов – терять как можно меньше очков. В погоню за парижанами бросились «Ланс» и «Марсель», которые отстают на шесть баллов. Кажется, что сейчас надежда ПСЖ не столько в собственном уверенном шествии на оставшемся отрезке, а в том, что конкуренты не смогут пройти этот путь безошибочно.

Мало кто сомневается, что следующий сезон ПСЖ начнет с новым главным тренером. Но сейчас главная задача команды – сохранить лидерство и выиграть чемпионат. Это можно сделать и с Кристофом Гальтье, на это рассчитывают и боссы в Париже. Сам наставник призвал после поражения команду мобилизоваться, перестроиться. Хотя он то же самое говорил ей и после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии». Тогда не очень помогло. Инсайдеры французской прессы говорят, что мотивация и самоотдача футболистов на тренировках сильно упала. И это сказывается на игре.

В таком случае падение ПСЖ может продолжиться. И тогда уже руководство парижан не отделается простым завершением сезона под началом Гальтье. Придется совершать встряску. Если верить тем же французским СМИ , то тренеру дали два матча. От их результатов будет зависеть, останется ли Кристоф у руля парижан до конца сезона или уйдет раньше.

В предстоящем туре ПСЖ сыграет на выезде против «Ниццы», которая не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд во всех турнирах. А через тур парижане примут на своем поле «Ланс» — тот самый, который бросает вызов в чемпионской гонке, выиграл три последних матча и не пропустил в них ни одного мяча.

Кандидаты на замену

Сейчас ПСЖ и «Челси» — самые горячие и вместе с тем наиболее интригующие места для работы. С одной стороны, это топовые клубы с большими возможностями и амбициями. С другой стороны, накопившийся ворох проблем команд со внутренними отношениями и поведением боссов может насторожить и даже отпугнуть любого кандидата.

Интересно, что и в списке «Челси», и в списке ПСЖ кандидаты пересекаются. Назовем тех, кого французская пресса связывает с интересом со стороны парижан. Главной мечтой боссов клуба считается Зинедин Зидан. Его хотели заманить, когда он ушел из «Реала» в 2021 году, но Зидан отказался, предпочитая думать о варианте со сборной Франции. Однако федерация продлила контракт с Дидье Дешамом до 2026 года, так что Зидану стоит переключиться на что-то иное.

Зинедин осторожен и не хочет портить свою репутацию, которая близка к идеальной. Поэтому если он и согласится принять ПСЖ , то с кучей условий, которые клуб должен будет выполнить. Но Зидан смотрится перспективно в этой роли. Он француз, хорошо ладит с Мбаппе, умеет обращаться со звездами, имеет среди них авторитет, а также уже обладает опытом победы в Лиге чемпионов.

Еще один кандидат – Антонио Конте. Его репутацию нельзя назвать идеальной, он со всеми расставался в той или иной степени скандально. Но, возможно, и тренеру, и ПСЖ как раз нужна встряска, которую может дать совместная работа. Конте может растормошить парижскую толпу либо окончательно вскрыть проблемы и вынести их, проведя оздоровительное очищение. Конте не боится говорить то, что думает. Если уж в Париже начали экспериментировать с тренерами, то Антонио вписался бы в новую такую авантюру.

Наконец, если ПСЖ взял на тренерскую работу человека, который лишил его чемпионского титула в 2021 году, то почему бы не позвать и того, кто выбил парижан из Лиги чемпионов в 2023-м? Юлиан Нагельсманн был довольно неожиданно уволен из «Баварии» и без работы точно не окажется. Молодой тактик со свежими идеями – выглядит неплохо. Правда, захочет ли он сам окунаться в сложную обстановку в Париже? Да и станет ли он авторитетом для парижских звезд?

Последним наиболее вероятным кандидатом называют Луиса Энрике. Ушедший из сборной Испании специалист заявил, что хотел бы поработать с клубом. Его опыт в «Барселоне» был успешным, с каталонцами он выиграл все. У него также есть хорошая связь с Месси, который может задержаться в Париже, если туда придет Луис Энрике.