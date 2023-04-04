Печальное положение ПСЖ и перспективы. Варианты замены Гальтье

При катарских владельцах так плохо еще не было.
Падение продолжается
ПСЖ часто обвиняли в том, что команда не может настроиться на матчи чемпионата Франции с клубами средней руки. Так бывало даже в годы уверенной игры и больших побед. Парижским звездам часто не хватало мотивации. Но обычно на матчи против сильных соперников с именем даже в Лиге 1 они настраивались должным образом. Именно поэтому бывший французский гегемон «Лион» в последние годы оказался очень удобным противником для ПСЖ и регулярно ему проигрывал.
До минувшего тура. Лионцы под руководством экс-тренера парижан Лорана Блана выдали почти идеальный матч и победили в Париже со счетом 1:0. Причем могли забивать даже больше, но столкнулись со своей классической проблемой – слабой реализацией моментов. Нельзя сказать, что у ПСЖ их не было, однако команда с Месси и Мбаппе могла бы показать и более содержательный футбол.
Это поражение стало для ПСЖ вторым подряд на своем поле. Перед перерывом на матчи сборных парижане дома уступили «Ренну» (0:2). Как видим, они даже не забили в двух последних встречах перед своими болельщиками, которые, кстати, все более интенсивно и охотно освистывают Месси, словно он виноват во всех их бедах. Тем самым подталкивают Лионеля к разрыву отношений с ПСЖ, что может случиться уже летом. Кто знает, возможно, так будет лучше и для игрока, и для клуба. Но это повод для совсем другого разговора.
Это поражение от «Лиона» стало восьмым для ПСЖ в 18 матчах во всех турнирах с начала 2023 года. Так часто с начала года парижане при катарской власти еще не проигрывали. Более того, мастера статистики накопали, что в последний раз восемь матчей или более ПСЖ проигрывал из 18 стартовых встреч в году аж в 2001-м. Тогда в Париже играли Анелька, Кристиан, Лоран Робер, Джей-Джей Окоча, Артета, Почеттино и Летизи.
Последний шанс
Эти поражения от «Ренна» и «Лиона» возродили умершую было чемпионскую гонку во Франции. ПСЖ показал свою уязвимость. И задача конкурентов – терять как можно меньше очков. В погоню за парижанами бросились «Ланс» и «Марсель», которые отстают на шесть баллов. Кажется, что сейчас надежда ПСЖ не столько в собственном уверенном шествии на оставшемся отрезке, а в том, что конкуренты не смогут пройти этот путь безошибочно.
Мало кто сомневается, что следующий сезон ПСЖ начнет с новым главным тренером. Но сейчас главная задача команды – сохранить лидерство и выиграть чемпионат. Это можно сделать и с Кристофом Гальтье, на это рассчитывают и боссы в Париже. Сам наставник призвал после поражения команду мобилизоваться, перестроиться. Хотя он то же самое говорил ей и после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии». Тогда не очень помогло. Инсайдеры французской прессы говорят, что мотивация и самоотдача футболистов на тренировках сильно упала. И это сказывается на игре.
В таком случае падение ПСЖ может продолжиться. И тогда уже руководство парижан не отделается простым завершением сезона под началом Гальтье. Придется совершать встряску. Если верить тем же французским СМИ, то тренеру дали два матча. От их результатов будет зависеть, останется ли Кристоф у руля парижан до конца сезона или уйдет раньше.
В предстоящем туре ПСЖ сыграет на выезде против «Ниццы», которая не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд во всех турнирах. А через тур парижане примут на своем поле «Ланс» — тот самый, который бросает вызов в чемпионской гонке, выиграл три последних матча и не пропустил в них ни одного мяча.
Кандидаты на замену
Сейчас ПСЖ и «Челси» — самые горячие и вместе с тем наиболее интригующие места для работы. С одной стороны, это топовые клубы с большими возможностями и амбициями. С другой стороны, накопившийся ворох проблем команд со внутренними отношениями и поведением боссов может насторожить и даже отпугнуть любого кандидата.
Интересно, что и в списке «Челси», и в списке ПСЖ кандидаты пересекаются. Назовем тех, кого французская пресса связывает с интересом со стороны парижан. Главной мечтой боссов клуба считается Зинедин Зидан. Его хотели заманить, когда он ушел из «Реала» в 2021 году, но Зидан отказался, предпочитая думать о варианте со сборной Франции. Однако федерация продлила контракт с Дидье Дешамом до 2026 года, так что Зидану стоит переключиться на что-то иное.
Зинедин осторожен и не хочет портить свою репутацию, которая близка к идеальной. Поэтому если он и согласится принять ПСЖ, то с кучей условий, которые клуб должен будет выполнить. Но Зидан смотрится перспективно в этой роли. Он француз, хорошо ладит с Мбаппе, умеет обращаться со звездами, имеет среди них авторитет, а также уже обладает опытом победы в Лиге чемпионов.
Еще один кандидат – Антонио Конте. Его репутацию нельзя назвать идеальной, он со всеми расставался в той или иной степени скандально. Но, возможно, и тренеру, и ПСЖ как раз нужна встряска, которую может дать совместная работа. Конте может растормошить парижскую толпу либо окончательно вскрыть проблемы и вынести их, проведя оздоровительное очищение. Конте не боится говорить то, что думает. Если уж в Париже начали экспериментировать с тренерами, то Антонио вписался бы в новую такую авантюру.
Наконец, если ПСЖ взял на тренерскую работу человека, который лишил его чемпионского титула в 2021 году, то почему бы не позвать и того, кто выбил парижан из Лиги чемпионов в 2023-м? Юлиан Нагельсманн был довольно неожиданно уволен из «Баварии» и без работы точно не окажется. Молодой тактик со свежими идеями – выглядит неплохо. Правда, захочет ли он сам окунаться в сложную обстановку в Париже? Да и станет ли он авторитетом для парижских звезд?
Последним наиболее вероятным кандидатом называют Луиса Энрике. Ушедший из сборной Испании специалист заявил, что хотел бы поработать с клубом. Его опыт в «Барселоне» был успешным, с каталонцами он выиграл все. У него также есть хорошая связь с Месси, который может задержаться в Париже, если туда придет Луис Энрике.
Про Гальтье вы сами все сказали, там скорее всего больше бардак. Даже если придет Зидан там и чистить нужно состав, чего при Гальтье не будет. Зидан может диктовать условия, так как владельцы ПСЖ его хотят видеть в Париже и у него будет полный карт-бланш.
Про Гальтье вы сами все сказали, там скорее всего больше бардак. Даже если придет Зидан там и чистить нужно состав, чего при Гальтье не будет. Зидан может диктовать условия, так как владельцы ПСЖ его хотят видеть в Париже и у него будет полный карт-бланш.
В Лиге 1 даже Анри тренеровал, считай Губерниев
В Лиге 1 даже Анри тренеровал, считай Губерниев
ПСЖ как команда очень плоха. Половина состава - мальчишки 17-20 лет, которые впервые играют на высоком уровне. Через несколько лет от них можно будет ждать большего, но пока их уровень не соответствует ПСЖ. Мало того, ПСЖ это сборище наемников, которые не хотят рвать жилы ради клуба. Игроки между собой не ладят.
Конечно, ПСЖ выиграет чемпионат. Календарь не самый сложный. Но в следующем сезоне нужно укреплять защиту и полузащиту.
ПСЖ как команда очень плоха. Половина состава - мальчишки 17-20 лет, которые впервые играют на высоком уровне. Через несколько лет от них можно будет ждать большего, но пока их уровень не соответствует ПСЖ. Мало того, ПСЖ это сборище наемников, которые не хотят рвать жилы ради клуба. Игроки между собой не ладят.
Конечно, ПСЖ выиграет чемпионат. Календарь не самый сложный. Но в следующем сезоне нужно укреплять защиту и полузащиту.