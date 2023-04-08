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«Наполи» потерял ещё одного форварда перед игрой с «Миланом» в ЛЧ

вчера, 08:59

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне получил травму во вчерашней игре Серии А с «Лечче». Футболист появился на поле на 66-й минуте, но уже на 82-й ему потребовалась обратная замена.

Степень серьезности повреждения пока не установлена. Однако высока вероятность, что Симеоне не успеет восстановиться до 12 апреля, когда «Наполи» ждет матч Лиги чемпионов против «Милана».

В лазарете неаполитанцев также остается их ведущий форвард Виктор Осимхен.

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Все комментарии
Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 10:38
Очень жаль что наполи теряет своих лидеров к концу сезона, изначально когда только только ЛЧ стартовала я сказал что Наполи с такой игрой будет а Финале ЛЧ, и выиграют его, если только соперник не будет Реал. Без Вити сложно будет
sova147
sova147
вчера в 10:35
Хвича теперь должен играть за двух. Теперь можно ставить на ничью...
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:02
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 09:45
    Витеее надо выйти…
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:30
    Наполи в игре с Миланом в ЛЧ может проиграть только "сам себе."
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 09:25
    Бывает и такое в футболе, причём очень часто. Тем интереснее будет матч. Посмотрим.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 09:24
    Осимхен должен выздороветь, а Симеоне это только замена
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:15
    Да уж, это серьёзная потеря для Наполи...
    swed27
    swed27
    вчера в 09:11
    Наполи все равно закатит пару штук
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 09:08
    Будет причина оправдываться перед футбольной общественностью в случае поражения.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ 55994pdf5rdx (раскрыть)
    вчера в 09:04
    Витёк Осимхен будет живее всех живых...
    А Милан спокойно сгонял ничейку...
    55994pdf5rdx
    55994pdf5rdx
    вчера в 09:02
    Теперь вся надежда на Хвичу
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