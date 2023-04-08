«Наполи» потерял ещё одного форварда перед игрой с «Миланом» в ЛЧ

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне получил травму во вчерашней игре Серии А с «Лечче». Футболист появился на поле на 66-й минуте, но уже на 82-й ему потребовалась обратная замена.
Степень серьезности повреждения пока не установлена. Однако высока вероятность, что Симеоне не успеет восстановиться до 12 апреля, когда «Наполи» ждет матч Лиги чемпионов против «Милана».
В лазарете неаполитанцев также остается их ведущий форвард Виктор Осимхен.
А Милан спокойно сгонял ничейку...
А Милан спокойно сгонял ничейку...