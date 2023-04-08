«Наполи» потерял ещё одного форварда перед игрой с «Миланом» в ЛЧ

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вчера, 08:59

Форвард «Наполи» получил травму во вчерашней игре Серии А с «Лечче». Футболист появился на поле на 66-й минуте, но уже на 82-й ему потребовалась обратная замена.

Степень серьезности повреждения пока не установлена. Однако высока вероятность, что Симеоне не успеет восстановиться до 12 апреля, когда «Наполи» ждет матч Лиги чемпионов против «Милана».

В лазарете неаполитанцев также остается их ведущий форвард Виктор Осимхен.