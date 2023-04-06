У Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию

У президента «Монцы» и экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию после госпитализации.
Сообщается, что в среду он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Утверждается, что госпитализация была вызвана пневмонией, развившейся на фоне лейкемии.
Бывший премьер-министр Италии находится в тяжелом, но стабильном состоянии. В больницу приехали родственники Берлускони.
Берлускони - классный мужик. Здоровья Сильвио!
Берлускони - классный мужик. Здоровья Сильвио!
итальянского футбола!!!
итальянского футбола!!!