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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2022/2023

У Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию

06 апреля 2023, 13:46

У президента «Монцы» и экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию после госпитализации.

Сообщается, что в среду он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Утверждается, что госпитализация была вызвана пневмонией, развившейся на фоне лейкемии.

Бывший премьер-министр Италии находится в тяжелом, но стабильном состоянии. В больницу приехали родственники Берлускони.

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Все комментарии
stromshik
stromshik
вчера в 07:27
Держись, старина! Многие тебя уважают, как футбольного функционера, политика и просто мужчину!
протон
протон
06 апреля в 17:13
Берлускони как президент футбольного клуба один из самых успешных в истории футбола, его можно смело ставить в один ряд с такими глыбами как Бернабеу и Перес. Создатель нескольких легендарных Миланов, от Гуллита, Райкарда и Ван Бастена до Шевченко и Кака. Безусловно с его именем связана целая эпоха в футболе.
Берлускони - классный мужик. Здоровья Сильвио!
shur
shur
06 апреля в 14:18
...эпоха Большого поклонника, Большого Футбола похоже подходит к концу, рэспект сеньор Сильвио за вклад в развитие
итальянского футбола!!!
Гость
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