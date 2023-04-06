У Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию

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06 апреля 2023, 13:46

У президента «Монцы» и экс-владельца «Милана» диагностировали лейкемию после госпитализации.

Сообщается, что в среду он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Утверждается, что госпитализация была вызвана пневмонией, развившейся на фоне лейкемии.

Бывший премьер-министр Италии находится в тяжелом, но стабильном состоянии. В больницу приехали родственники Берлускони.