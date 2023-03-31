Ибрагимович вновь травмировался

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сегодня, 00:35

41-летний форвард «Милана» получил травму бедра в лагере сборной Швеции.

Ожидается, что на восстановление у игрока уйдет 10-15 дней.

Ибрагимович отыграл за Швецию около 15 минут в матче с Бельгией, именно после этого поединка у него появились жалобы на состояние ноги. В следующем матче с Азербайджаном форвард уже не играл.