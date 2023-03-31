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Ибрагимович вновь травмировался

сегодня, 00:35

41-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил травму бедра в лагере сборной Швеции.

Ожидается, что на восстановление у игрока уйдет 10-15 дней.

Ибрагимович отыграл за Швецию около 15 минут в матче с Бельгией, именно после этого поединка у него появились жалобы на состояние ноги. В следующем матче с Азербайджаном форвард уже не играл.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 10:25
На тот свет чтоле ❓😀
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:35
Пора заканчивать с футболом,бутсы на крючок и искать работу в каком нибудь клубе.
fbqe95rwpf5u
fbqe95rwpf5u
сегодня в 08:35
Здоровья носатому ветерану!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:33
На этом быстро всё заживает, не то что на Погба, Азаре или Бэйле.
ekekpsfxffx9
ekekpsfxffx9
сегодня в 08:33
Организм ему всячески уже намекает: Златаша, хорош!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:32
Вот и отпускай игрока после этого в сборную...
ДСА
ДСА
сегодня в 08:31
Похоже все же пора на пенсию.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:00, ред.
Здоровье Златану Ибрагимовичу, новерное уже нужно подумать о завершения профессиональной карьеры. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:33
Пора уже завязывать с футболом.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:48
Возраст даёт о себе знать
adekvat
adekvat ответ g9ar24pgqt63 (раскрыть)
сегодня в 06:46
Давно пора на покой.
izrafel
izrafel
сегодня в 06:45
При всем уважении к Ибре, но не пора ли уже заканчивать с футболом???... даже организм уже говорит об этом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:29
Возраст для футбола уже достаточно солидный...
nkpar5d7vsmz
nkpar5d7vsmz
сегодня в 06:09
Не нужен он ни клубу ни сборной.
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 05:16
Ибра старенький уже , пора бы и на пенсию,заслужил....
sova147
sova147 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 05:08
Надо прощаться с футболом совсем
ОПС
ОПС
сегодня в 04:57
Травмироваться можно в любом возрасте. Но все таки, чем взрослее становишься, тем больше возможности для получения травмы. Время не щадит.
протон
протон
сегодня в 04:53, ред.
Уходящий месяц в Кп запомнился тем, что расстроило поражение в группе Симоняна игрока под ником " Петля" и"Варвара". Варвар мог показать более хорошую игру. Расстроила игра Байкала, который не вложил особого труда в игру на текущий месяц и вышел в лидеры. Убежден если бы включился в битву то поразил его выигрыш минимум набрал 40 к баллов по своей излюбленной тактике.
Не повезло тем группам, кто попал под кувалду клоновода. Не повезло игроку Ironigor который набрал максимальное количество баллов,
и набрал всего лишь 10 000 баллов, который реально столько труда вложил. Вложил труд и Shlomo2, но удачным вышел в группе Georgud. Рад за Gahi, играет в свое удовольствие и побеждает.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:15
Колени не выдерживают нагрузки, 5й десяток уже.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:28
Ибра в последние годы больше травмируется, чем играет. Организм дает сигнал, что пора завершать карьеру.
g9ar24pgqt63
g9ar24pgqt63
сегодня в 01:54
Пора уже носатому заканчивать
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