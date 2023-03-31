Ибрагимович вновь травмировался

41-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил травму бедра в лагере сборной Швеции.
Ожидается, что на восстановление у игрока уйдет 10-15 дней.
Ибрагимович отыграл за Швецию около 15 минут в матче с Бельгией, именно после этого поединка у него появились жалобы на состояние ноги. В следующем матче с Азербайджаном форвард уже не играл.
Не повезло тем группам, кто попал под кувалду клоновода. Не повезло игроку Ironigor который набрал максимальное количество баллов,
и набрал всего лишь 10 000 баллов, который реально столько труда вложил. Вложил труд и Shlomo2, но удачным вышел в группе Georgud. Рад за Gahi, играет в свое удовольствие и побеждает.
Не повезло тем группам, кто попал под кувалду клоновода. Не повезло игроку Ironigor который набрал максимальное количество баллов,
и набрал всего лишь 10 000 баллов, который реально столько труда вложил. Вложил труд и Shlomo2, но удачным вышел в группе Georgud. Рад за Gahi, играет в свое удовольствие и побеждает.