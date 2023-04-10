Главный тренер «Ариса» назвал условие, при котором клуб выкупит Кокорина

Главный тренер «Ариса» рассказал, при каком условии кипрский клуб выкупит права на нападающего «Фиорентины» .

Руководство занимается этим вопросом. Многократно повторял, что очень хочется такого футболиста удержать. На каждой тренировке вижу, насколько Кокорин топовый футболист. От него исходит желание и мотивация. Всё делаем.

Я президенту высказал свою позицию. Он тоже заинтересован. Насколько мы сможем довести сделку до конца, покажет время. Многое будет зависеть от того, придёт ли новый тренер в «Фиорентину» или останется старый. Понятно, что зарплата Саши имеет значение. Готов ли президент это всё брать на себя.