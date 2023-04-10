Главный тренер «Ариса» назвал условие, при котором клуб выкупит Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, при каком условии кипрский клуб выкупит права на нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Руководство занимается этим вопросом. Многократно повторял, что очень хочется такого футболиста удержать. На каждой тренировке вижу, насколько Кокорин топовый футболист. От него исходит желание и мотивация. Всё делаем.
Я президенту высказал свою позицию. Он тоже заинтересован. Насколько мы сможем довести сделку до конца, покажет время. Многое будет зависеть от того, придёт ли новый тренер в «Фиорентину» или останется старый. Понятно, что зарплата Саши имеет значение. Готов ли президент это всё брать на себя.
Кокорин кроме них никому не нужен, а так «Фиорентина» хоть, что то получит.
Единственно чем «Фиорентина» может побить этот козырь, так это цитатой из пьесы Александра Николаевича Островского «Бесприданница»:
"Так не доставайся ж ты никому!".
Кокорин кроме них никому не нужен, а так «Фиорентина» хоть, что то получит.
Единственно чем «Фиорентина» может побить этот козырь, так это цитатой из пьесы Александра Николаевича Островского «Бесприданница»:
"Так не доставайся ж ты никому!".