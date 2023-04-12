«Аль-Наср» уволит главного тренера. Роналду недоволен его работой

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сегодня, 00:48

«Аль-Наср» уволит с должности главного тренера клуба.

Руководство команды уже приняло соответствующее решение. «Аль-Наср» отстаёт от 1-го места в чемпионате Саудовской Аравии, на котором находится «Аль-Иттихада», на 3 очка.

Кроме того, нападающий «Аль-Насра» недоволен работой Гарсии и стилем игры команды. Он считает, что клуб может выступать на более высоком уровне.