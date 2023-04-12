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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Аль-Наср» уволит главного тренера. Роналду недоволен его работой

сегодня, 00:48

«Аль-Наср» уволит Руди Гарсию с должности главного тренера клуба.

Руководство команды уже приняло соответствующее решение. «Аль-Наср» отстаёт от 1-го места в чемпионате Саудовской Аравии, на котором находится «Аль-Иттихада», на 3 очка.

Кроме того, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен работой Гарсии и стилем игры команды. Он считает, что клуб может выступать на более высоком уровне.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:01
Бабка такая же бывает капризной).
Van Vanovich
Van Vanovich ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 11:27
))))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:38
Роналду начинает рулить в клубе,как Мбппе в ПСЖ !
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:25
Купил бы уже себе клуб и делал что хочет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:15
Наконец-то. первый подснежник от Роналду проклюнулся - не долго ждали.
В общем этого и следовало ожидать, Крис значительно превосходит своих коллег по ремеслу по всем статьям, но донести до них как исправлять ошибки не всегда ему удается, а в отдельных случаях игроки просто не хотят играть, как это было в последнем матче. У Роналду был разговор с тренером, но изменений не произошло, нам только остается догадываться в чем причина - или авторитет у тренера невысок, или представления о современном футболе иные чем у Криштиану... А последний, при всех собаках которые на нем висят, в душе настоящий футболист и на поле заводится по спортивному, по бойцовски...
Как любой целеустремленный человек он не остановиться на пол пути, а отсюда и печалька у Главного тренера...
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 09:50
Интересно кого наймут. Сомневаюсь, что кто-то именитый туда пойдет, а "средние" тренера быстро проследуют за Гарсией. Летом будет очередная глобальная перестановка тренеров среди топ клубов - куда более привлекательными для тренеров топ уровня. Если и соглашаться, то только за очень хорошие деньги и с обязательным пунктом об огромной компенсации за досрочное расторжение контракта.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:34
Это только начало,и совсем не его уровень.Так-тренировка на новой территории.Он ещё и Саудовскую Аравию развалит.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:39
Роналду уже взялся за свое любимое занятие тренеров увольнять. Толи еще будет! Аль-Наср намучается с ним.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:56
Балласт развалил очередную команду. Аль-Наср, который по счету??? Четвертый, после Ювентуса, МЮ и сборной. Когда только балласт подписал контракт с Аль-Насром, я и другие говорили про то, что так будет. Схема у балласта отточена. Только слепой будет защищать игрушку шейхов.
dmhx5hr9dtdr
dmhx5hr9dtdr
сегодня в 07:44
Дырявый гей-нарцисс опять начал диверсионную деятельность внутри коллектива.
Шейхи видать решили на своей опыте побыть в шкуре Юве и МЮ.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:31
Что то мне это напоминает .... вариант намбер ту в МЮ...
DXTK
DXTK
сегодня в 06:56
Пришел Роналду и развалил еще одну команду.........Юве, МЮ, а теперь и Аль Насер....... их тренеры стали жертвами. А ведь говорили, что так и будет, команда станет играть на стату португальца, будут страдать результаты, и следствие увольнение тренера. Еще в самом начале убирали игрока ради него, теперь убирают и тренера. До прихода Рона шли первыми с ним опустились буквально за пару месяцев, Гарсия был лучшим тренером, а теперь остался без работы.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:28
Роналду начал искать причины свалить от арабов.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:23
Принцесса разгневалась.Требует новую игрушку.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:07
Да уж, почему Роналду не стал помощником тренера? Поиграл на поле, что-то не понравилось в расстановке, тактике, подбежал к тренеру рассказал как он видит игру и как лучше сделать. Что за бред, почему из-за недовольства игрока убирают тренера, терпи молча за такие бабки, ах да, подзабыли мне все, что Криш любимчик шейхов, поэтому даже не знаю, кто захочет быть тренером этой команды. Приехал в пустыню, тут футбол уровнем ниже, а хочет чтобы было как в Европе. Так что-то одно нужно выбирать, класс игры или деньги, определиться бы пора, вали уже в Ньюкасл, дай людям спокойно играть и брать чемпионство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:58
Дайте побольше власти дайверу. Пусть он выбирает для себя тренеров и партнёров по команде..
112910415
112910415
сегодня в 05:33
да и к хозяевам присмотреться надо ... )
memphis
memphis
сегодня в 05:12
Ну все, началось
dghfhcke44h8
dghfhcke44h8
сегодня в 02:48
Будет теперь КриРо играющим тренером Аль-Насра
протон
протон
сегодня в 01:47, ред.
Ну вот, сейчас налетят. полностью согласен с руководством клуба
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 01:34
Намечаются они ещё с Роналду: и денег на его содержание уходит уйма, и постоянные капризы.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:24
Здесь даже и Морган не нужен для подмоги... Не долго мучалась Гарсия... Кто на новенького ?... А-ха-ха-ха...😄..
swed27
swed27
сегодня в 01:19
Где это видано чтобы тренера увольняли из-за недовольства игрока
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:56
Вот это поворот. Хотя многие пользователи на сайте, кто в шутку, кто в серьёз предполагали подобное развитие событий. Как то не верилось - а зря!
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:55
Прям принцесса ахах.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:51, ред.
Ну и Мбаппе тоже недоволен !)) Да и вообще, многие бывают недовольны !
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