«Аль-Наср» уволит главного тренера. Роналду недоволен его работой

«Аль-Наср» уволит Руди Гарсию с должности главного тренера клуба.
Руководство команды уже приняло соответствующее решение. «Аль-Наср» отстаёт от 1-го места в чемпионате Саудовской Аравии, на котором находится «Аль-Иттихада», на 3 очка.
Кроме того, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен работой Гарсии и стилем игры команды. Он считает, что клуб может выступать на более высоком уровне.
В общем этого и следовало ожидать, Крис значительно превосходит своих коллег по ремеслу по всем статьям, но донести до них как исправлять ошибки не всегда ему удается, а в отдельных случаях игроки просто не хотят играть, как это было в последнем матче. У Роналду был разговор с тренером, но изменений не произошло, нам только остается догадываться в чем причина - или авторитет у тренера невысок, или представления о современном футболе иные чем у Криштиану... А последний, при всех собаках которые на нем висят, в душе настоящий футболист и на поле заводится по спортивному, по бойцовски...
Как любой целеустремленный человек он не остановиться на пол пути, а отсюда и печалька у Главного тренера...
В общем этого и следовало ожидать, Крис значительно превосходит своих коллег по ремеслу по всем статьям, но донести до них как исправлять ошибки не всегда ему удается, а в отдельных случаях игроки просто не хотят играть, как это было в последнем матче. У Роналду был разговор с тренером, но изменений не произошло, нам только остается догадываться в чем причина - или авторитет у тренера невысок, или представления о современном футболе иные чем у Криштиану... А последний, при всех собаках которые на нем висят, в душе настоящий футболист и на поле заводится по спортивному, по бойцовски...
Как любой целеустремленный человек он не остановиться на пол пути, а отсюда и печалька у Главного тренера...
Шейхи видать решили на своей опыте побыть в шкуре Юве и МЮ.
Шейхи видать решили на своей опыте побыть в шкуре Юве и МЮ.