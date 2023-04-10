«Лестер» может назначить временного тренера до конца сезона

«Лестер» может назначить временного главного тренера до конца сезона, сообщает Talksport.
По информации источника, переговоры с бывшим наставником «Лидса» Джесси Маршем прерваны. Ранее журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что стороны не достигли соглашения по окончательным пунктам за последние 3 дня.
«Лисы» занимают 19-е место в АПЛ после 30 матчей, имея в активе 25 очков. Клуб на два балла отстаёт от 17-й строчки, дающей право остаться в чемпионате, на которой находится «Эвертон».
А временный тренер может получить статус постоянного.
А временный тренер может получить статус постоянного.