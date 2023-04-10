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«Лестер» может назначить временного тренера до конца сезона

сегодня, 00:52

«Лестер» может назначить временного главного тренера до конца сезона, сообщает Talksport.

По информации источника, переговоры с бывшим наставником «Лидса» Джесси Маршем прерваны. Ранее журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что стороны не достигли соглашения по окончательным пунктам за последние 3 дня.

«Лисы» занимают 19-е место в АПЛ после 30 матчей, имея в активе 25 очков. Клуб на два балла отстаёт от 17-й строчки, дающей право остаться в чемпионате, на которой находится «Эвертон».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:13
Положения Лестера тяжёлое, но шансы есть. От спасительного 17 места отделяет всего 2 очка и если команду встряхнуть в оставшихся играх, то возможно всё.
А временный тренер может получить статус постоянного.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:09
Все равно пердива не избежать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:06
А в низу таблицы серьезные соперники , и что бы остаться придется " попотеть".
shlomo
shlomo
сегодня в 06:59
Не вовремя Лисы затеяли эту чехарду с тренером.... сами себе усложнили жизнь.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:54
Нужно исправлять ситуацию в турнирной таблице и выходит из кризиса. Удачи
92fr4gwah766
92fr4gwah766
сегодня в 02:37
Клаудио Раньери снова надо звать - и опять к чемпионству!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:06
Не хотелось бы чтоб Лестер вылетел !
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