«Лестер» может назначить временного тренера до конца сезона

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сегодня, 00:52

«Лестер» может назначить временного главного тренера до конца сезона, сообщает Talksport.

По информации источника, переговоры с бывшим наставником «Лидса» прерваны. Ранее журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что стороны не достигли соглашения по окончательным пунктам за последние 3 дня.