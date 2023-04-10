«Лестер», помимо Бенитеса, ведёт переговоры с экс-тренером «Норвича»

«Лестер» ведёт переговоры о назначении экс-наставника «Норвича» Дина Смита временным главным тренером до конца сезона, сообщает Talksport.
По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, «лисы» также провели две встречи с Рафаэлем Бенитесом по поводу приглашения в качестве главного тренера, но полного согласия в данный момент нет.
«Лестер» после 30 матчей занимает 19-е место в АПЛ, имея в активе 25 очков.
Лестер для этого как нельзя лучше подходит.
Лестер для этого как нельзя лучше подходит.