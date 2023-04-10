«Лестер», помимо Бенитеса, ведёт переговоры с экс-тренером «Норвича»

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вчера, 15:41

«Лестер» ведёт переговоры о назначении экс-наставника «Норвича» временным главным тренером до конца сезона, сообщает Talksport.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, «лисы» также провели две встречи с по поводу приглашения в качестве главного тренера, но полного согласия в данный момент нет.