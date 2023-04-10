Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Лестер», помимо Бенитеса, ведёт переговоры с экс-тренером «Норвича»

вчера, 15:41

«Лестер» ведёт переговоры о назначении экс-наставника «Норвича» Дина Смита временным главным тренером до конца сезона, сообщает Talksport.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, «лисы» также провели две встречи с Рафаэлем Бенитесом по поводу приглашения в качестве главного тренера, но полного согласия в данный момент нет.

«Лестер» после 30 матчей занимает 19-е место в АПЛ, имея в активе 25 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Черчесов подтвердил, что отклонил предложение азиатского клуба
Вчера, 20:09
Слухи«Лестер» начал переговоры с Бенитесом
Вчера, 15:28
Слухи«Лестер» может назначить временного тренера до конца сезона
Вчера, 00:52
Слухи«Челси» отклонил предложение «Баварии» о переходе тренера
09 апреля
СлухиБоэли советовался с телеведущим по поводу назначения Лэмпарда
09 апреля
Слухи«Реал» нашёл возможную замену Анчелотти
09 апреля
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:03
Я из тех, кто все ещё надеется на финальный аккорд Бенитеса..
Лестер для этого как нельзя лучше подходит.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:44
Тренерская колода пришла в движение!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 