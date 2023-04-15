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Рыбус может покинуть «Спартак»

вчера, 08:59

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус может покинуть клуб.

По информации агента футболиста Мариуша Пекарского, игрок может вернуться в Польшу, так как почти не получает игрового времени в московском клубе, но конкретных предложений в данный момент нет.

В текущем сезоне на счету игрока 11 матчей во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:39, ред.
Давно надо избавляться от балласта в фк" СПАРТАК "
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:29
Для того чтобы играть на поле надо играть хорошо, а не так как поляк - до Спартака рвал-метал, а с приходом еле ноги волочит.
k9nqfkyr63ve
k9nqfkyr63ve
вчера в 10:35
Нормально отношусь к Рыбусю, но он уже отыграл на большом уровне.
lotsman
lotsman
вчера в 10:29
Чем сидеть в запасе лучше вернуться домой, если его там примут..
Giovanny
Giovanny
вчера в 10:11
Зачем он туда вообще пошел?
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:06
Рыбус - балласт для Спартака, от которого нужно избавляться.
К тому же он привозил не раз... Скорость уже не та в силу возраста...
Не успевает.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:02
Родина-мать зовёт! Или "чёрного кобеля не отмоешь добела"?
А как же рассказы про то,что русской жене и полукровкам-детям в нынешней Польше совсем некомфортно будет???
112910415
112910415
вчера в 09:57
совсем лишний игрок
ABir
ABir
вчера в 09:53
Рыбус не выдерживает конкуренции с более молодыми игроками Спартака
Сп62
Сп62
вчера в 09:53
У меня один вопрос. Зачем его вообще брали?
ДСА
ДСА
вчера в 09:43
Его пинками из Спартака не выпихнуть, контракт то хороший.
694jnvapmp3r
694jnvapmp3r
вчера в 09:32
Надо его отпускать, всё равно не играет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:25
В народной нашлось место для пшека...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:19
Не видел и не слышал от Рыбуса отрицательного к нашей стране. Хотел бы, чтобы оставался профессионалом дальше. В Ахмате был всегда и играть был готов.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:01
Сидеть на скамейке не кто не хочет,всем нужна игровая практика.
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