Рыбус может покинуть «Спартак»

1681538383

вчера, 08:59

Защитник «Спартака» может покинуть клуб.

По информации агента футболиста Мариуша Пекарского, игрок может вернуться в Польшу, так как почти не получает игрового времени в московском клубе, но конкретных предложений в данный момент нет.

В текущем сезоне на счету игрока 11 матчей во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.