Рыбус может покинуть «Спартак»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус может покинуть клуб.
По информации агента футболиста Мариуша Пекарского, игрок может вернуться в Польшу, так как почти не получает игрового времени в московском клубе, но конкретных предложений в данный момент нет.
В текущем сезоне на счету игрока 11 матчей во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.
К тому же он привозил не раз... Скорость уже не та в силу возраста...
Не успевает.
К тому же он привозил не раз... Скорость уже не та в силу возраста...
Не успевает.
А как же рассказы про то,что русской жене и полукровкам-детям в нынешней Польше совсем некомфортно будет???
А как же рассказы про то,что русской жене и полукровкам-детям в нынешней Польше совсем некомфортно будет???