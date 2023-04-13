ЦСКА разочаровался в Карраскале. Заменой может стать напарник Салаха

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вчера, 23:07

В пути первый египтянин для РПЛ .

«Армейцы» изучают новые рынки

Тяжело живется скаутам клубов РПЛ . Многие футболисты, которые раньше соглашались, сразу отказываются от переговоров. Ищут в местах, где раньше не ступала нога покупателя из ЦСКА и «Спартака». Лишь у «Зенита» все просто – завербовали агента, который активно уговаривает своих клиентов из Бразилии поиграть за Семака.

Остальным сложнее, но голь на выдумку хитра. Несколько источников утверждают, что «армейцы» пришли за египетским левым вингером «Аль-Ахли», который может сыграть атакующего полузащитника. Бородатому Ахмеду Абдель Кадеру всего 23 года, в мае исполнится двадцать четыре. В сильнейшей команде Египта появился не так давно, в августе 2021-го.

В прошлых сезонах играл в основе, в текущем парочку матчей пропустил, но «Аль-Ахли» будет догонять соперников. Египтянам переносили матчи из-за участия в Клубном чемпионате мира. Ахмед говорил о шансах на победу, но в полуфинале клуб из Каира уступил 1:4 «Реалу». С кем не бывает? Зато Абдель Кадер получил бесценный опыт, провел целый матч. Не впечатлил, как и его команда, но ведь до полуфинала прошли два раунда.

«Аль-Ахли» достаточно сильная команда, чтобы обыграть «Окленд Сити» и «Сиэтл Саундерс». А вот сам Абдель Кадер достаточно не засвеченный игрок, чтобы скауты клубов из Нидерландов или Швейцарии отдали его ЦСКА . В истории РПЛ не было египтян. Ахмед может стать первым представителем своей древней страны в московском клубе и целой лиге.

Карраскаль задумался об уходе

Когда проигрываешь конкуренцию Заболотному, то задумаешься о жизни. А если без шуток, то Хорхе формально уступает Чалову, которого передвинули на позицию инсайда. А Медина проигрывает Облякову, так как Иван набрал крутую форму и постоянно оказывается среди героев тура, играя на разных позициях. Раньше в клубе считали, что Чалову неудобно быть инсайдом, не переходили на схему с Заболотным на острие. Но Фёдор часто и удачно ходит в штрафную площадь, а Антону за старания выдали на одну игру капитанскую повязку.

Акинфеев отдыхал после дня рождения. И хотя в составе полно людей, которые дольше в первой команде «красно-синих», Федотов поощрил резервного до недавнего времени форварда. Тройка Чалова, Карраскаля и Медины классно работала на старте сезона. Но еще когда «армейцы» подписывали бывшего игрока «Ривер Плейта» и парагвайца из МЛС , то подчеркивали особенность. Они достались клубу из Москвы из-за своей нестабильности. Не удивляет, что Карраскаль не получал никаких травм, но после поражения от «Сочи» потерял место в основе.

Играл от пары минут и до тайма. Хорхе наберет форму, забил «Химкам» и вышел на замену с желанием. Но для кого будет стараться? Скорее всего, для покупателей из топ-5. Медина вряд ли заинтересует клубы того же калибра, что присматривают за Карраскалем, но у парагвайца тоже есть конкуренты в ЦСКА в лице Облякова и Кучаева. А Заболотный не пример нападающего, который всю карьеру провел на одном дыхании. Вот и ищут усиление.

Российские игроки для ЦСКА дорогие. Владельцы клуба оказались под жесткими санкциями. Приходится искать места, где возьмут их деньги за трансфер или вербовать свободных агентов. За Влашича долго отказывались платить, боясь проблем с властями Великобритании. Пришлось идти в ФИФА , где встали на сторону «армейцев». «Вест Хэм» должен еще около 18 млн евро. Пока обсуждали второй по счету транш в размере девяти миллионов. Вот и деньги на новичков.

Абдель Кадера сложно оценивать

У соперников «Аль-Ахли» в чемпионате Египта настолько слабые линии обороны, а сам фаворит настолько сильнее многих в этом сезоне, что статистика Ахмеда не имеет никакого значения. Не были чемпионами 2020-го, вот и разозлились. Пропустили всего 7 мячей в 19 турах, забив 35. У Абдель Кадера 15 матчей в чемпионате в новом сезоне и всего 3 мяча. Раньше играл агрессивнее и успешнее. Лучший результат показал еще до перехода в состав фаворита, 9 мячей и 5 ассистов в 27 турах.

Но футболист не нападающий из центра, а игрок фланга. Частенько появляется в глубине поля. Экзотичный выбор, потому что первому египтянину в РПЛ может быть непросто в далекой Москве. Но если с адаптацией проблем не будет, то техничный форвард не затеряется. Ахмед похож немножко на Карраскаля и Медину по формату. Это правша на левом фланге, который режет угол, идет в обводку двумя ногами и цепко прессингует.

Самостоятельный игрок. В мире, где можно забрать талантливого нигерийца Мусу, скауты «красно-синих» могли не обратить внимания на Абдель Кадера. Но сейчас это интересный вариант. Хотя и проколом может оказаться. Зделар вот пока не играет феноменально, а Медина лишь в последних матчах просыпается. Обляков, Чалов и Заболотный так просто места в основе не отдадут. Но учтите, что Фёдор не клялся кровью в верности ЦСКА . Уже играл в «Базеле», бывшем клубе Салаха. И даже перевод Заболотного в основу может значить, что Федотов держит в уме самые разные варианты.

Если летом уедут Чалов и Карраскаль, то нужны новички в атаку. Лучше искать их загодя. Наперед знаем, как будут вести себя агенты и клубы-продавцы на переговорах с командами РПЛ . Вот «Интер» не отдал Фернандеса. Любой легионер может уйти, когда хочет. Аргумента о Лиге чемпионов нет. В ЦСКА не такие зарплаты, как в «Спартаке», «Локомотиве» и «Зените», чтобы заманить звезду деньгами. Значит, скауты долго и вдумчиво подбирают на первый взгляд середняка, который может раскрыться.