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ЦСКА близок к подписанию египетского нападающего

вчера, 20:18

Нападающий «Аль-Ахли» Ахмед Абдель Кадер близок к переходу в ЦСКА. Об этом в соцсетях сообщил журналист Микки Девирсон.

По информации источника, условия личного контракта с футболистом уже согласованы. Ожидается ответ от египетского клуба.

В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока 26 матчей во всех турнирах, 6 голов и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Sylpheed
Sylpheed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:55
К сожалению, это стало так.
Правдивый журналист, это прям как порядочный депутат))
Шуnя771
Шуnя771 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 08:44
Вы серьёзно это спросили?
Сп62
Сп62 ответ Shafterhopf (раскрыть)
сегодня в 07:47
Он, как Илья Муромец, бедет сидеть на печи, а потом ка-а-к начнёт...
Shafterhopf
Shafterhopf ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 06:18
Ну это лучше чем 8 голов и 3 передачи за 51 игру (2 сезона в РПЛ и кубке) у нынешнего "центрфорварда" ЦСКА
Baggio R.
Baggio R. ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 22:58
    Giovanny
    Giovanny
    вчера в 22:57
    Будет помогать Заболотному с манекенами.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Уважаемый, а ты не предполагаешь, что все это первоапрельские шутки, т.е. их отголоски. Журналисты для того и существуют, что выдумывать всякую чушь
    isamsn
    isamsn
    вчера в 21:10
    Если на замену Заболотному то пусть берут.
    drug01
    drug01 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 20:59
    Зачем так шутить? Боитесь что усилит ЦСКА...
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 20:45
    26 матчей во всех турнирах, 6 голов и 2 результативные передачи

    я даже сейчас, находясь не в форме, сыграю не хуже
    в чем смысл таких легионеров?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:33
    Нападающий..., за 4.5 игры один гол, в 13 играх один ассист...)

    Надоть уточнить, на кого он умеет нападать. может под Калиновым мостом)
    Sylpheed
    Sylpheed
    вчера в 20:30
    Везде пишут, что он не нападающий, а атакующий полузащитник)
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    вчера в 20:26
    Неужто начали что-то подозревать насчет Заболотного?
    4q64gccbd2uj
    4q64gccbd2uj
    вчера в 20:21
    Ахмед Абделькадер
    Гость
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