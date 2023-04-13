ЦСКА близок к подписанию египетского нападающего

Нападающий «Аль-Ахли» Ахмед Абдель Кадер близок к переходу в ЦСКА. Об этом в соцсетях сообщил журналист Микки Девирсон.
По информации источника, условия личного контракта с футболистом уже согласованы. Ожидается ответ от египетского клуба.
В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока 26 матчей во всех турнирах, 6 голов и 2 результативные передачи.
Правдивый журналист, это прям как порядочный депутат))
Правдивый журналист, это прям как порядочный депутат))
я даже сейчас, находясь не в форме, сыграю не хуже
в чем смысл таких легионеров?
я даже сейчас, находясь не в форме, сыграю не хуже
в чем смысл таких легионеров?
Надоть уточнить, на кого он умеет нападать. может под Калиновым мостом)
Надоть уточнить, на кого он умеет нападать. может под Калиновым мостом)