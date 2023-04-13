ЦСКА близок к подписанию египетского нападающего

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вчера, 20:18

Нападающий «Аль-Ахли» Ахмед Абдель Кадер близок к переходу в ЦСКА . Об этом в соцсетях сообщил журналист Микки Девирсон.

По информации источника, условия личного контракта с футболистом уже согласованы. Ожидается ответ от египетского клуба.

В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока 26 матчей во всех турнирах, 6 голов и 2 результативные передачи.