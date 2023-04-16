Дубль Глушенкова помог «Локомотиву» крупно обыграть «Оренбург» в матче РПЛ.

«Оренбург» проиграл «Локомотиву» в матче 23-го тура РПЛ (1:4).
Гости открыли счёт на 10-й минуте усилиями Максима Глушенкова. Наир Тикнизян на 26-й удвоил преимущество москвичей. Глушенков на 30-й оформил дубль, а на 54-й не смог реализовать пенальти. Хозяева забили единственный гол на 45+3-й, отличился Дмитрий Воробьёв. Франсуа Камано на 55-й минуте довёл счёт до крупного.
«Оренбург» занимает 8-е место в чемпионате России с 33 очками. «Локомотив» — 10-й с 28 баллами.
Несмотря на счёт нельзя сказать, что Локо выиграл в одну калитку, Оренбург не закрывался, а играл в атаку, может в этом и есть причина поражения с разгромным счётом, но Оренбург дома по-другому играть не умеет.
Оренбург нанёс по воротам более двадцати ударов, но вот с точностью были очевидные проблемы.
Локо же более бережно отнёсся к своим моментам, можно сказать более мастеровито.
Локо с отличной победой над неуступчивой домашней командой, а Оренбургу не расстраиваться и дальше радовать нас бесшабашной игрой.
Несмотря на счёт нельзя сказать, что Локо выиграл в одну калитку, Оренбург не закрывался, а играл в атаку, может в этом и есть причина поражения с разгромным счётом, но Оренбург дома по-другому играть не умеет.
Оренбург нанёс по воротам более двадцати ударов, но вот с точностью были очевидные проблемы.
Локо же более бережно отнёсся к своим моментам, можно сказать более мастеровито.
Локо с отличной победой над неуступчивой домашней командой, а Оренбургу не расстраиваться и дальше радовать нас бесшабашной игрой.
Болельщиков Паровоза с Победой !
Классный матч получился, настоящее противостояние двух команд играющих в атаку, игра от ворот до ворот, без бесполезного перекатывания мяча. Тот футбол который нравится любому болельщику, феерия на футбольном поле, как игровых моментов, так и количеством забитых мячей. Спасибо командам за такое шоу.
Правда говоря хозяева поля Оренбург совершенно не заслуживали такого поражения. У Оренбурга откровенно говоря ничего не получалось в последней стадии атаки, в завершении, последний пас как правило не доходил до адресата, перекрывали защитники или удары приходились мимо ворот.
Вообщем сегодня Фортуна была не на стороне хозяев поля. Ну а Локомотив 🚂 сделал всё что должен был сделать и огромная заслуга в этом Артёма Дзюбы, который хорош был в подыгрыше и развитии атак. Болельщикам Оренбурга не отчаиваться, а Локо ещё раз с Победой ! Всем Добра !
Болельщиков Паровоза с Победой !
Классный матч получился, настоящее противостояние двух команд играющих в атаку, игра от ворот до ворот, без бесполезного перекатывания мяча. Тот футбол который нравится любому болельщику, феерия на футбольном поле, как игровых моментов, так и количеством забитых мячей. Спасибо командам за такое шоу.
Правда говоря хозяева поля Оренбург совершенно не заслуживали такого поражения. У Оренбурга откровенно говоря ничего не получалось в последней стадии атаки, в завершении, последний пас как правило не доходил до адресата, перекрывали защитники или удары приходились мимо ворот.
Вообщем сегодня Фортуна была не на стороне хозяев поля. Ну а Локомотив 🚂 сделал всё что должен был сделать и огромная заслуга в этом Артёма Дзюбы, который хорош был в подыгрыше и развитии атак. Болельщикам Оренбурга не отчаиваться, а Локо ещё раз с Победой ! Всем Добра !
И это дома? И это Оренбург? Который до этого никому спуску не давал и лишь в начале сезона проиграл Крыльям у себя? Сегодня просто подарили победу Локо.
РПЛ и цирк, цирк и РПЛ...
И это дома? И это Оренбург? Который до этого никому спуску не давал и лишь в начале сезона проиграл Крыльям у себя? Сегодня просто подарили победу Локо.
РПЛ и цирк, цирк и РПЛ...