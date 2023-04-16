Дубль Глушенкова помог «Локомотиву» крупно обыграть «Оренбург» в матче РПЛ.

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вчера, 15:58

«Оренбург» проиграл «Локомотиву» в матче 23-го тура РПЛ (1:4).

Гости открыли счёт на 10-й минуте усилиями Максима Глушенкова. Наир Тикнизян на 26-й удвоил преимущество москвичей. Глушенков на 30-й оформил дубль, а на 54-й не смог реализовать пенальти. Хозяева забили единственный гол на 45+3-й, отличился Дмитрий Воробьёв. Франсуа Камано на 55-й минуте довёл счёт до крупного.

«Оренбург» занимает 8-е место в чемпионате России с 33 очками. «Локомотив» — 10-й с 28 баллами.