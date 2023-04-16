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Дубль Глушенкова помог «Локомотиву» крупно обыграть «Оренбург» в матче РПЛ

вчера, 15:58
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Оренбург» проиграл «Локомотиву» в матче 23-го тура РПЛ (1:4).

Гости открыли счёт на 10-й минуте усилиями Максима Глушенкова. Наир Тикнизян на 26-й удвоил преимущество москвичей. Глушенков на 30-й оформил дубль, а на 54-й не смог реализовать пенальти. Хозяева забили единственный гол на 45+3-й, отличился Дмитрий Воробьёв. Франсуа Камано на 55-й минуте довёл счёт до крупного.

«Оренбург» занимает 8-е место в чемпионате России с 33 очками. «Локомотив» — 10-й с 28 баллами.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 22:26
Еще и арбитры "дубль" оформили.

Вначале засчитали гол из офсайда Локо, а потом не поставили пенальти в их ворота за фол Баринова в своей штрафной. Оно и понятно, на весну даны указания )))
амурец
амурец
вчера в 20:19
Локо с победой
альсато
альсато
вчера в 19:49
" Дубль Глушенкова помог Локомотиву..." а , что Максим (Глушенков) не за Локомотив играет?)))....
AlexDen
AlexDen
вчера в 18:43
Молодцы паровозники, показали истинное место Оренбургу с их стеклянным ковром вместо нормального газона. Очень надеюсь, если они останутся в рпл, то их в принудительном порядке заставят сменить это покрытие
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:34
Олег, привет! Если у тебя есть вопрос, почему Глушенков, при исполнении второго удара с пенальти, попал в штангу. Так это я ему сказал, чтобы он бил в тот же угол.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:00
    альсато
    альсато
    вчера в 17:54
    Узнаю Локомотив-времен Олега Гарина!
    makkie
    makkie
    вчера в 17:22
    Достаточно посмотреть, какие дешёвые голы пропустил Оренбург, чтобы усомниться в честном исходе этого матча. Защитники просто стояли и смотрели. Вратарь тоже не особо упирался. Ощущение, что цель была пропустить побольше.

    И это дома? И это Оренбург? Который до этого никому спуску не давал и лишь в начале сезона проиграл Крыльям у себя? Сегодня просто подарили победу Локо.

    РПЛ и цирк, цирк и РПЛ...
    Capral
    Capral
    вчера в 17:20
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 16:58
      К некоторым эпизодам матча есть вопросы...
      Почему некоторые игровые моменты проходили как по маслу?
      ABir
      ABir
      вчера в 16:56
      Судя по комментариям счет не отражает духа матча
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 16:47, ред.
      Дубль Глушенкова помог «Локомотиву» крупно обыграть «Оренбург» в матче РПЛ.
      Болельщиков Паровоза с Победой !

      Классный матч получился, настоящее противостояние двух команд играющих в атаку, игра от ворот до ворот, без бесполезного перекатывания мяча. Тот футбол который нравится любому болельщику, феерия на футбольном поле, как игровых моментов, так и количеством забитых мячей. Спасибо командам за такое шоу.

      Правда говоря хозяева поля Оренбург совершенно не заслуживали такого поражения. У Оренбурга откровенно говоря ничего не получалось в последней стадии атаки, в завершении, последний пас как правило не доходил до адресата, перекрывали защитники или удары приходились мимо ворот.

      Вообщем сегодня Фортуна была не на стороне хозяев поля. Ну а Локомотив 🚂 сделал всё что должен был сделать и огромная заслуга в этом Артёма Дзюбы, который хорош был в подыгрыше и развитии атак. Болельщикам Оренбурга не отчаиваться, а Локо ещё раз с Победой ! Всем Добра !
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      вчера в 16:43
      Локо был хорош, но и Оренбург не был плох.
      Оренбург очень много атаковал и имел кучу моментов, но каждый раз их подводила реализация моментов.
      Оренбург нанёс по воротам Локо 25 ударов, но в створ всего три. У Локо 11 ударов 4 из которых в створ. Подал 11 угловых против 1 у Локо. 60% времени владел мячом, сделал больше передач, точность 78% лучше чем у Локо.
      Так, что можно сказать, что Локо выиграл на исполнительском классе.
      Пока это лучший матч тура, дальше посмотрим.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 16:35
      Азарту Оренбурга не хватало реализации Локомотива. Класс победил огромное желание. Локо с победой.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 16:32
      Круто Локо разобрался с Оренбургом!
      lotsman
      lotsman
      вчера в 16:18
      Хороший матч получился. Обилие голов, дубль Глушенкова и три ассиста Дзюбы. Правда попытка Дзюбы кого то забодать не получилась, а то бы вообще классный матч был бы.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
      вчера в 16:13
      Нифига себе!!!
      Там ещё и вратарь упал, и оба игрока стоят, а остальных восемь игрок вообще не видать, наверное с поля уходили, что бы Локо забил.

      Программа максимум
      "Скандалы, интриги, расследования!
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      вчера в 16:13
      В определённой степени,везение Локо и фатальное невезение "Оренбурга",хотя и у Локо был незабитый пенальти(перебитый) и пару спасений оренбуржцев.Общий вывод:Заслуженная победа москвичей.Я сам ставил на ничью 1-1,но признаю их победу безусловной.А счёт-сложившиеся обстоятельства и реализация.
      Capral
      Capral
      вчера в 16:12
      Локо прилично усилился- вот и результат. Дзюба, на которого все давно "забили"- стал лидером Локо, а Пиняев и Глушенков- добавили креатива. Не могу назвать ГТ Локо гениальным, но то, что он смог сыграть футболистов и придать им уверенности- безусловный факт! Локо с победой! Молодцы!
      Giovanny
      Giovanny
      вчера в 16:09
      Оренбург не заслуженно занимает столь высокое для него место, его уровень - зона перехода.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 16:07
      Кто смотрел игру - это Локо был так хорош или Оренбург так плох? Я, конечно, верил в паровоз, но думал, что преимущество будет в один мяч.
      LOpp
      LOpp
      вчера в 16:06
      Первый гол локомотива.
      Защитника Оренбурга стоял и смотрел как Глушенков замыкает передачу, просто стоял и смотрел, без движения.
      Когда договорняк катают, хоть какую-то иллюзию борьбы создают, тут даже иллюзии не было.

      Рaтмир
      Рaтмир
      вчера в 16:01
      Хреново сыграли с Локо.... очень все плохо
      DEIVID_335
      DEIVID_335
      вчера в 16:00
      Разорвали пуховый платок
      И клочки по ветру пустили.
      Улетают они далеко,
      Что бы их скорее забыли.
      afkc48w32zwf
      afkc48w32zwf
      вчера в 15:58
      Ох и огненным получился матч!
      Несмотря на счёт нельзя сказать, что Локо выиграл в одну калитку, Оренбург не закрывался, а играл в атаку, может в этом и есть причина поражения с разгромным счётом, но Оренбург дома по-другому играть не умеет.
      Оренбург нанёс по воротам более двадцати ударов, но вот с точностью были очевидные проблемы.
      Локо же более бережно отнёсся к своим моментам, можно сказать более мастеровито.
      Локо с отличной победой над неуступчивой домашней командой, а Оренбургу не расстраиваться и дальше радовать нас бесшабашной игрой.
      Гость
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