ПСЖ победил «Ланс» и упрочил лидерство в Лиге 1

ПСЖ победил «Ланс» в поединке 31-го тура Лиги 1 (3:1).
Килиан Мбаппе открыл счет на 31-й минуте. Витинья на 37-й удвоил преимущество команды. Лионель Месси на 40-й забил третий мяч парижан в этой встрече. У гостей «с точки» отличился Пшемыслав Франковски 60-й минуте. «Кроваво-золотые» играли в меньшинстве с 19-й минуты — красную карточку получил Салис Самед.
После матча ПСЖ лидирует (72 очка), на одну строчку ниже расположился «Ланс» (63 пункта).
Забитый гол Месси стал для него 495-м, забитым в топ-5 чемпионатах. Он сравнялся с Роналду. Только, по традиции, Месси понадобилось меньше матчей.
Полная статистика такова:
Месси: 572 матчей, 495 голов, 220 ассистов, 12 выигранных чемпионатов
Роналду: 626 матчей, 495 голов, 140 ассистов, 7 выигранных чемпионатов
Забитый гол Месси стал для него 495-м, забитым в топ-5 чемпионатах. Он сравнялся с Роналду. Только, по традиции, Месси понадобилось меньше матчей.
Полная статистика такова:
Месси: 572 матчей, 495 голов, 220 ассистов, 12 выигранных чемпионатов
Роналду: 626 матчей, 495 голов, 140 ассистов, 7 выигранных чемпионатов