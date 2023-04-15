ПСЖ победил «Ланс» и упрочил лидерство в Лиге 1

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вчера, 23:54

ПСЖ победил «Ланс» в поединке 31-го тура Лиги 1 (3:1).

Килиан Мбаппе открыл счет на 31-й минуте. Витинья на 37-й удвоил преимущество команды. Лионель Месси на 40-й забил третий мяч парижан в этой встрече. У гостей «с точки» отличился Пшемыслав Франковски 60-й минуте. «Кроваво-золотые» играли в меньшинстве с 19-й минуты — красную карточку получил Салис Самед.