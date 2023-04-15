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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ победил «Ланс» и упрочил лидерство в Лиге 1

вчера, 23:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛансЛансМатч завершен

ПСЖ победил «Ланс» в поединке 31-го тура Лиги 1 (3:1).

Килиан Мбаппе открыл счет на 31-й минуте. Витинья на 37-й удвоил преимущество команды. Лионель Месси на 40-й забил третий мяч парижан в этой встрече. У гостей «с точки» отличился Пшемыслав Франковски 60-й минуте. «Кроваво-золотые» играли в меньшинстве с 19-й минуты — красную карточку получил Салис Самед.

После матча ПСЖ лидирует (72 очка), на одну строчку ниже расположился «Ланс» (63 пункта).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:47
Надеялся что Ланс ощетинится, а не подожмет хвост)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:30
Судья -молодец ,заставил ПСЖ победить!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:44
Побеждать надо, особенно когда играешь дома.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:25
В гонке за золото уже все ясно, осталось выяснить кому достанутся серебро, бронза и деревяшки.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:18
Сегодня узнали, кто станет чемпионом Франции. У ПСЖ 9 очков преимущества + легкий календарь. Мбаппе, наконец-то, забил. Наверное, узнал, что в гонке бомбардиров его догнали и начал действовать. Ну и, конечно, Месси забил. 15+14 в чемпионате. Потрясающая статистика. И это в 36 лет.

Забитый гол Месси стал для него 495-м, забитым в топ-5 чемпионатах. Он сравнялся с Роналду. Только, по традиции, Месси понадобилось меньше матчей.

Полная статистика такова:

Месси: 572 матчей, 495 голов, 220 ассистов, 12 выигранных чемпионатов

Роналду: 626 матчей, 495 голов, 140 ассистов, 7 выигранных чемпионатов
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