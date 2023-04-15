«Спартак» обыграл «Торпедо», в матче 2 удаления

«Торпедо» уступил «Спартаку» в матче 23-го тура РПЛ (1:2).
Кейта Бальде открыл счет на 18-й минуте. Роман Зобнин на 45+1-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. У хозяев на 90+2-й минуте гол забил Илья Стефанович.
Гости доигрывали матч в меньшинстве: за две желтые карточки с поля был удален Руслан Литвинов на 68-й минуте. Аналогичным образом на 89-й был наказан Кристофер Мартинс. Помимо этого, в данной игре «Спартак» реализовал не все удары «с точки».
После игры «черно-белые» идут на последнем месте (13 очков), «красно-белые» занимают 3-ю строчку (45 баллов).
То, что было в первые месяцы работы Абаскаля - эмоции, кураж, тактика.
Сейчас наступают суровые времена. Вроде бы играем так же, а валидол и потеря очков присутствует.
Сегодня вместо доведения матча до победы с комфортным счётом 2-0 привезли себе два удаления и чуть не потеряли очки в матче. Хочется спросить у Мартинса: ты не знаешь, что за апплодисменты в адрес арбитров неминуемо следует предупреждение? Так какопго ты хлопаешь, имея жёлтую карточку? Да еще когда команда и так в 10-м играет. Нет слов... перед матчем с Краснодаром остались без ДВУХ игроков основы центра поля.
По игре Спартак смотрелся лучше. Уйма моментов, две перекладины, минимум моментов у своих ворот до удалений. Обязаны были побеждать. Но гораздо увереннее, а не так как сегодня.
З.Ы. Судейство - это что-то с чем-то. Первый пенальти в ворота Торпедо высосан из пальца, не было его там. При этом арбитр не удалил Самсонова, хотя там КК маячила. Второй и третий пенальти по делу. Удаления тоже по делу. Но в целом, арбитр с матчем не справился, считаю. Не соответствует уровню РПЛ.
Всех КБ с победой, продолжаем гонку за 2-е место.
То, что было в первые месяцы работы Абаскаля - эмоции, кураж, тактика.
Сейчас наступают суровые времена. Вроде бы играем так же, а валидол и потеря очков присутствует.
Сегодня вместо доведения матча до победы с комфортным счётом 2-0 привезли себе два удаления и чуть не потеряли очки в матче. Хочется спросить у Мартинса: ты не знаешь, что за апплодисменты в адрес арбитров неминуемо следует предупреждение? Так какопго ты хлопаешь, имея жёлтую карточку? Да еще когда команда и так в 10-м играет. Нет слов... перед матчем с Краснодаром остались без ДВУХ игроков основы центра поля.
По игре Спартак смотрелся лучше. Уйма моментов, две перекладины, минимум моментов у своих ворот до удалений. Обязаны были побеждать. Но гораздо увереннее, а не так как сегодня.
З.Ы. Судейство - это что-то с чем-то. Первый пенальти в ворота Торпедо высосан из пальца, не было его там. При этом арбитр не удалил Самсонова, хотя там КК маячила. Второй и третий пенальти по делу. Удаления тоже по делу. Но в целом, арбитр с матчем не справился, считаю. Не соответствует уровню РПЛ.
Всех КБ с победой, продолжаем гонку за 2-е место.
Игроки Спартака должны понимать, что теряя игроков в каждом матче от КК и переборов ЖК, они сами оказывают медвежью услугу оппонентам. Им и напрягаться не надо). Соболеву чувствовать ответственность. Охота идёт и держать себя в руках и не лезть в петлю самому. Руководство, тренерский штаб должны указать.
Игроки Спартака должны понимать, что теряя игроков в каждом матче от КК и переборов ЖК, они сами оказывают медвежью услугу оппонентам. Им и напрягаться не надо). Соболеву чувствовать ответственность. Охота идёт и держать себя в руках и не лезть в петлю самому. Руководство, тренерский штаб должны указать.