«Спартак» обыграл «Торпедо», в матче 2 удаления

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вчера, 21:09

«Торпедо» уступил «Спартаку» в матче 23-го тура РПЛ (1:2).

Кейта Бальде открыл счет на 18-й минуте. Роман Зобнин на 45+1-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. У хозяев на 90+2-й минуте гол забил Илья Стефанович.

Гости доигрывали матч в меньшинстве: за две желтые карточки с поля был удален Руслан Литвинов на 68-й минуте. Аналогичным образом на 89-й был наказан Кристофер Мартинс. Помимо этого, в данной игре «Спартак» реализовал не все удары «с точки».

После игры «черно-белые» идут на последнем месте (13 очков), «красно-белые» занимают 3-ю строчку (45 баллов).