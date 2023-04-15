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«Спартак» обыграл «Торпедо», в матче 2 удаления

вчера, 21:09
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Торпедо» уступил «Спартаку» в матче 23-го тура РПЛ (1:2).

Кейта Бальде открыл счет на 18-й минуте. Роман Зобнин на 45+1-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. У хозяев на 90+2-й минуте гол забил Илья Стефанович.

Гости доигрывали матч в меньшинстве: за две желтые карточки с поля был удален Руслан Литвинов на 68-й минуте. Аналогичным образом на 89-й был наказан Кристофер Мартинс. Помимо этого, в данной игре «Спартак» реализовал не все удары «с точки».

После игры «черно-белые» идут на последнем месте (13 очков), «красно-белые» занимают 3-ю строчку (45 баллов).

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Все комментарии
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Ну не я же страдал на матче с Уралом из-за спорного пенальти. Так почему бы мне не тыкнуть носом тарасовского в 100%-но левый пенальти, благодаря которому Спартак вполз на ничью?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:23
Ты древнее годы не мог показать?). Я тебе свежак, а ты мне тухляк). У меня инфа за 2020-2022 годы.
Серьёзно конечно. Когда дело касается справедливости, истины я серьёзен.Спартак справедливо и по игре победил вчера. Несмотря на удаление двух игроков победили. С Факелом отобрали победу, а Мешкова совсем унесло. А, что ты молчишь о 3 пенальти Краснодару, о вчерашнем с Уралом. За симуляцию Зайнутдинова пенку поставил и возможно упустил эпизод с рукой вашего игрока. Отрицание пошли, когда, этот же Зайнутдинов в штрафной устроил обнимашки с уральцем. Свой типа ничего, а Зобнин упал, от прикосновения к животу). Типичная логика коня.
Все впереди ещё). Буду тыкать носом всегда, когда судят ваш клуб. Все проявляется явно надо только внимательно смотреть, за телодвижениями. Если засудят соперника Спартака я приму, как несправедливость. Как болельщик росфутбола вижу картину наоборот, кривое зеркало, где больше тащат вас и топят Спартак. Все просто, как небо и земля. Можешь не отвечать. Смотрю бесполезно упёртых убеждать). Спартачи кстати адекватней насчёт этого в отличие ваших. На полном серьёзе поздравляют друг, друга с "заслуженной" победой с бельмом в глазу). Не будет поддержки судебного корпуса проблемы вылезут явно, проявятся, как фотоплёнка. И Федотову опять достанется). Пока же убедительной победы кроме, как над Химками, у вас не видел. Все. Много времени уделил бесполезному переливанию из пустого в порожнее. Оставайся со своей правдой). Я останусь при своей). Истина дороже, как писал ваш начштаба здесь).
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 12:47, ред.
Ты серьёзно? Вам судья дал гол забить вместого того, чтобы остановить игру и назначить пенальти. А как Спартак умеет забивать их мы вчера видели. Или с Факелом тоже если бы не забили нужно было ещё пяток пенальти ставить?

Вернблум свои карточки получал исправно. Про его "прощения" судьями смешно читать. Ещё бы сказал - "костолом", это модно среди вашей публики
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Судили нас, а больше всего побед с ними у вас. Бывает же такое ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
сегодня в 11:37
Ты, как раз указал фамилии тех арбитров, которые судили вас и по статистике клуб имел большее количество побед). Статистика есть у каждого клуба. С любимыми и нелюбимыми арбитрами).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:21, ред.
19 тур .Серьезные претензии к работе арбитра Безбородова есть у Спартака. На 40-й мин судья не засчитал гол Соболева. Выяснилось, что причиной отмены стал фол Литвинова на Черове в начальной фазе атаки. Осознанной игры со стороны спартаковцев не было и из-за единоборств, при желании, можно отменить половину голов.
После обмена голами под занавес тайма Безбородов после просмотра повтора ставит пенальти Спартаку за фол Пруцева на Квеквескири. Грубым эпизод не был, а реакция воронежца чрезмерным(симуляция). Безбородов грамотно занял позицию, прекрасно видел момент на точку в начале не указал и только после подсказки ВАР изменил свое решение.
18 тур. Мешков с Ахматом не засчитал ,3 гол Спартаку при равном счёте. Он свистнул до взятия ворот. На вратаре нарушал сокомандник, а не игрок Спартака.
___________________________________
Это потери очков только за два матча. И снова в центре Безбородов.
Ты указываешь годы, когда судьи были лояльны к игрокам ЦСКА. Только один Вернблум прощался судьями в каждом матче. В матче с Зенитом заявивший Файзулину: "Мне все равно ничего не будет". Инфа проходила в интернете в те годы. Те самые годы, когда ваш клуб не вылазил с ЛЧ. Те самые годы, когда началось продолжение строительства замороженной Арены.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 11:03
С реализацией у Спартака давно беда, как и защита. Сейчас к двум бедам добавилась третья. Получать на ровном месте КК. Если ЖК можно притянуть за уши, но у тебя(игрока), если она уже есть. Зачем делать то, что у судьи и так руки чешутся уже? Сами себя закапывают. Соболев разве не смотрит СМИ, не читает, что о нем пишут, говорят эксперты, судьи, болельщики? Будут провоцировать и дальше, специально. Изучили характер, манеру поведения. Надо совсем ничего. Поднести спичку всего лишь! Проблемы кроме судейства и в том, что команда не в полноценный обойме играет с того самого памятного матча с Зенитом, когда сошлись стенка на стенку. Плюс травмы. Игроки сами должны чувствовать момент. Не дети уже. С Краснодаром ждите беды.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 10:55
Тут просто нужно почитать статистику.

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Безбородов входит в топ-3 действующих арбитров по лучшему набору баллов «Спартаком». 64% очков набирают красно-белые с арбитром из Петербурга. Больше только при судействе Владимира Москалева и Кирилла Левникова. Кроме того, Безбородов – первый судья с сезона-2012/13, с которым «Спартак» одержал 20 побед.

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Вот как-то так
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
сегодня в 09:37
Со свечкой стоял?).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
сегодня в 09:34
Ну ка нарисуй его снисхождение Спартаку). Картину маслом обратного от меня указано ниже. Мож и найдем истину).
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
сегодня в 09:28
Не кричите в спину
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ True Story (раскрыть)
сегодня в 09:26
С помощью судьи?!)))
Который удалил двух спартачей?!))))
А-ха-ха
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 09:21
Меньше Зобнину нужно было в баню к Глушакову ходить - глядишь и не сбился бы
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 09:20, ред.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
    сегодня в 09:11
    Все только начинается и команды выходят на финишную прямую. Так что все выявляться будет, за кем правда. Привычка такое дело, что ее не остановить. Битва за призовые и медали будет жёсткой с Шапокляками, палками в колеса, дуплетами в этом нет сомнений, тем более замГинера Бабаев сам говорил каждое высокое место, это на 10-15 млн больше предыдущего. В эпоху кризиса каждая копейка на счету для состояния души и тела.
    Бога нет говоришь. Аттеист значит). Чем Безбородов не "бог"?).
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
    сегодня в 09:01
    С пути он сам сбился!)
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 08:56
    Два пенальти были точно по делу.
    Третий (самый первый) - притянут за уши.
    Но то, что из 3-х пенальти забит всего один,
    только лишний раз подтвердило, что с реализацией у Спартака беда.
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 08:49
    Посмотрим, как будет. Мнения о правильности назначения пенальти на Бахе уже есть.
    Бога нет
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
    сегодня в 08:33
    Иванов в хороших пацанских отношениях с вашим боссом. Они похожи даже, чем-то). Так, что пока не жду от Урала протеста, но ради футбола, справедливости, истины было бы неплохо. В такой день нет желания ругаться и быть последней инстанцией истины. На все воля Божья.
    Христос воскресе.
    True Story
    True Story
    сегодня в 08:20
    Спартак даже с помощью судьи кое как удержал победу. Бромонтан уже на них не действует походу, организм привык к постоянным вливаниям
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 07:32, ред.
    Я дождусь решение комиссии, если протест будет. А то там с тех ракурсов, что были, очень плохо видно.
    И как Зайнутдинов приобнял, так если бы это была штрафная Урала, в один голос вы бы кричали о судье продажной
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
    сегодня в 03:41, ред.
    Ничего удивительного). Урал так и должен сделать по двум эпизодам. Пусть разбираются. Замалчивание это поддаканье лояльного отношения к клубу, а может даже преступления. Зайнутдинова никто не трогал, это хорошо видно на повторах и странно, что Безбородов не увидел этого, хоть его и позвали на просмотр. Совсем другое было с Динамо, когда, этот же Безбородов сидел на ВАРе). Он не увидел руку у игрока Динамо, не увидел фол Фомина на Соболеве в штрафной, когда тот обвил рукой его шею, плечо. Это была бы для Фомина 2-я ЖК, а значит удаление. Зато увидел, как игрок Динамо якобы положил руку на живот Зобнину и тот упал сам). Это, что такое? Там вижу? Тут на казахе не вижу? Один судья и такой дисбаланс, с участием ЦСКА и Спартака. Некрасиво.
    Безбородов опять. Поэтому Урал должен подавать протест.
    В июне 22-го в игре с Ахматом, Спартак подавал протест по 5 эпизодам в ЭСК. Судил Безбородов. Все было проигнорировано. Часто на слуху этот судья с участием Спартака, как и его однобокое судейство. Зато карьера растет, как на дрожжах). Отсюда невозмутимое лицо всегда. Неприкасаемый.. Крыша все).
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 23:27
    Сбили и упал. В чём проблема?
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 23:26, ред.
    Странно, но несколькими часами ранее

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    Сергеевич вернулся1

    И не стыдно за такую победу?). Урал должен подать протест по 2-ум эпизодам ЭСК. Рука игроков в штрафной ЦСКА один из двух.

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    было от любителей Федуна. Видимо не там смотришь. Или это другое?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Я пока вижу стоны в основном от болел гинерклуба от
    сегодняшнего матча пробитых Спартаком и заметь вполне справедливых. Что было семь лет назад и даже полгода назад я сейчас реакцию не припомню. Если было, как сегодня с падением казаха, то возмущения верные.
    Capral
    Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
    вчера в 22:52, ред.
    Жаль. Я бы купил. У меня, богатейшая коллекция футбольных металлических значков клубов СССР. Также- чемпионы мира, правда, только до 1990года.
    Есть также- Барселона, Реал, Штутгарт и Стяуа.
    iri13
    iri13
    вчера в 22:50
    Да уж, цирк дю Солей был по полной программе.(C)
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:44
    Рад бы поделиться , но такой значок только в виртуальности. Тот что был в юности где-то на жизненном пути потерялся.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
    вчера в 22:34
    А как красиво Зайнутдинов сегодня упал!)
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Странно. Вот Спартак 3 пенальти, с точки зрения тарасовских, заслужил. И я помню сколько было стонов после ЦСКА-Тамбов или ЦСКА-Краснодар - все придуманные с их же точки зрения.
    Ну и конечно 3 пенальти в первом тайме в одни ворота - да так почти везде, ничего странного. НО - только когда их пробивает Спартак ))
    Гость
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