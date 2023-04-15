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Гол Калдиролы помог «Монце» одолеть «Интер»

вчера, 23:40
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

«Интер» уступил «Монце» в матче 30-го тура Серии А (0:1).

Гол забил Лука Калдирола на 78-й минуте.

После поединка «Интер» идет на 5-м месте (51 пункт), «Монца» занимает 12-ю строчку (38 баллов).

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Все комментарии
DEIVID_335
DEIVID_335
сегодня в 11:32
Capral
Хоть бы для разнообразия попробовал матчи Серии А посмотреть прежде чем писать. Интер играл основой. И желание победить было в этом матче. И задел с Бенфикой они хороший сделали в первой игре. Вот Наполи выпустил не совсем основу. А Милан можно сказать играл вторым составом, за исключением пары игроков.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
сегодня в 07:33
Сначала от китайцев в руководстве надо избавиться
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:22
С такой игрой Интеру и Бенфика приедет и наваляет полную авоську помидоров!
112910415
112910415
сегодня в 04:51
на всех фронтах сразу сосредоточиться невозможно ...
Gahi
Gahi
сегодня в 02:45
Три клуба представителей Италии в Лиги Чемпионов УЕФА мысленно в ответной игре за выход в полуфинал этого престижного турнира, поэтому такие результаты. Во вторник и в среду станет окончательно ясно для кого такой результат был выгодным. Удачи
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:19
Бывший Интерист принес победу над Интером)а так все мысли у них в ответке ЛЧ.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 00:13
пора Конте возвращать
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:13
Дело не в силах, а в том, что сейчас, для них- главное это ЛЧ. Поэтому, жертвуют многим ради ЛЧ.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:07
Игру не смотрел,выводы делать не буду, но Индзаги похоже покинет клуб этим летом....такими темпами Интер может и мимо ЛЧ пролететь в следующем сезоне!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:55
Обрадовали больного старика Берлускони...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:47
Все итальянские команды, игравшие в ЛЧ потеряли очки. Все таки много сил отнимает у них игра на два фронта.
Гость
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