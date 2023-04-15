Гол Калдиролы помог «Монце» одолеть «Интер»

«Интер» уступил «Монце» в матче 30-го тура Серии А (0:1).
Гол забил Лука Калдирола на 78-й минуте.
После поединка «Интер» идет на 5-м месте (51 пункт), «Монца» занимает 12-ю строчку (38 баллов).
«Интер» уступил «Монце» в матче 30-го тура Серии А (0:1).
Гол забил Лука Калдирола на 78-й минуте.
После поединка «Интер» идет на 5-м месте (51 пункт), «Монца» занимает 12-ю строчку (38 баллов).
Хоть бы для разнообразия попробовал матчи Серии А посмотреть прежде чем писать. Интер играл основой. И желание победить было в этом матче. И задел с Бенфикой они хороший сделали в первой игре. Вот Наполи выпустил не совсем основу. А Милан можно сказать играл вторым составом, за исключением пары игроков.
Хоть бы для разнообразия попробовал матчи Серии А посмотреть прежде чем писать. Интер играл основой. И желание победить было в этом матче. И задел с Бенфикой они хороший сделали в первой игре. Вот Наполи выпустил не совсем основу. А Милан можно сказать играл вторым составом, за исключением пары игроков.