Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2022/2023

«Реал» переиграл «Кадис» в матче Ла Лиги

вчера, 23:58
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Кадис» проиграл «Реалу» в матче 29-го тура Ла Лиги (0:2).

Начо забил на 72-й минуте, Марко Асенсио на 76-й установил итоговый счет.

После поединка «Кадис» идет на 15-м месте (31 пункт), «Реал» занимает 2-ю строчку (62 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ победил «Ланс» и упрочил лидерство в Лиге 1
Вчера, 23:54
Гол Калдиролы помог «Монце» одолеть «Интер»
Вчера, 23:40
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и отстаёт от 1-го места на 3 балла
Вчера, 21:35
«Спартак» обыграл «Торпедо», в матче 2 удаления
Вчера, 21:09
«Наполи» и «Верона» голов не забили
Вчера, 20:55
«Атлетик» одержал победу в дерби Страны Басков
Вчера, 19:29
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:16
Всех кто болеет и прибаливает)) за Реал - с победой, важной!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:42
Тем не менее Кадис держался очень долго.
112910415
112910415
сегодня в 04:30
хорошая бесполезная победа
Tiki Taka
Tiki Taka
сегодня в 03:44
Блин, что это было, атака за атакой, счет мог быть хоть 10:0, те кто смотрели этот матч не удивились бы
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:24, ред.
С победой лучшего клуба в истории футбола всех нас. Отличный матч. Всё-таки не предписано было Кариму Бензема забить сегодня. Ну никак мяч не шёл в ворота от Бензема. Начо самый лучший игрок ротации во всем мире, в этом я согласен с комментатором. Асенсио обязательно нужно продлевать и давать больше игрового времени. Вся команда отыграла очень хорошо. Матч хоть и не решал сильно турнирные задачи, игра была очень привлекательной. Спасибо за такую игру. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
амурец
амурец
сегодня в 00:24
Реал с победой
shur
shur ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:21
...Христос Воскресе!!!
shur
shur ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:21
...Христос Воскресе!!
ABir
ABir
сегодня в 00:20
С победой всех болельщиков сливочных!
shur
shur
сегодня в 00:19
...не дали Кариму забить, зато в жёлтой майке лидера - Начо,
красава и гол хорошечный, в шестёрочку положил!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:14
Тот самый матч, в котором команда познается на предмет - топ или не топ.

Спасибо, ребята. Весь матч атаковали, самыми разными вариантами.

Особенно, в сотый раз, рад за Начо. Спасибо за верность клубу и в принципе игре.
Также Асенсио подтверждает статус недооцененного игрока. Кучу голов забил в этом сезоне, красавец.

Оборона добротно сыграла. Камавинга, вышедший на замену, просто монстр-атлет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:10
Думал ничью скатают,но в концовке дожали, молодцы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 