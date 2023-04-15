«Реал» переиграл «Кадис» в матче Ла Лиги

«Кадис» проиграл «Реалу» в матче 29-го тура Ла Лиги (0:2).
Начо забил на 72-й минуте, Марко Асенсио на 76-й установил итоговый счет.
После поединка «Кадис» идет на 15-м месте (31 пункт), «Реал» занимает 2-ю строчку (62 балла).
«Кадис» проиграл «Реалу» в матче 29-го тура Ла Лиги (0:2).
Начо забил на 72-й минуте, Марко Асенсио на 76-й установил итоговый счет.
После поединка «Кадис» идет на 15-м месте (31 пункт), «Реал» занимает 2-ю строчку (62 балла).
Спасибо, ребята. Весь матч атаковали, самыми разными вариантами.
Особенно, в сотый раз, рад за Начо. Спасибо за верность клубу и в принципе игре.
Также Асенсио подтверждает статус недооцененного игрока. Кучу голов забил в этом сезоне, красавец.
Оборона добротно сыграла. Камавинга, вышедший на замену, просто монстр-атлет
Спасибо, ребята. Весь матч атаковали, самыми разными вариантами.
Особенно, в сотый раз, рад за Начо. Спасибо за верность клубу и в принципе игре.
Также Асенсио подтверждает статус недооцененного игрока. Кучу голов забил в этом сезоне, красавец.
Оборона добротно сыграла. Камавинга, вышедший на замену, просто монстр-атлет