Лапорта высказался о деньгах, заплаченных в рамках «дела Негрейры»

Президент «Барселоны» высказался о выплате 7,3 млн евро в рамках «дела Негрейры».

Нужно понимать, что эти деньги выплачивались в течение 18 лет. Даже не в течение года. Эти доклады были необходимы, их сделали люди, занимающими важные посты. Внутреннее расследование выявило 629 докладов и 43 видеозаписи, а также 4 доклада по другим темам. Это лишь с 2014-го по 2018 год. Мне кажется, что необходимо разобраться в ситуации и понять, что это была огромная работа на протяжении многих лет, которую делали специалисты.

Говоря о том, что Негрейра являлся вице-президентом CTA, необходимо принять во внимание, что основным поставщиком этих услуг является сын Негрейры. Вице-президент CTA (технического судейского комитета — прим. ред.) не имел права влиять на исходы игр или назначать арбитров. Я на этом настаиваю. Об этом сказано в статье 29 регламента RFEF (Королевская федерация футбола Испании – прим. ред.).

Версия о том, что этот человек влиял на решения судей, не является правдивой. Сам регламент RFEF отрицает это. У него не было таких полномочий, это было подтверждено заявлениями нескольких рефери. Он не имел права влиять на результаты или назначать судей. Существует внутреннее расследование RFEF, в котором говорится, что он не мог этого сделать.