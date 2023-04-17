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Лапорта высказался о деньгах, заплаченных в рамках «дела Негрейры»

вчера, 14:15

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о выплате 7,3 млн евро в рамках «дела Негрейры».

Нужно понимать, что эти деньги выплачивались в течение 18 лет. Даже не в течение года. Эти доклады были необходимы, их сделали люди, занимающими важные посты. Внутреннее расследование выявило 629 докладов и 43 видеозаписи, а также 4 доклада по другим темам. Это лишь с 2014-го по 2018 год. Мне кажется, что необходимо разобраться в ситуации и понять, что это была огромная работа на протяжении многих лет, которую делали специалисты.

Говоря о том, что Негрейра являлся вице-президентом CTA, необходимо принять во внимание, что основным поставщиком этих услуг является сын Негрейры. Вице-президент CTA (технического судейского комитета — прим. ред.) не имел права влиять на исходы игр или назначать арбитров. Я на этом настаиваю. Об этом сказано в статье 29 регламента RFEF (Королевская федерация футбола Испании – прим. ред.).

Версия о том, что этот человек влиял на решения судей, не является правдивой. Сам регламент RFEF отрицает это. У него не было таких полномочий, это было подтверждено заявлениями нескольких рефери. Он не имел права влиять на результаты или назначать судей. Существует внутреннее расследование RFEF, в котором говорится, что он не мог этого сделать.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:11
Продолжать угарать, что Барсу подловили на том, что все и так прекрасно понимали. Выкрутиться можно почти всегда. Никто и не питал надежд. Ибо УЕФА и/или Ла Лига могут сами на себя выйти. А, главное, это самый крупный скандал. Даже с Ювентусом прошлое было несравнимо мягче. Ноооо... Барселона 1) противоречит версии самого Негрейры 2) Не состыкуется с качеством тех "отчетов", что слили 3) Не предоставили доказательства факта получения этих отчетов. А ведь просто достаточно было 3й пункт выполнить, когда правоохранительные запросили. Просто переслать письмо. Этого бы хватило.
протон
протон
вчера в 21:29
Пока есть факт выплат Негрейре, но не одного доказательства подкупа судей обслуживавших матчи. Нигде и никем не доказано, что Негрейра, как-то на судей влиял, или назначал нужных людей на матчи! Зато бездоказательных обвинений и хейта - куча. А скажите-ка мне господа обвинители: А что вы будете писать, если все эти обвинения и подозрения не подтвердятся?
амурец
амурец
вчера в 19:27, ред.
Понятно пытаеться отмазать купленные победы Барселоны
Gelious
Gelious
вчера в 15:45
БХАХАХХА ТО ЕСТЬ ДАЖЕ ОБЪЯСНЕНИЙ ПРАВДОПОДОБНЫХ НЕ БУДЕТ

Они настолько попались, что даже не смогли придумать объяснений. Нужны отчеты были!!! 1) Негрейра в показаниях налоговой иное сказал 2) ВИДАЛИ МЫ ЭТИ ОТЧЕТЫ БХАХХАХА 3) Отчеты были так нужны, что не смогли даже на запрос правоохранительных выдать доказательство наличия факта получения этих НЕВЕРОЯТНЫХ отчетов

В общем, теперь Барселоне помимо рычагов придется еще и лояльность УЕФА продать ахахха
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:47, ред.
Взятки тоже не имеют права давать... Но дают ведь... Вообще это всё сложно доказуемо... Взяточников нужно ловить с поличным... Если нет - то и суда нет... Одна болтовня и догадки...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:34
Понятно. товарищ как опытный чиновник и воротила купюр, всегда найдет оправдания "левым" расходам
Гость
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