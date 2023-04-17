Лапорта: «Как у любого великого клуба, у нас есть недоброжелатели»

Президент «Барселоны» в рамках пресс-конференции дал комментарий по поводу «дела Негрейры».

Доброе утро всем. Я прибыл сюда в качестве главного представителя «Барселоны». Хочу обратиться к партнерам, к общественному мнению в целом, чтобы дать комментарии по «делу Негрейры». Делу, события которого произошли несколько лет назад и не входят в сферу ответственности нынешнего руководства. Это требует объяснения из-за возникших разногласий. В течение двух месяцев мы подвергались чудовищной клеветнической кампании. Эти сведения и выводы не соответствуют действительности.

«Барселона» была образцом честной игры. Мы гордимся своим вкладом в спорт. «Барса» побеждала на протяжении десятилетий, и мы продолжаем побеждать благодаря усилиям, таланту наших игроков, тренеров, работников, а также наших партнеров и болельщиков. Когда «Барса» побеждает, мы вместе это празднуем. И когда мы проигрываем, мы не ищем оправданий. Это спорт. «Барса» – это объединение ценностей. Нам в «Барсе» нравится, как мы побеждаем, нам нравится выигрывать, играя красиво. Мы не любим одерживать победы из-за плохого судейства. Как у любого великого клуба, у нас есть недоброжелатели, и они пытаются подорвать наш престиж. Из зависти или из-за чего-то еще. У них не получится.