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Боэли поругался с болельщиками «Челси»

вчера, 22:32

Совладелец «Челси» Тодд Боэли поругался с болельщиками «синих».

Это произошло во время матча АПЛ против «Брайтона» (1:2). Американец в это время находился в VIP-ложе стадиона, некоторые болельщики, которые расположились на верхних ярусах, вступили в дискуссию с Боэли. Сообщается, что после игры он вместе с другим совладельцем клуба Бехдадом Эгбали зашли в раздевалку команды, чтобы обсудить с игроками и тренерами текущее турнирное положение «Челси».

Боэли поругался с болельщиками «Челси»

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 10:55
Он дождётся того, что продаст Челси в разы меньше, нужно уже думать сейчас об этом, а то потом за копейки продаст. От клуба останется только одно название "Челси". Наглядный пример, что человек в принципе не разбирается в футболе, кого покупать, а кто не покупать. Миллиардер - одно слово, берёт тех игроков, кто на слуху, но не за качества, тренеров набирает, потому что ведущий посоветовал, стыдобище. Продай клуб и уйди с пути футбола, возьмись за американский футбол, баскетбол, бейсбол. Не закапывай и дальше эту команду, остановись.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:41, ред.
"Империя Романа" - 15 лет - 15 титулов
?

"Империя Боэли" - 15 последних матчей - 3 победы...
485cm27p65nr
485cm27p65nr
сегодня в 06:25
Вступить в дискуссию и поругаться это разве одно и тоже?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:30
Челси продолжает лететь в одно место !!!
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 23:25, ред.
лять захочешь не придумаешь,ну каааккк? за короткий срок у бать клуб? каккккк?
Р.А без слов(
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 23:17
зашли в раздевалку команды, чтобы обсудить с игроками и тренерами текущее турнирное положение «Челси».
Зашли и? Сидит живых миллиард евров, который нефига не играет и их так называемый главный тренер, который ещё хуже того, что недавно выгнали и вот, что они им могут сказать?
А мы вот вас купили на поезд денег а вы нефига не играете,почему так,говорит Боэли.
А ему такой стерлинг говорит, во ты дядя даешь, а шо ещё играть надо?
А оба меянг такой, тебе надо ты и играй у меня и так всё алмазно.
Или как?
Выгнать ТТ, набрать всякого хлама, назначить тренера который по факту выстрелил со среднем клубам, но казался калифом на час,а потом на его место назначить временщика, вместо того, что бы назначить главного тренера который будет работать с командой в следующем сезоне или оставит И.О главного помощника поттера, разломать всю структуру клуба а потом раз....не играет команда, пойдем мы в раздевалку разговаривать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:11
Ему ещё повезло реально…что сверху ничего не прилетело от болел…своими наитупейшими решениями уничтожили клуб. До начала сезона уволили всех директоров и управленцев, уволили тренера, уволили даже тех которые более 20 лет трудились в клубе, врачей, тренеров, работников стадиона. Далее понапокупали дорогущего хлама (игроков)…и теперь репу чешут. До них походу никогда не дойдет, что футбол, это не их команды по бейсболу и баскетболу в США, которыми они так же владеют.
drug01
drug01
вчера в 22:59
Хозяевам приходится трудно, игры нет, результат плохой и болельщики не помогают... Просто беда..
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