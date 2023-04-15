Боэли поругался с болельщиками «Челси»

Совладелец «Челси» Тодд Боэли поругался с болельщиками «синих».
Это произошло во время матча АПЛ против «Брайтона» (1:2). Американец в это время находился в VIP-ложе стадиона, некоторые болельщики, которые расположились на верхних ярусах, вступили в дискуссию с Боэли. Сообщается, что после игры он вместе с другим совладельцем клуба Бехдадом Эгбали зашли в раздевалку команды, чтобы обсудить с игроками и тренерами текущее турнирное положение «Челси».
Зашли и? Сидит живых миллиард евров, который нефига не играет и их так называемый главный тренер, который ещё хуже того, что недавно выгнали и вот, что они им могут сказать?
А мы вот вас купили на поезд денег а вы нефига не играете,почему так,говорит Боэли.
А ему такой стерлинг говорит, во ты дядя даешь, а шо ещё играть надо?
А оба меянг такой, тебе надо ты и играй у меня и так всё алмазно.
Или как?
Выгнать ТТ, набрать всякого хлама, назначить тренера который по факту выстрелил со среднем клубам, но казался калифом на час,а потом на его место назначить временщика, вместо того, что бы назначить главного тренера который будет работать с командой в следующем сезоне или оставит И.О главного помощника поттера, разломать всю структуру клуба а потом раз....не играет команда, пойдем мы в раздевалку разговаривать.
Зашли и? Сидит живых миллиард евров, который нефига не играет и их так называемый главный тренер, который ещё хуже того, что недавно выгнали и вот, что они им могут сказать?
А мы вот вас купили на поезд денег а вы нефига не играете,почему так,говорит Боэли.
А ему такой стерлинг говорит, во ты дядя даешь, а шо ещё играть надо?
А оба меянг такой, тебе надо ты и играй у меня и так всё алмазно.
Или как?
Выгнать ТТ, набрать всякого хлама, назначить тренера который по факту выстрелил со среднем клубам, но казался калифом на час,а потом на его место назначить временщика, вместо того, что бы назначить главного тренера который будет работать с командой в следующем сезоне или оставит И.О главного помощника поттера, разломать всю структуру клуба а потом раз....не играет команда, пойдем мы в раздевалку разговаривать.