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Главный тренер «Торпедо» назвал арбитра клоуном

вчера, 11:53
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет получил удаление в матче против «Спартака» (1:2).

Рулевой «автозаводцев» после этого назвал главного арбитра встречи Павла Шадыханова клоуном.

Клотет был дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес главного судьи встречи.

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Клотет Пеп
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:12
График работы удобный, как у охранников - игра через три
Шуnя771
Шуnя771 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 15:30
По моим сведениям написал сочинение похлеще наших на соккере))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:21
Неплохо было бы доплатить за работу клоуна.
112910415
112910415
вчера в 12:51
инспектор же не отметил в протоколе ?
значит, не было ничего
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:42
Любого судью можно назвать клоуном. Судить вообще дело не благодарное.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:29
Пеп Клотет горячий испанский парень, который не понял куда попал)
Скромно предположим, что в недалёком будущем нас ожидают некоторые увеселительные номера в исполнении новоиспеченного главного торпедиста.
mmjf8hr55mjp
mmjf8hr55mjp
вчера в 12:15
Понять тренера, можно такая ответственная игра, нервы на пределе. Но и судьи рассматривают эпизод по своему.
Гость
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