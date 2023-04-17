Главный тренер «Торпедо» назвал арбитра клоуном

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет получил удаление в матче против «Спартака» (1:2).
Рулевой «автозаводцев» после этого назвал главного арбитра встречи Павла Шадыханова клоуном.
Клотет был дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес главного судьи встречи.
значит, не было ничего
значит, не было ничего
Скромно предположим, что в недалёком будущем нас ожидают некоторые увеселительные номера в исполнении новоиспеченного главного торпедиста.
Скромно предположим, что в недалёком будущем нас ожидают некоторые увеселительные номера в исполнении новоиспеченного главного торпедиста.