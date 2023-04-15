Главный тренер «Енисея» отреагировал на критику Игнашевича

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов ответил на критику наставника «Балтики» Сергея Игнашевича, который выразил недовольство принимающей стороной, которая предоставила калининградцам старый автобус.
Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус. У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам. Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр. Произошёл простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов. У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезёт с матча. До матча произошёл простой, человеческий форс-мажор. При этом моё личное мнение, что нужно быть скромнее и всё будет нормально. Сам футбол был отличный и достойный. Спорт — от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы — уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне.
Встреча прошла сегодня и завершилась вничью 1:1.
Да Игнашевич сорвался и это его не красит. Но его понять можно его команда ведёт тяжёлую борьбу за выход в РПЛ , постоянно "на нервах". Тем более , что бы вывести Игнашевича из себя - это надо постараться. Обычно Серёга выглядит спокойно "как танк", так , что возможно мы всего не знаем.
Балтика всегда старается встретить гостей достойно, и если "не дай Бог" произошёл бы какой казус, по вине клуба, уверен извинения были бы принесены вежливо и тактично.
P. S. Не хотел так много писать но уж больно речь Ивахина была с "издёвкой", что бы ещё на последок "задеть"...
Да Игнашевич сорвался и это его не красит. Но его понять можно его команда ведёт тяжёлую борьбу за выход в РПЛ , постоянно "на нервах". Тем более , что бы вывести Игнашевича из себя - это надо постараться. Обычно Серёга выглядит спокойно "как танк", так , что возможно мы всего не знаем.
Балтика всегда старается встретить гостей достойно, и если "не дай Бог" произошёл бы какой казус, по вине клуба, уверен извинения были бы принесены вежливо и тактично.
P. S. Не хотел так много писать но уж больно речь Ивахина была с "издёвкой", что бы ещё на последок "задеть"...