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Главный тренер «Енисея» отреагировал на критику Игнашевича

вчера, 14:52
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов ответил на критику наставника «Балтики» Сергея Игнашевича, который выразил недовольство принимающей стороной, которая предоставила калининградцам старый автобус.

Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус. У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам. Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр. Произошёл простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов. У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезёт с матча. До матча произошёл простой, человеческий форс-мажор. При этом моё личное мнение, что нужно быть скромнее и всё будет нормально. Сам футбол был отличный и достойный. Спорт — от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы — уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне.

Встреча прошла сегодня и завершилась вничью 1:1.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 06:38
Такие вещи спускать нельзя, Игнашевич прав. Исподтишка нагадить, типа плюнуть в соседскую кастрюлю с борщом, о как это по-красноярски!
7h37vtjsyf44
7h37vtjsyf44
вчера в 16:26
В Красноярске уже выделили транспорт, для следующей встречи Игнашевича.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:22
Так прошения не просят! С подковырками и подколками, причём Ивахин прекрасно понимает, что "накосячили", если в своей путанной речи два раза употребляет выражение "простой человеческий форс-мажор". Специально или случайно это было сделано неизвестно, но психологически на гостей повлияли.
Да Игнашевич сорвался и это его не красит. Но его понять можно его команда ведёт тяжёлую борьбу за выход в РПЛ , постоянно "на нервах". Тем более , что бы вывести Игнашевича из себя - это надо постараться. Обычно Серёга выглядит спокойно "как танк", так , что возможно мы всего не знаем.
Балтика всегда старается встретить гостей достойно, и если "не дай Бог" произошёл бы какой казус, по вине клуба, уверен извинения были бы принесены вежливо и тактично.
P. S. Не хотел так много писать но уж больно речь Ивахина была с "издёвкой", что бы ещё на последок "задеть"...
1580556558
1580556558
вчера в 16:14
Очередной раз разочаровался в Игнашевиче как в человеке. А Балтике удачи через пару сезонов во второй лиге
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:24
ПОдтвердил,что в клубе нет порядка,а один всеобщий форс.Без всякого там мажора.Поэтому пожелаю пролететь даже с переходными матчами.
mh93eux9dq5g
mh93eux9dq5g
вчера в 15:02
Драки не было и обошлись мировой ничьей! Неужели автобус виноват?
Гость
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