Главный тренер «Енисея» отреагировал на критику Игнашевича

Главный тренер «Енисея» ответил на критику наставника «Балтики» , который выразил недовольство принимающей стороной, которая предоставила калининградцам старый автобус.

Хочу попросить прощения от клуба за то, что подали обычный автобус. У нас всегда уважительное отношение к нашим коллегам и соперникам. Мы предоставили им обычный автобус. В следующий раз нашим богатым соперникам мы предоставим лимузин, оркестр. Произошёл простой человеческий форс-мажор. Красноярск всегда славится гостеприимством. У нас удобный манеж для болельщиков и футболистов. У команды есть один прекрасный автобус, который сейчас их увезёт с матча. До матча произошёл простой, человеческий форс-мажор. При этом моё личное мнение, что нужно быть скромнее и всё будет нормально. Сам футбол был отличный и достойный. Спорт — от слова «Спарта». Даже не хочется говорить, что был какой-то умысел. Мы — уважающие себя специалисты. Всегда встречаем гостей на уровне.