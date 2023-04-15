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Игнашевич — перед игрой с «Енисеем»: «Нам прислали старый, вонючий автобус»

вчера, 12:16
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире телеканала «Матч Премьер» перед матчем 27-го тура Первой лиги с «Енисеем» подверг критике принимающую сторону.

Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле. Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени.

Игра началась сегодня в 11:30 по московскому времени.

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Все комментарии
North West
North West ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:27
Енисей на этом автобусе не ездит. Их автобус якобы сломался и они с опозданием предоставили другой.
North West
North West
вчера в 18:22, ред.
Сейчас не 90-ые, на дворе 2023 год. Красноярск вроде не деревня, найти в миллионном городе приличный автобус при желании наверное не составило бы труда, это же не чемпионат области. Просто Енисей этим показал своё отношение и уровень своего менеджмента. Впечатления всегда складываются из мелочей и если команда стремиться играть на более высоком уровне, то такие вопросы решаются без всяких проблем. Понятно что могут быть всякие форс мажоры, но осадочек остался. Так-же не исключено что это могло быть сделано специально.
witynchik
witynchik
вчера в 17:31
Нечего кататься на технике "загнивающего" запада , носить их одежду, пользоваться гаджетами,медикаментами и т.д. И одновременно рассказывать какие они плохие.
Какие-то двойные стандарты получаются,лицемерные.
Нужно поддерживать отечественного производителя ,ездить в пазиках и Жигулях,носить большевичку...
Ишь ты,попривыкали
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:36
Так не Реал и приехал)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:33
Какой папка, такой и сынь).. А ты за него не переживай. Ему Серёга нужен в РПЛ. Так что поддержка будет. Единственный конь в тренерском цехе в отличие от спартаковцев. Я не удивлен. Привыкшие к папиному "плечу" без нее никак и ничто Перечислить?).
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:16
Теперь все проблемы будут списаны на автобус, они могли выиграть, но аааввтобуссс, им всё испортил.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 16:14
Дык,с "Балтикой" идёт в РПЛ,а не лезет сразу с криком :Я всё знаю!.Как ваши.И с "Торпедо" хорошо начинал,если бы тамошние идиоты во власти не решили сменить тренера.Вот и "вошли и вышли",сменив их с полдесятка.
1580556558
1580556558 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:10
Где это он себя проявил как тренер, напомни. Чуть подфартило разок и все, легенда тренерского цеха? Попроще надо быть, поскромнее
7v4ne5t63hg9
7v4ne5t63hg9
вчера в 16:09
Невежество! Ничего удивительного, конский навоз при нем!
1580556558
1580556558
вчера в 16:04
Кто то ищет оправдания
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:18
Не смеши.Арендовать приличный автобус в любом областном городе за пару часов-это надо просто иметь совесть,уважение к себе и немного больше денег,чем тратишь обычно.Уж Красноярск побогаче Калининграда,не знаю,как клубы в сравнении.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 6pb8gcf9rxwv (раскрыть)
вчера в 15:14
Так он в Калининграде этого не видит,по отношению к гостям. Посмотри матчи,как здесь встречают,с каким изобретательством и юмором,но на хорошем уровне.Он не вправе на подобное рассчитывать,как "Енисей" в Калининграде недавно совсем???
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 15:12
ВЫ отличие от ваших выкормышей,он уже проявил себя как тренер,а не тутутка сменная.И позор "сибирскому гостеприимству",вскормленному бывшими спартачами.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:41
Это реальность провинции и всей России
6pb8gcf9rxwv
6pb8gcf9rxwv
вчера в 14:14
Балованный стал Серёга,забыл что это не Москва
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:54, ред.
В отместку поставьте им "автобус" на поле. А чтоб он был тоже старым, рекомендую Игнашевичу выйти в основе своего клуба)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:37
не старый, а ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, и уж тем более не вонючий, а БЮДЖЕТНЫЙ. Не путать! Иначе можно присесть на мяч)) и ФНЛ это далеко не РПЛ. Вообще могли бы и на электричку сесть, ниче бы с вами не случилось. Сидят в своем ПерДиве, разорались. Привык в ЦСКА в люксовом автобусе с четырьмя мини-барами и тренировочным полем на крыше разъезжать по Москве, попал в провинцию и варежка не закрывается. АЛЛО, ДЯДЯ, ОЧНИСЬ!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:29
Взяли на выезде 1 очко, не плохо.
wndt5fnqwvh7
wndt5fnqwvh7
вчера в 13:24
Вы и на такой не играете!
dok66
dok66
вчера в 13:21
В Красноярске другого не нашлось , чего жаловаться, камнями же не закидали . Это никак не может повлиять на игру .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:10
Возраст и запах не главное...
Главное безопасность движения....
alexando1974
alexando1974
вчера в 13:08, ред.
скажи спасибо что вообще прислали хоть какой! таким Зажранцам как ты надо было вообще неприсылать ничего!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:05
В наказание увезите 3 очка. Удачи.
Gahi
Gahi
вчера в 13:01
"Енисей" показал гостям на каком автобусе ездит команда хозяев, но это им не мешает находиться на четвёртом месте в чемпионате Первой лиги. Но лидеру чемпионата нужно привыкать ко всем форс мажорным обстоятельствам при этом не терять боевого духа во время игры, а это и есть главное для достижения поставленной цели.
cysq4mxg9s3m
cysq4mxg9s3m
вчера в 13:01, ред.
Вообще-то у команды должна была проснутся злость и желание отомстить за унижение (как выставляет это Игнашевич).

Не знаю какой автобус Енисей предоставляет другим командам, возможно это сделано ради психологического давления на конкурента за выход в РПЛ, может другого нет или сломался и быстро нашли замену из того, что было.

Пока в матче ничья, сыграли 70 минут.
Giovanny
Giovanny
вчера в 12:59
Прислать Енисею телегу в Храброво по приезду их в Калининград.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:45
Вот не попал в ворота с 5 метров теперь автобус виноват будет. Растет Игнашевич. Соломку стелить тоже во время надо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:40
Не всегда к трапу подают привычные тачанку или сани, привыкайте к цивилизации - автобус... Бывают форс мажоры - техника ломается, присылают что есть!
sova147
sova147
вчера в 12:33
Надо доказать лидерство игрой! Удачи!!!
lotsman
lotsman
вчера в 12:32
Ты смотри какой, к мерседесам привык.
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