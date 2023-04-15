Игнашевич — перед игрой с «Енисеем»: «Нам прислали старый, вонючий автобус»

Главный тренер «Балтики» в эфире телеканала «Матч Премьер» перед матчем 27-го тура Первой лиги с «Енисеем» подверг критике принимающую сторону.

Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле. Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени.