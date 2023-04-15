Игнашевич — перед игрой с «Енисеем»: «Нам прислали старый, вонючий автобус»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире телеканала «Матч Премьер» перед матчем 27-го тура Первой лиги с «Енисеем» подверг критике принимающую сторону.
Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны. Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле. Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени.
Игра началась сегодня в 11:30 по московскому времени.
Не знаю какой автобус Енисей предоставляет другим командам, возможно это сделано ради психологического давления на конкурента за выход в РПЛ, может другого нет или сломался и быстро нашли замену из того, что было.
Пока в матче ничья, сыграли 70 минут.
Не знаю какой автобус Енисей предоставляет другим командам, возможно это сделано ради психологического давления на конкурента за выход в РПЛ, может другого нет или сломался и быстро нашли замену из того, что было.
Пока в матче ничья, сыграли 70 минут.