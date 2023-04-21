Дзюбой интересовались в МЛС после ЧМ-2018

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян рассказал, что нападающим Артёмом Дзюбой интересовались клубы из МЛС.
Спрашивали ли про Дзюбу когда‑нибудь из МЛС? После чемпионата мира 2018 года. Артём был лучшим игроком сборной России. Был просто монстром на том турнире. Клубы MLS спрашивали про него, но Артём был одним из лучших нападающих в мире. После ЧМ‑2018. Поэтому он даже не слушал эти предложения — только в Европу хотел.
Мовсисян после ухода из «Спартака» выступал в Америке за «Реал Солт-Лейк» и «Чикаго Файр», а также в 2018 году играл в шведском «Юргордене». Дзюба во время российского мундиаля был футболистом «Зенита».