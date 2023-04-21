Дзюбой интересовались в МЛС после ЧМ-2018

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вчера, 14:59

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» рассказал, что нападающим интересовались клубы из МЛС .

Спрашивали ли про Дзюбу когда‑нибудь из МЛС ? После чемпионата мира 2018 года. Артём был лучшим игроком сборной России. Был просто монстром на том турнире. Клубы MLS спрашивали про него, но Артём был одним из лучших нападающих в мире. После ЧМ ‑2018. Поэтому он даже не слушал эти предложения — только в Европу хотел.

Мовсисян после ухода из «Спартака» выступал в Америке за «Реал Солт-Лейк» и «Чикаго Файр», а также в 2018 году играл в шведском «Юргордене». Дзюба во время российского мундиаля был футболистом «Зенита».