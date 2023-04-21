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Дзюбой интересовались в МЛС после ЧМ-2018

вчера, 14:59

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян рассказал, что нападающим Артёмом Дзюбой интересовались клубы из МЛС.

Спрашивали ли про Дзюбу когда‑нибудь из МЛС? После чемпионата мира 2018 года. Артём был лучшим игроком сборной России. Был просто монстром на том турнире. Клубы MLS спрашивали про него, но Артём был одним из лучших нападающих в мире. После ЧМ‑2018. Поэтому он даже не слушал эти предложения — только в Европу хотел.

Мовсисян после ухода из «Спартака» выступал в Америке за «Реал Солт-Лейк» и «Чикаго Файр», а также в 2018 году играл в шведском «Юргордене». Дзюба во время российского мундиаля был футболистом «Зенита».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:31
Дзюба наверное самый известный российский футболист так что ничего удивительного, что им интересовались, но он видимо хотел только в топ клуб и требования по зарплате нехилые выдвигал, поэтому остался ни с чем.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:55
Что то круто Артема оценил..."личный нап мира"....смешно.
ДСА
ДСА
вчера в 15:44
Он не для Америки и Европы, а только для внутреннего использования.
ajrmxvzg7fef
ajrmxvzg7fef
вчера в 15:21
Это уже упущенный шанс
Serious94
Serious94
вчера в 15:06
Манчестер против Интера в финале.
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