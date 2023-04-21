«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть 15 игроков

«Манчестер Юнайтед» летом может расстаться с 15 футболистами, сообщает The Times.
По информации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг планирует провести серьёзную чистку состава. Кандидатами на уход являются вратарь Давид Де Хеа, защитники Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака, Фил Джонс, Брендон Уильямс, Аксель Туанзебе (аренда в «Сток Сити»), полузащитники Скотт МакТоминэй, Фред, Донни ван де Бек, нападающие Антони Марсьяль, вингер Антони Эланга, Алекс Теллес (аренда в «Севилье»), Эрик Байки (аренда в «Марселе»), Дин Хендерсон (аренда в «Ноттингем Форест»).
В МЮ долгое время строили из себя топ клуб, что забыли, что такое команда.
Дело в том, что сэр Алекс действительно создал в своё время топ клуб и его слово было главным, но потом особенно после его ухода не было тренера, который мог себя так вести.
Руководство назначало и заслуженных тренеров и ставило своего родного как Сульшера, вот только они были никто, а спрашивали с них.
Апогеем безвыходности стало приглашение Роналду. Тот не только добил команду изнутри, так ещё диктовал условия и убрал того же Сульшера, который кстати мог достичь больших успехов с МЮ, но ему сразу дали понять, что он никто. А португалец ещё и унизил руководство когда решил уйти.
Думаю с тен Хагом руководство хотело изменить ситуацию, но тогда была проблема с Роналду и время просто расставило всё по местам и руководству просто не оставило шанса полностью довериться тренеру.
Если тен Хагу не будут мешать, то возможно МЮ снова станет топ клубом.
В МЮ долгое время строили из себя топ клуб, что забыли, что такое команда.
Дело в том, что сэр Алекс действительно создал в своё время топ клуб и его слово было главным, но потом особенно после его ухода не было тренера, который мог себя так вести.
Руководство назначало и заслуженных тренеров и ставило своего родного как Сульшера, вот только они были никто, а спрашивали с них.
Апогеем безвыходности стало приглашение Роналду. Тот не только добил команду изнутри, так ещё диктовал условия и убрал того же Сульшера, который кстати мог достичь больших успехов с МЮ, но ему сразу дали понять, что он никто. А португалец ещё и унизил руководство когда решил уйти.
Думаю с тен Хагом руководство хотело изменить ситуацию, но тогда была проблема с Роналду и время просто расставило всё по местам и руководству просто не оставило шанса полностью довериться тренеру.
Если тен Хагу не будут мешать, то возможно МЮ снова станет топ клубом.
Ведь если вспомнить сэра Алекса, то он не сразу сделал МЮ великим клубом и сам стал сэром. Его кстати в сезоне 1989/90 могли погнать пинком под зад из МЮ, но руководство тогда решило подождать и не прогадало.
Всё зависит от руководства, могут ли они до достижения цели подождать, а потом пожимать плоды или требовать результат ежеминутно и если что снимать тренера и менять кучу игроков.
Как показывает практика, второй вариант изначально провальный и МЮ уже его прошло. Теперь следует попробовать первый вариант, дать тренеру время и самое главное самому решать, кто и где у него будет играть.
Тен Хаг грамотный тренер, надо ему дать время и самое главное доверять и не мешать.
Ведь если вспомнить сэра Алекса, то он не сразу сделал МЮ великим клубом и сам стал сэром. Его кстати в сезоне 1989/90 могли погнать пинком под зад из МЮ, но руководство тогда решило подождать и не прогадало.
Всё зависит от руководства, могут ли они до достижения цели подождать, а потом пожимать плоды или требовать результат ежеминутно и если что снимать тренера и менять кучу игроков.
Как показывает практика, второй вариант изначально провальный и МЮ уже его прошло. Теперь следует попробовать первый вариант, дать тренеру время и самое главное самому решать, кто и где у него будет играть.
Тен Хаг грамотный тренер, надо ему дать время и самое главное доверять и не мешать.