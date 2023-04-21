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«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть 15 игроков

вчера, 16:25

«Манчестер Юнайтед» летом может расстаться с 15 футболистами, сообщает The Times.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг планирует провести серьёзную чистку состава. Кандидатами на уход являются вратарь Давид Де Хеа, защитники Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака, Фил Джонс, Брендон Уильямс, Аксель Туанзебе (аренда в «Сток Сити»), полузащитники Скотт МакТоминэй, Фред, Донни ван де Бек, нападающие Антони Марсьяль, вингер Антони Эланга, Алекс Теллес (аренда в «Севилье»), Эрик Байки (аренда в «Марселе»), Дин Хендерсон (аренда в «Ноттингем Форест»).

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 07:06
Ну разгонит этих, а потом наберёт из Вякса и Феенорда и этим закончится. Один уже бегает, длинный, а толку
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 07:01
Наследие Жозе решили наконец-то сплавиться! Пора!
ДСА
ДСА
вчера в 18:04
Слишком много ненужных игроков.
2kdmscq8qypf
2kdmscq8qypf ответ tacxhpg5cbn6 (раскрыть)
вчера в 17:49
Если руководство МЮ хочет реально стать топ клубом и бороться в АПЛ за титул и ставить высокие задачи на ЛЧ, то придётся подождать два-три года.
Ведь если вспомнить сэра Алекса, то он не сразу сделал МЮ великим клубом и сам стал сэром. Его кстати в сезоне 1989/90 могли погнать пинком под зад из МЮ, но руководство тогда решило подождать и не прогадало.
Всё зависит от руководства, могут ли они до достижения цели подождать, а потом пожимать плоды или требовать результат ежеминутно и если что снимать тренера и менять кучу игроков.
Как показывает практика, второй вариант изначально провальный и МЮ уже его прошло. Теперь следует попробовать первый вариант, дать тренеру время и самое главное самому решать, кто и где у него будет играть.
Тен Хаг грамотный тренер, надо ему дать время и самое главное доверять и не мешать.
tacxhpg5cbn6
tacxhpg5cbn6
вчера в 17:27
Потом будут ещё 2-3 года состав наигрывать
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вчера в 17:20
Так и хочется сказать: «То, о чем так долго говорили большевики, свершилось».
В МЮ долгое время строили из себя топ клуб, что забыли, что такое команда.
Дело в том, что сэр Алекс действительно создал в своё время топ клуб и его слово было главным, но потом особенно после его ухода не было тренера, который мог себя так вести.
Руководство назначало и заслуженных тренеров и ставило своего родного как Сульшера, вот только они были никто, а спрашивали с них.
Апогеем безвыходности стало приглашение Роналду. Тот не только добил команду изнутри, так ещё диктовал условия и убрал того же Сульшера, который кстати мог достичь больших успехов с МЮ, но ему сразу дали понять, что он никто. А португалец ещё и унизил руководство когда решил уйти.
Думаю с тен Хагом руководство хотело изменить ситуацию, но тогда была проблема с Роналду и время просто расставило всё по местам и руководству просто не оставило шанса полностью довериться тренеру.
Если тен Хагу не будут мешать, то возможно МЮ снова станет топ клубом.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:18
Смешная торговая вечеринка намечается, усё будет - и опт и розница и бартер с прицепом...)
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 17:03
Виноват Роналду😂😂😂
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:59
Может с гл.тренера начать? Вчера с Севильей мрак мрачный: ни тебе мысли, ни желания бороться и биться... Херня полная!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:51
Не фига себе чистка.... пол команды... а успеют за лето набрать игроков вот вопрос...
shur
shur
вчера в 16:48
..чё мусолить,меня давно от них тошнит, гоните и Фернандыша, это что так МЮ думает его португальскими мозгами, дурдом на выезде!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:40
Эрик Байки?)) Значит, это все БАйки
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:28
Зачем ждать до лета, пусть сейчас уже сваливают деревяшки!
Гость
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