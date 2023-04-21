«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть 15 игроков

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вчера, 16:25

«Манчестер Юнайтед» летом может расстаться с 15 футболистами, сообщает The Times.

По информации источника, главный тренер манкунианцев планирует провести серьёзную чистку состава. Кандидатами на уход являются вратарь , защитники , , , , , (аренда в «Сток Сити»), полузащитники , , , нападающие , вингер , (аренда в «Севилье»), (аренда в «Марселе»), (аренда в «Ноттингем Форест»).