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«Зенит» провёл новые переговоры о продлении соглашения с Кузяевым

20 апреля 2023, 17:12

«Зенит» хочет сохранить в команде полузащитника Далера Кузяева.

Руководство клуба провело с футболистом новые переговоры о продлении контракта. Сам игрок хочет выступать в Европе, окружение Кузяева полагает, что у него есть шансы продолжить карьеру в европейском чемпионате. Соглашение полузащитника с «сине-бело-голубыми» действует до лета 2023 года.

В 19 матчах РПЛ текущего сезона футболист забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:02
Больше похоже на пиар в ценообразовании контракта
112910415
112910415
вчера в 04:46
очень уж в Европе нужен !
pomor45
pomor45
20 апреля в 23:22
Эту возню с Кузей Зениту надо заканчивать.
протон
протон
20 апреля в 23:19
Правильно так: "Игрок хочет от Зенита долгосрочный контракт на большую сумму в евро"
Сп62
Сп62
20 апреля в 20:46
Если в Европе не сростётся, можно будет контракт с Зенитом восстановить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 18:48, ред.
Нечего было афишировать зарплаты бразильцев....))
Теперь и условный массажист менее чем за 1 млн евро и пальцем не пошевелит....
memphis
memphis
20 апреля в 18:16
Кому он, особенно сейчас там нужен?))) Даже бразильцы Зенита по большому счету днище в Европе, а уж Кузяев даже не Дзюба...
drug01
drug01
20 апреля в 17:55
Что то не верится что есть спрос на него???? Если Зенит не гонит надо играть и повышать своё мастерство!
нечитайло
нечитайло
20 апреля в 17:28
А спрос то есть в Европе
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 17:19, ред.
"Руководство клуба провело с футболистом новые переговоры о продлении контракта."

Слушайте, как будто Холланда подписывают...
Новые переговоры, т.е. уже как минимум одни прошли...
А я наивный считал, что к газовой трубе пальцем помани и с Южной Америки прибегут....
Ан нет, многораундовые переговоры идут, поди на Высшем уровне обсуждают стоимость на transfermarktе в 10 млн....
2gh54thadh7e
2gh54thadh7e
20 апреля в 17:17
Ему ещё надо пару лет поиграть за Зенит
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