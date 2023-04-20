«Зенит» провёл новые переговоры о продлении соглашения с Кузяевым

«Зенит» хочет сохранить в команде полузащитника Далера Кузяева.
Руководство клуба провело с футболистом новые переговоры о продлении контракта. Сам игрок хочет выступать в Европе, окружение Кузяева полагает, что у него есть шансы продолжить карьеру в европейском чемпионате. Соглашение полузащитника с «сине-бело-голубыми» действует до лета 2023 года.
В 19 матчах РПЛ текущего сезона футболист забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.
Слушайте, как будто Холланда подписывают...
Новые переговоры, т.е. уже как минимум одни прошли...
А я наивный считал, что к газовой трубе пальцем помани и с Южной Америки прибегут....
Ан нет, многораундовые переговоры идут, поди на Высшем уровне обсуждают стоимость на transfermarktе в 10 млн....
Слушайте, как будто Холланда подписывают...
Новые переговоры, т.е. уже как минимум одни прошли...
А я наивный считал, что к газовой трубе пальцем помани и с Южной Америки прибегут....
Ан нет, многораундовые переговоры идут, поди на Высшем уровне обсуждают стоимость на transfermarktе в 10 млн....