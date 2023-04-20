«Зенит» провёл новые переговоры о продлении соглашения с Кузяевым

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20 апреля 2023, 17:12

«Зенит» хочет сохранить в команде полузащитника .

Руководство клуба провело с футболистом новые переговоры о продлении контракта. Сам игрок хочет выступать в Европе, окружение Кузяева полагает, что у него есть шансы продолжить карьеру в европейском чемпионате. Соглашение полузащитника с «сине-бело-голубыми» действует до лета 2023 года.