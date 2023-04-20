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Стало известно, когда «Реал» предложит Модричу новый контракт

20 апреля 2023, 23:32

«Реал» работает над подписанием нового соглашения с полузащитником Тони Кроосом.

Как только стороны договорятся о продолжении сотрудничества, «сливочные» предложат хавбеку Луке Модричу новый договор. Обе стороны настроены оптимистично, новый контракт хорвата с клубом из Мадрида будет рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:57, ред.
С вашего позволения господа - товарищи, мой затёртый, старый экспертный диван хочет немножко поскрипеть в этом направлении, потому что в корне не согласен (хотя моё мнение кроме как соседскому коту, любящему смотреть футбол и тырить у меня пирожки со стола не нужно) с футбольной политикой Реал М., да и ПСЖ...
Почему?
Товарищи с Ближнего Востока наглядно показывают нам к чему приводит развитие и только развитие... (Не буду перечислять небоскрёбы, города в океане и другие достижения, которые появились там где тридцать лет назад бродили верблюды и плавали медузы) На возражение ...нефть.... газ... - коротко - это тоже последствие развития.
Какое отношение это имеет к футболу? Прямое!
Парни носящие кандуру быстро смекнули, что некоторые футбольные звезды первой величины (Роналду, Месси, Модрич и тд.) покатились к закату и видя в них различную пользу, стали приглашать к себе... Модричу тоже отправляли пригласительный билетик.... Но они цепляются за Европу. Их понять можно - опытом поделится с бедуинами будет не поздно и завтра, а вот понять тех кто им предлагает, пусть и короткие контракты, нельзя. Вспомните последнюю игру нашего героя Модрича... Уже стал допускать серьёзные косяки и не в единичном случае. Нет уже стабильности из игры в игру, пошло чередование, как полосы на шкуре зебры. С кем ближайшая встреча в ЛЧ? Кажется с МС... Они тоже обновили состав, подмахнули Холланда, с ним развитие... Вот и посмотрим кто кого - Модрич Холланда или Холланд Модрича прихватит за то, что чесал Роналду...
В продолжении мысли, Витька из Наполи сейчас делят, это тоже прогресс...
В голову пришел Харри Магуайр из МЮ, к чему бы это...
Вот и Месси кличут в ПСЖ, а ведь кому то придется бегать и за него, когда он будет неторопливо возвращаться из чужой штрафной...
Можно бегать по бровке как Тухель и выкидывать кренделя ногами и руками, а можно как Гвардиола указать пальцем на рыбака - блондина и сидеть после на играх, попивать водичку, да останавливать на покере норвежца...
Да просто так, брюзжание старого дивана...))
ABir
ABir
вчера в 05:54
Пока всем продляют только до 2024, а там видно будет
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:52
Похоже пенсионер незаменим.
8berej85gpd5
8berej85gpd5
вчера в 05:01
Реал не торопится прощаться с ветеранами
Варвар7
Варвар7
вчера в 02:54
С Лукой должны договорится, ведь клуб и игрок полезны друг другу.
sova147
sova147
вчера в 00:03
Игрок нужный надо подписать хороший контракт
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