Стало известно, когда «Реал» предложит Модричу новый контракт

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20 апреля 2023, 23:32

«Реал» работает над подписанием нового соглашения с полузащитником .

Как только стороны договорятся о продолжении сотрудничества, «сливочные» предложат хавбеку новый договор. Обе стороны настроены оптимистично, новый контракт хорвата с клубом из Мадрида будет рассчитан до лета 2024 года.