Стало известно, когда «Реал» предложит Модричу новый контракт

«Реал» работает над подписанием нового соглашения с полузащитником Тони Кроосом.
Как только стороны договорятся о продолжении сотрудничества, «сливочные» предложат хавбеку Луке Модричу новый договор. Обе стороны настроены оптимистично, новый контракт хорвата с клубом из Мадрида будет рассчитан до лета 2024 года.
Почему?
Товарищи с Ближнего Востока наглядно показывают нам к чему приводит развитие и только развитие... (Не буду перечислять небоскрёбы, города в океане и другие достижения, которые появились там где тридцать лет назад бродили верблюды и плавали медузы) На возражение ...нефть.... газ... - коротко - это тоже последствие развития.
Какое отношение это имеет к футболу? Прямое!
Парни носящие кандуру быстро смекнули, что некоторые футбольные звезды первой величины (Роналду, Месси, Модрич и тд.) покатились к закату и видя в них различную пользу, стали приглашать к себе... Модричу тоже отправляли пригласительный билетик.... Но они цепляются за Европу. Их понять можно - опытом поделится с бедуинами будет не поздно и завтра, а вот понять тех кто им предлагает, пусть и короткие контракты, нельзя. Вспомните последнюю игру нашего героя Модрича... Уже стал допускать серьёзные косяки и не в единичном случае. Нет уже стабильности из игры в игру, пошло чередование, как полосы на шкуре зебры. С кем ближайшая встреча в ЛЧ? Кажется с МС... Они тоже обновили состав, подмахнули Холланда, с ним развитие... Вот и посмотрим кто кого - Модрич Холланда или Холланд Модрича прихватит за то, что чесал Роналду...
В продолжении мысли, Витька из Наполи сейчас делят, это тоже прогресс...
В голову пришел Харри Магуайр из МЮ, к чему бы это...
Вот и Месси кличут в ПСЖ, а ведь кому то придется бегать и за него, когда он будет неторопливо возвращаться из чужой штрафной...
Можно бегать по бровке как Тухель и выкидывать кренделя ногами и руками, а можно как Гвардиола указать пальцем на рыбака - блондина и сидеть после на играх, попивать водичку, да останавливать на покере норвежца...
Да просто так, брюзжание старого дивана...))
Почему?
Товарищи с Ближнего Востока наглядно показывают нам к чему приводит развитие и только развитие... (Не буду перечислять небоскрёбы, города в океане и другие достижения, которые появились там где тридцать лет назад бродили верблюды и плавали медузы) На возражение ...нефть.... газ... - коротко - это тоже последствие развития.
Какое отношение это имеет к футболу? Прямое!
Парни носящие кандуру быстро смекнули, что некоторые футбольные звезды первой величины (Роналду, Месси, Модрич и тд.) покатились к закату и видя в них различную пользу, стали приглашать к себе... Модричу тоже отправляли пригласительный билетик.... Но они цепляются за Европу. Их понять можно - опытом поделится с бедуинами будет не поздно и завтра, а вот понять тех кто им предлагает, пусть и короткие контракты, нельзя. Вспомните последнюю игру нашего героя Модрича... Уже стал допускать серьёзные косяки и не в единичном случае. Нет уже стабильности из игры в игру, пошло чередование, как полосы на шкуре зебры. С кем ближайшая встреча в ЛЧ? Кажется с МС... Они тоже обновили состав, подмахнули Холланда, с ним развитие... Вот и посмотрим кто кого - Модрич Холланда или Холланд Модрича прихватит за то, что чесал Роналду...
В продолжении мысли, Витька из Наполи сейчас делят, это тоже прогресс...
В голову пришел Харри Магуайр из МЮ, к чему бы это...
Вот и Месси кличут в ПСЖ, а ведь кому то придется бегать и за него, когда он будет неторопливо возвращаться из чужой штрафной...
Можно бегать по бровке как Тухель и выкидывать кренделя ногами и руками, а можно как Гвардиола указать пальцем на рыбака - блондина и сидеть после на играх, попивать водичку, да останавливать на покере норвежца...
Да просто так, брюзжание старого дивана...))