«Барселона» хочет подписать двух футболистов «Челси»

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вчера, 18:04

«Барселона» рассчитывает усилиться сразу двумя футболистами «Челси».

Этим летом каталонский клуб попробует подписать и .

Кроме того, «Челси» может покинуть и , которого связывают с переходом в «Наполи».