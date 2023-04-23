«Барселона» хочет подписать двух футболистов «Челси»

«Барселона» рассчитывает усилиться сразу двумя футболистами «Челси».
Этим летом каталонский клуб попробует подписать Нголо Канте и Пьера-Эмерика Обамеянга.
Кроме того, «Челси» может покинуть и Хаким Зиеш, которого связывают с переходом в «Наполи».
«Барселона» рассчитывает усилиться сразу двумя футболистами «Челси».
Этим летом каталонский клуб попробует подписать Нголо Канте и Пьера-Эмерика Обамеянга.
Кроме того, «Челси» может покинуть и Хаким Зиеш, которого связывают с переходом в «Наполи».
Вообще, лично я не понимаю... вроде взяли курс на омоложение состава путем введения молодых активов и привлечением воспитанников академии, на деле же Гави не могут зарегистрировать да и не хотят договариваться по зп, Фати сливают, хотя пару лет назад, до травмы, считался едва ли не самым перспективным Голденбоем...
Может Фати всё же подлечить а Гави скинуть на покушать, вряд ли он бешенные мульты требует как условный Роналду?
На закуску стоит Месси подписать на пару лет на неприличные деньги да и очередную порцию рычагов задействовать, тогда молодняк точно весь разбежится!
А так пока мотает руководство Блаугранас из стороны в сторону, как известную субстанцию в проруби...
Короче, с молодыми работайте
Вообще, лично я не понимаю... вроде взяли курс на омоложение состава путем введения молодых активов и привлечением воспитанников академии, на деле же Гави не могут зарегистрировать да и не хотят договариваться по зп, Фати сливают, хотя пару лет назад, до травмы, считался едва ли не самым перспективным Голденбоем...
Может Фати всё же подлечить а Гави скинуть на покушать, вряд ли он бешенные мульты требует как условный Роналду?
На закуску стоит Месси подписать на пару лет на неприличные деньги да и очередную порцию рычагов задействовать, тогда молодняк точно весь разбежится!
А так пока мотает руководство Блаугранас из стороны в сторону, как известную субстанцию в проруби...
Короче, с молодыми работайте