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«Барселона» хочет подписать двух футболистов «Челси»

вчера, 18:04

«Барселона» рассчитывает усилиться сразу двумя футболистами «Челси».

Этим летом каталонский клуб попробует подписать Нголо Канте и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Кроме того, «Челси» может покинуть и Хаким Зиеш, которого связывают с переходом в «Наполи».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:21
Обаму лентяя пусть бесплатно забирают. Не зря его Артета в свое время выкинул из Арсенала.
3ton
3ton
вчера в 19:49
Эти игроки не усилят команду
Таких игроков в Барсе полно .
Куда Канте ? В Центре поля есть кому играть .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:09
Обамезянг уже давно им хоть раздевалку готов мыть. Канте поинтереснее, но стареет парень.

Вообще, лично я не понимаю... вроде взяли курс на омоложение состава путем введения молодых активов и привлечением воспитанников академии, на деле же Гави не могут зарегистрировать да и не хотят договариваться по зп, Фати сливают, хотя пару лет назад, до травмы, считался едва ли не самым перспективным Голденбоем...

Может Фати всё же подлечить а Гави скинуть на покушать, вряд ли он бешенные мульты требует как условный Роналду?
На закуску стоит Месси подписать на пару лет на неприличные деньги да и очередную порцию рычагов задействовать, тогда молодняк точно весь разбежится!
А так пока мотает руководство Блаугранас из стороны в сторону, как известную субстанцию в проруби...
Короче, с молодыми работайте
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:28
Опять игроки 30+
Но это скорее всего из-за финансов.
shlomo
shlomo
вчера в 18:08
Прежде чем кого то купить Барсе надо кого то продать.... денег то нет... или опять в долги залезать.
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