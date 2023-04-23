«Реал» ведёт с «Челси» переговоры по трансферу Хаверца

Полузащитник Кай Хаверц может перейти из «Челси» в «Реал».
Клубы ведут переговоры по этому трансферу. Сообщается, что «сливочные» видят в немце возможную замену нападающему Кариму Бензема.
Другой клуб Ла Лиги также проявляет интерес к футболисту.
Полузащитник Кай Хаверц может перейти из «Челси» в «Реал».
Клубы ведут переговоры по этому трансферу. Сообщается, что «сливочные» видят в немце возможную замену нападающему Кариму Бензема.
Другой клуб Ла Лиги также проявляет интерес к футболисту.
Я бы использовал Кайя как замену Кроосу. Кай так же хорошо умеет играть в пас как и Тони, так же может протащить мяч начиная атаку из глубины поля, вообщем игрок то он талантливый и думаю в Реале не затеряется если перейдет туда
Я бы использовал Кайя как замену Кроосу. Кай так же хорошо умеет играть в пас как и Тони, так же может протащить мяч начиная атаку из глубины поля, вообщем игрок то он талантливый и думаю в Реале не затеряется если перейдет туда