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«Реал» ведёт с «Челси» переговоры по трансферу Хаверца

вчера, 16:34

Полузащитник Кай Хаверц может перейти из «Челси» в «Реал».

Клубы ведут переговоры по этому трансферу. Сообщается, что «сливочные» видят в немце возможную замену нападающему Кариму Бензема.

Другой клуб Ла Лиги также проявляет интерес к футболисту.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 02:42
Бавария упускает ещё одного перспективного игрока…🤔
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:28
Хаверц конечно же рослый парень, но не думаю что у него хватит опыта и мастерства что бы играть центрфорварда!
Я бы использовал Кайя как замену Кроосу. Кай так же хорошо умеет играть в пас как и Тони, так же может протащить мяч начиная атаку из глубины поля, вообщем игрок то он талантливый и думаю в Реале не затеряется если перейдет туда
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:00
Начнем с того, что Хаверц не может быть заменой Бензема, он не ЦН
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 17:16
Хаверц замена ЦН ....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:52
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протон
протон
вчера в 16:44
Хочет ли Челси отпустить игрока, вроде игрок прибавил
Я ЗА REAL
Я ЗА REAL
вчера в 16:44
Все как в FIFA22. Такая же история с приобретением Хаверца.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:35
До лета ещё далеко, договорятся...
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