«Реал» ведёт с «Челси» переговоры по трансферу Хаверца

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вчера, 16:34

Полузащитник может перейти из «Челси» в «Реал».

Клубы ведут переговоры по этому трансферу. Сообщается, что «сливочные» видят в немце возможную замену нападающему Кариму Бензема.

Другой клуб Ла Лиги также проявляет интерес к футболисту.