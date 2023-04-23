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«Ювентус» планирует усилиться защитником «Челси»

вчера, 14:42

Защитник «Челси» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Ювентусе».

В этом трансфере заинтересован главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Возможен вариант, при котором футболиста возьмут в аренду без права выкупа. Кулибали для перехода в стан «бьянконери» придется снизить зарплату с 10 до 7 миллионов евро в год. Тренер уже разговаривал с защитником, сенегалец поблагодарил его за интерес, но конкретики пока что нет.

Ранее стало известно, что «Ювентус» намерен пригласить спортивного директора «Наполи».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:20
А захочет ли он на уменьшение зарплаты.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:03
Добрый день. Окончательные решения такого рода остаются за сайтом. Предложения и пожелания можно выкладывать в этом хэштеге, нужно лишь чтобы в них не было нарушений правил, что не сложно.
Гость
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