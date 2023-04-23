«Ювентус» планирует усилиться защитником «Челси»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Ювентусе».
В этом трансфере заинтересован главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Возможен вариант, при котором футболиста возьмут в аренду без права выкупа. Кулибали для перехода в стан «бьянконери» придется снизить зарплату с 10 до 7 миллионов евро в год. Тренер уже разговаривал с защитником, сенегалец поблагодарил его за интерес, но конкретики пока что нет.
Ранее стало известно, что «Ювентус» намерен пригласить спортивного директора «Наполи».