Ибрагимович из-за травмы может пропустить остаток сезона

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может пропустить остаток сезона.
Швед почувствовал дискомфорт во время разминки во втором тайме поединка против «Лечче» (2:0). Игрок лишь недавно смог восстановиться после предыдущей травмы, но он повредил икроножную мышцу, когда разминался. Ибрагимович вернулся на скамейку запасных, а потом ушел в раздевалку.
не Америка, тем более не Аравия, здесь пенсионеры не приветствуются ...пора на покой или у макаронников играть больше некому???!!!
не Америка, тем более не Аравия, здесь пенсионеры не приветствуются ...пора на покой или у макаронников играть больше некому???!!!