Ибрагимович из-за травмы может пропустить остаток сезона

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вчера, 14:58

Нападающий «Милана» может пропустить остаток сезона.

Швед почувствовал дискомфорт во время разминки во втором тайме поединка против «Лечче» (2:0). Игрок лишь недавно смог восстановиться после предыдущей травмы, но он повредил икроножную мышцу, когда разминался. Ибрагимович вернулся на скамейку запасных, а потом ушел в раздевалку.