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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2022/2023

Ибрагимович из-за травмы может пропустить остаток сезона

вчера, 14:58

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может пропустить остаток сезона.

Швед почувствовал дискомфорт во время разминки во втором тайме поединка против «Лечче» (2:0). Игрок лишь недавно смог восстановиться после предыдущей травмы, но он повредил икроножную мышцу, когда разминался. Ибрагимович вернулся на скамейку запасных, а потом ушел в раздевалку.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:21
Ибра! Хватит смешить одно место, завязывай, твоё время уже давно прошло!
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:09
Да у него уже травма на травме, какое возращение, только брать билеты и идти на стадион смотреть игры.
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:55
Наоборот в Италии всегда приветствовались пенсионеры в футболе .
112910415
112910415
вчера в 17:02
ладно, в следующем сезоне будет блистать
shur
shur
вчера в 16:27
...при всём уважении к Мастеру, надо понимать,что Италия не
не Америка, тем более не Аравия, здесь пенсионеры не приветствуются ...пора на покой или у макаронников играть больше некому???!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:05
Пора на пенсию, а лучше сменить род деятельности
mr3g9e54uwjj
mr3g9e54uwjj
вчера в 15:31
Пора уже к саудитам рвануть, устроить дерби нарциссов.
qhtt4tw3tjdd
qhtt4tw3tjdd
вчера в 15:23
Организм всячески намекает носатому, что уже пора заканчивать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:15
Старенький он уже, ему на пенсию пора...
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