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Серхи Роберто из-за травмы пропустит больше месяца

вчера, 15:52

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто пропустит около 5 недель.

Причиной тому стала травма задней поверхности бедра, которую игрок получил в поединке с «Хетафе» (0:0).

В текущем сезоне Ла Лиги футболист принял участие в 20 матчах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:14
Позже:
— Медштаб, ну что там с Серджи Роберто?
— Десять недель, Хави.
— Десять недель назад вы сказали, что он будет готов через пять недель!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 17:06
Здоровья Роберто.
drug01
drug01
вчера в 17:01
Два месяца без футбола! Скорейшего выздоровления!!!!
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 16:46
От него все равно пользы нет.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:39
Отдал своё здоровье за ничью с Хетафе, ладно бы победа.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:31
Как можно было получить травму на легкой тренировке?)
Но тем не менее - здоровья и скорейшего выздоровления!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:21
Барселоне очки фактически не нужны.
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