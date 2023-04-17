Серхи Роберто из-за травмы пропустит больше месяца

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто пропустит около 5 недель.
Причиной тому стала травма задней поверхности бедра, которую игрок получил в поединке с «Хетафе» (0:0).
В текущем сезоне Ла Лиги футболист принял участие в 20 матчах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
— Медштаб, ну что там с Серджи Роберто?
— Десять недель, Хави.
— Десять недель назад вы сказали, что он будет готов через пять недель!
— Медштаб, ну что там с Серджи Роберто?
— Десять недель, Хави.
— Десять недель назад вы сказали, что он будет готов через пять недель!
Но тем не менее - здоровья и скорейшего выздоровления!
Но тем не менее - здоровья и скорейшего выздоровления!