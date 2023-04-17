Серхи Роберто из-за травмы пропустит больше месяца

1681735927

вчера, 15:52

Защитник «Барселоны» пропустит около 5 недель.

Причиной тому стала травма задней поверхности бедра, которую игрок получил в поединке с «Хетафе» (0:0).

В текущем сезоне Ла Лиги футболист принял участие в 20 матчах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.