Холанд установил рекорд АПЛ по голам за сезон при системе с 20 клубами

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 33-й гол в текущем сезоне АПЛ.
Игрок отличился на 90+5-й минуте матча 33-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (4:1). Также на счету форварда в этой встрече две результативные передачи на полузащитника Кевина Де Брюйне (7-я и 54-я минута).
Таким образом, норвежец побил рекорд Английской Премьер-Лиги по количеству забитых за сезон мячей при системе розыгрыша с 20 клубами, который в сезоне 2017/18 установил Мохамед Салах из «Ливерпуля». Абсолютный рекорд турнира принадлежит Энди Коулу («Ньюкасл», 1993/94) и Алану Ширеру («Блэкберн», 1994/95). У обоих по 34 гола, но в те времена соревнование состояло из 22 команд, а туров за сезон было 42.
Если уж на то пошло, надо сравнить антропометрию да и не мешало бы условия, в которых забивались голы тех, кого обошел "рекордсмен".
Если уж на то пошло, надо сравнить антропометрию да и не мешало бы условия, в которых забивались голы тех, кого обошел "рекордсмен".