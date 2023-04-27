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Холанд установил рекорд АПЛ по голам за сезон при системе с 20 клубами

вчера, 08:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 33-й гол в текущем сезоне АПЛ.

Игрок отличился на 90+5-й минуте матча 33-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (4:1). Также на счету форварда в этой встрече две результативные передачи на полузащитника Кевина Де Брюйне (7-я и 54-я минута).

Таким образом, норвежец побил рекорд Английской Премьер-Лиги по количеству забитых за сезон мячей при системе розыгрыша с 20 клубами, который в сезоне 2017/18 установил Мохамед Салах из «Ливерпуля». Абсолютный рекорд турнира принадлежит Энди Коулу («Ньюкасл», 1993/94) и Алану Ширеру («Блэкберн», 1994/95). У обоих по 34 гола, но в те времена соревнование состояло из 22 команд, а туров за сезон было 42.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 16:27
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 16:18, ред.
    Ещё много рекордов побьёт и в АПЛ, и походу в Ла Лиге.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 14:44
    Холанд конечно крут. В первом же сезоне в АПЛ разрывает всех соперников. Никакой адаптации ему не надо. Просто зверюга!
    Elliada
    Elliada ответ andrewheat (раскрыть)
    вчера в 13:31
    Это верно. Сити в прошлом сезоне взял чемпионство и дошел до полуфинала ЛЧ, а сезоном ранее выиграл чемпионат и дошел до финала ЛЧ. Если не выиграют ЛЧ, то покупка Холанна себя не оправдала. На данном этапе, это Сити помог Холанну. Благодаря Сити, Холанн установил рекорд по забитым голам в АПЛ, за что получит ЗБ, стал лучшим бомбардиром ЛЧ, забив пента-трик, выиграл чемпионат и, возможно, Кубок Англии и стал претендентом на ЗМ. К тому же, в будущем у него будет улучшенный контракт с увеличенной зарплатой.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 12:53
    Это далеко не последний его рекорд в составе горожан. Если он в 2024 году не уйдет в Реал то он ещё очень много побьет как клубных рекордов, так и рекорды АПЛ плюс собственные достижения сможет превосходить. Если он в среднем по 40-50 голов будет забивать то за 6-7 сезонов он сможет превзойти Агуэро который является рекордсменом команды по количеству забитых мячей в составе горожан. Ну первый и дебютный сезон у него более очень удался. Посмотрим как он себя будет показывать в последующих. Пока делать выводы ещё рановато ну после нескольких сезонов как этот можна будет уже что-то утверждать. Время расставит всё на свои места!
    andrewheat
    andrewheat ответ swed27 (раскрыть)
    вчера в 12:44
    Вне всяких сомнений. Я о том, что они и до Холанда и чемпионами становились, и кубки брали. Если все рекорды норвежца помогут улучшить результаты клуба, тогда с полной уверенность можно будет сказать, что трансфер себя оправдал.
    swed27
    swed27 ответ andrewheat (раскрыть)
    вчера в 12:22
    Ну так и сезон текущий не закончен. Горожане могут взять целых три трофея
    andrewheat
    andrewheat ответ swed27 (раскрыть)
    вчера в 11:30
    Если цель руководства состояла в обновлении голевых рекордов - то да, покупка себя оправдала. Но если брать командные результаты, то пока горожане не превзошли достижений прошлого сезона.
    FenixSL
    FenixSL ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 11:05
      протон
      протон
      вчера в 11:05
      ЗМ не ЗМ, но если Холанд возьмет ЛЧ и АПЛ, то впервые за очень многое время будет невероятная интрига в голосовании ЗМ, итоги могут решиться на очень тоненького, 1-2 голоса могут стать решающими. Нытье конечно будет в любом случае, но как правило ЗМ получает тот, кто выиграет голосование)) А не тот, кто "должен или не должен" получить по мнению хейтеров.
      lobsterdam
      lobsterdam
      вчера в 09:54, ред.
      "рекордсмен", ха-ха... это его работа и причем здесь какие-то "рекорды"? Настоящие рекорды в других, состязательных, видах спорта! Там они фиксируются соответствующим образом с учетом сопутствующих условий. Пора бы знать, прежде чем писать глупость!
      Если уж на то пошло, надо сравнить антропометрию да и не мешало бы условия, в которых забивались голы тех, кого обошел "рекордсмен".
      112910415
      112910415
      вчера в 09:44
      скучный человек, никакой фантазии !
      всё забивает, забивает, забивает ... )
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 09:31
      Пора крушить Реал в ЛЧ.
      swed27
      swed27
      вчера в 09:01
      Боссы Манчестер Сити не зря потратили деньги
      Рaтмир
      Рaтмир
      вчера в 09:00
      Думаю, что эта "машина" еще не один рекорд побьет...:)))
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 08:52
      Должен еще несколько штучек забить.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 08:42
      Отличное достижение. Но его покупали ради ЛЧ. Нужно, чтобы он забил несколько голов Реалу.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 08:39
      Холанд не устаёт удивлять!
      Гость
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