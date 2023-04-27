Холанд установил рекорд АПЛ по голам за сезон при системе с 20 клубами

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вчера, 08:35

Нападающий «Манчестер Сити» забил 33-й гол в текущем сезоне АПЛ .

Игрок отличился на 90+5-й минуте матча 33-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (4:1). Также на счету форварда в этой встрече две результативные передачи на полузащитника Кевина Де Брюйне (7-я и 54-я минута).

Таким образом, норвежец побил рекорд Английской Премьер-Лиги по количеству забитых за сезон мячей при системе розыгрыша с 20 клубами, который в сезоне 2017/18 установил из «Ливерпуля». Абсолютный рекорд турнира принадлежит («Ньюкасл», 1993/94) и («Блэкберн», 1994/95). У обоих по 34 гола, но в те времена соревнование состояло из 22 команд, а туров за сезон было 42.