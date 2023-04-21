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Впервые в одном сезоне в полуфиналы еврокубков вышли 5 итальянских клубов

вчера, 08:22

Впервые в истории 5 команд из Италии вышли в полуфиналы еврокубков в одном сезоне.

На стадии 1/4 в Лиге чемпионов «Интер» прошёл по сумме двух матчей «Бенфику» (2:0, 3:3), «Милан» — «Наполи» (1:0, 1:1). В Лиге Европы «Ювентус» оказался сильнее «Спортинга» (1:0, 1:1), «Рома» одолела «Фейеноорд» (0:1, 4:1), а в Лиге конференций «Фиорентина» выиграла у «Леха» (4:1, 2:3).

В 1/2 финала ЛЧ «Интер» и «Милан» сыграют между собой, в ЛЕ «Рома» встретится с «Байером», «Ювентус» с «Севильей», в ЛК «Фиорентина» сразится с «Базелем».

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 13:59
И ни один не станет победителем
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:32
Это из-за кризиса других клубов, шас многие страдают ещё со жребием им повезло.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:17
Большой успех для Италии. Итальянский футбол на подъеме. В этом сезоне много очков они наберут.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:55
А где великие инглезы??? Портки порвали?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:43
Сегодня праздник у итальянского футбола, вчера был у других.
lotsman
lotsman
вчера в 10:09
Италия пытается выйти в лидеры мирового футбола.
aebeubxwac2r
aebeubxwac2r
вчера в 09:54
Для Италии это большой прогресс, после стольких лет
ОПС
ОПС
вчера в 09:35
Вполне возможно, что и в трех финалах будут присутствовать итальянцы.
протон
протон
вчера в 09:21
Эх, Италии бы стадионы получше, и Сериал был бы стабильно 2-ой лигой в мире после АПЛ, потенциал у них очень высокий
Elliada
Elliada
вчера в 08:56
Ну так Лига Конференций недавно появилась
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