Впервые в одном сезоне в полуфиналы еврокубков вышли 5 итальянских клубов

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вчера, 08:22

Впервые в истории 5 команд из Италии вышли в полуфиналы еврокубков в одном сезоне.

На стадии 1/4 в Лиге чемпионов «Интер» прошёл по сумме двух матчей «Бенфику» (2:0, 3:3), «Милан» — «Наполи» (1:0, 1:1). В Лиге Европы «Ювентус» оказался сильнее «Спортинга» (1:0, 1:1), «Рома» одолела «Фейеноорд» (0:1, 4:1), а в Лиге конференций «Фиорентина» выиграла у «Леха» (4:1, 2:3).