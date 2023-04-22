«Химки» и «Торпедо» установили рекорд сезона РПЛ по ожидаемым голам за матч

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вчера, 16:40

В матче 24-го тура между «Химками» и «Торпедо» (4:2) был установлен рекорд по ожидаемым голам за матч в нынешнем сезоне РПЛ .

У команд на двоих показатель xG составил 6.73.

Для подмосковного коллектива эта победа стала первой волевой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Для наставника «красно-чёрных» виктория стала первой после того, как он покинул «Ахмат» (не учитывая технической победы над «Пари НН» во время работы в «Торпедо»).

Вратарь москвичей отразил три пенальти в чемпионате в нынешнем сезоне, он лидер по этому показателю. Полузащитник забил прямым ударом со штрафного, в последний раз за «Химки» таким образом отличался Денис Глушаков в сентябре 2021 года в игре со «Спартаком».