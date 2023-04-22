Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Химки» и «Торпедо» установили рекорд сезона РПЛ по ожидаемым голам за матч

вчера, 16:40
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

В матче 24-го тура между «Химками» и «Торпедо» (4:2) был установлен рекорд по ожидаемым голам за матч в нынешнем сезоне РПЛ.

У команд на двоих показатель xG составил 6.73.

Для подмосковного коллектива эта победа стала первой волевой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Для наставника «красно-чёрных» Андрея Талалаева виктория стала первой после того, как он покинул «Ахмат» (не учитывая технической победы над «Пари НН» во время работы в «Торпедо»).

Вратарь москвичей Егор Бабурин отразил три пенальти в чемпионате в нынешнем сезоне, он лидер по этому показателю. Полузащитник Неманья Главчич забил прямым ударом со штрафного, в последний раз за «Химки» таким образом отличался Денис Глушаков в сентябре 2021 года в игре со «Спартаком».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
56-летний игрок стал самым возрастным футболистом в истории Португалии
Вчера, 22:00
Сака — самый молодой игрок, забивший за «Арсенал» 30 голов в АПЛ
Вчера, 09:59
Месси быстрее всех в XXI веке отдал 15 голевых передач за сезон в Лиге 1
Вчера, 08:59
Впервые в одном сезоне в полуфиналы еврокубков вышли 5 итальянских клубов
21 апреля
Гвардиола стал рекордсменом по числу выходов в полуфинал ЛЧ среди тренеров
20 апреля
Холанд установил рекорд по голам в своих первых 10 матчах в плей-офф ЛЧ
19 апреля
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:34
Будет странно не увидеть нападающих Химок в десятке претендентов на "Золотой мяч"..
ДСА
ДСА
вчера в 18:24
Пропускать эти команды действительно умеют.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:44
Скоро рекорды в ФНЛ будут устанавливать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:38
Им уже деваться некуда, пердив ждёт...
a4dhr633qwt9
a4dhr633qwt9
вчера в 17:16
Даже у этих команд бывают свои рекорды......
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:49
Подчерпнул для себя нечто новое оказываются бывают ожидаемые голы, а остальные наверное "нежданчики"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 