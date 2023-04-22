Месси быстрее всех в XXI веке отдал 15 голевых передач за сезон в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Лионель Месси быстрее всех сделал 15 результативных передач в Лиге 1 в XXI веке.
Футболист ассистировал форварду Килиану Мбаппе во втором голе в выездном матче 32-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:1). Аргентинец провёл за парижан 27 игр в текущем сезоне в Лиге 1.
Но что есть, то есть. Мбаппе в прошлом году не думал пасовать на открытого в штрафной не только Месси, вообще ни на кого. Сейчас уже с кайфом отдает пятками, дальними передачами, разрезающие (немного в недодачу), есть огромный прогресс. Созрел парень, намного позитивным стал. Еще 1-2 сезон вместе получилось бы еще круче.
Но что есть, то есть. Мбаппе в прошлом году не думал пасовать на открытого в штрафной не только Месси, вообще ни на кого. Сейчас уже с кайфом отдает пятками, дальними передачами, разрезающие (немного в недодачу), есть огромный прогресс. Созрел парень, намного позитивным стал. Еще 1-2 сезон вместе получилось бы еще круче.
Хоть и есть очередное достижение в Париже, но мотивация после вылета из ЛЧ явно подсела. Поэтому жду не дождусь, окончания сезона, когда наступит ясность по его будущему в ПСЖ.
И ещё ..., кое о чём. Рекорды рекордами, но придавать им значение в контексте игры Месси не стоит, ибо всё это меркнет перед красотой конкретных розыгрышей с его участием, комбинаций и голешников. До сих пор в памяти гол на ЧМ хорватам, когда Месси в конец измучил Гвардиола и выдал на Альвареса... Вот это да, реальный кайф, который испытываешь. Ну а рекорды ..., тоже канеш., хорошо, но по сути это просто цифры.
Хоть и есть очередное достижение в Париже, но мотивация после вылета из ЛЧ явно подсела. Поэтому жду не дождусь, окончания сезона, когда наступит ясность по его будущему в ПСЖ.
И ещё ..., кое о чём. Рекорды рекордами, но придавать им значение в контексте игры Месси не стоит, ибо всё это меркнет перед красотой конкретных розыгрышей с его участием, комбинаций и голешников. До сих пор в памяти гол на ЧМ хорватам, когда Месси в конец измучил Гвардиола и выдал на Альвареса... Вот это да, реальный кайф, который испытываешь. Ну а рекорды ..., тоже канеш., хорошо, но по сути это просто цифры.