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Месси быстрее всех в XXI веке отдал 15 голевых передач за сезон в Лиге 1

вчера, 08:59
АнжеЛоготип футбольный клуб Анже1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси быстрее всех сделал 15 результативных передач в Лиге 1 в XXI веке.

Футболист ассистировал форварду Килиану Мбаппе во втором голе в выездном матче 32-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:1). Аргентинец провёл за парижан 27 игр в текущем сезоне в Лиге 1.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:57
В Лиге формиров да же Дзюба раздаст голевые
112910415
112910415
вчера в 22:29
Кудесника не остановить
Naherger
Naherger
вчера в 22:02
Какую только статистику не придумают ради Месси ...
Тупула
Тупула ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:15
Так даже еще лучше. Гномик путается под ногами дырявого гея нарцисса.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Тупула (раскрыть)
вчера в 18:15
Точнее сказать дырявый гей нарцисс.
Тупула
Тупула ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 16:26
Тогда давайте сравним чемпионаты)))
John 5mith
John 5mith ответ Тупула (раскрыть)
вчера в 16:20
А куда кстати? В Хетафе? Бохум? Лечче? Или в команду которая доминировала в своем чемпионате и подумывала о выигрыше ЛЧ?
Но конечно же Рон переходил туда не за баблом и статой ))
Тупула
Тупула ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:35
Давайте вспомним, куда переходил Рон после Реала. И куда пошел пешком гном за статой, чтобы догнать Рона.
Тупула
Тупула
вчера в 14:32
За этим и шел в недолигу. Стату набивать. В погоне за Роном.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:34
Молодец Месси. Если бы Мбаппе не порол моменты, то у него еще больше ассистов было бы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:30
Молодец,продолжает клепать рекорды!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:49, ред.
Гениальный человек не может творить без вдохновения.
Хоть и есть очередное достижение в Париже, но мотивация после вылета из ЛЧ явно подсела. Поэтому жду не дождусь, окончания сезона, когда наступит ясность по его будущему в ПСЖ.

И ещё ..., кое о чём. Рекорды рекордами, но придавать им значение в контексте игры Месси не стоит, ибо всё это меркнет перед красотой конкретных розыгрышей с его участием, комбинаций и голешников. До сих пор в памяти гол на ЧМ хорватам, когда Месси в конец измучил Гвардиола и выдал на Альвареса... Вот это да, реальный кайф, который испытываешь. Ну а рекорды ..., тоже канеш., хорошо, но по сути это просто цифры.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:44
И это только во втором сезоне за ПСЖ, да в 35 лет... Есть ещё шанс побить абсолютный рекорд Лиги 1 - 18 передач... Но Месси по-моему это не очень интересует...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 10:39
Жалко что напарники только сейчас начали понимать кому надо пасовать чтобы голевые моменты появлялись из ниоткуда. До этого только Неймар мог исполнять комбинации с Месси (откуда и мощный старт сезона у обоих).
Но что есть, то есть. Мбаппе в прошлом году не думал пасовать на открытого в штрафной не только Месси, вообще ни на кого. Сейчас уже с кайфом отдает пятками, дальними передачами, разрезающие (немного в недодачу), есть огромный прогресс. Созрел парень, намного позитивным стал. Еще 1-2 сезон вместе получилось бы еще круче.
протон
протон
вчера в 09:37
И это почти в 36 лет, на секундочку. Лучший в ПСЖ без вариантов, и даже Мбаппе его затмить не в состоянии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:20
Это мы с вами так думаем....
А сочинители рекордов - иначе...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:15
Раскройте крайне необходимую детализацию :Сколько какими частями тела(правой,левой ногой,пятой точкой и рукой).
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:14
Болельщикам Реала это не объяснить, у них другие взгляды.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:13
Конечно Месси уже не тот, что в молодые годы и не всегда может так ярко играть как все привыкли, но глядя на статистику видно, что он топ игрок в 36 лет.
Это вам не бутылки аравийские пинать и изображать "травму" паха.
Elliada
Elliada ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:10
Это Месси помогает Мбаппе устанавливать рекорды
Elliada
Elliada
вчера в 09:08
В 36 лет продолжает устанавливать рекорды. Гений!! Конечно, голевых было бы больше, если бы Мбаппе не порол бы моменты. У Де Брюйне есть лучший завершатель атак, чем у Месси, но пока идут вровень - по 15 голевых передач. Интересно, кто в итоге станет лучшим ассистентом этого сезона в топ-5?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:07
Мбаппе на подхвате у Месси....смысл карьеры Мбаппе - увеличивать количество рекордов Месси...
Предлагаю на табло не писать фамилию Мбаппе....
Просто "Гол забит с передачи Месси"...)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:06
И снова новое достижение Мессеныша.... а сколько еще будет.
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