Месси быстрее всех в XXI веке отдал 15 голевых передач за сезон в Лиге 1

1682143170

вчера, 08:59

Нападающий ПСЖ быстрее всех сделал 15 результативных передач в Лиге 1 в XXI веке.

Футболист ассистировал форварду во втором голе в выездном матче 32-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:1). Аргентинец провёл за парижан 27 игр в текущем сезоне в Лиге 1.