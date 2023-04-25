«Астон Вилла» установила новый рекорд АПЛ

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вчера, 22:59

«Астон Вилла» забила в 20-м матче подряд в АПЛ .

Бирмингемцы отметились голом в ворота «Фулхэма» в игре 33-го тура чемпионата Англии. Таким образом, «львы» установили рекорд турнира, отличившись 20 раз подряд после назначения нового тренера. Команду с октября возглавляет .