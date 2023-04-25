«Астон Вилла» установила новый рекорд АПЛ

«Астон Вилла» забила в 20-м матче подряд в АПЛ.
Бирмингемцы отметились голом в ворота «Фулхэма» в игре 33-го тура чемпионата Англии. Таким образом, «львы» установили рекорд турнира, отличившись 20 раз подряд после назначения нового тренера. Команду с октября возглавляет Унаи Эмери.
Знаете, поймал себя вот на чем....Эмири то вполне нормальный тренер, легко строит играющие команды, не требует каких то огромных закупок, строит команды практически из того,что имеет! Это он показывал и в Севильи,и в Вильярреале и вот теперь в Вилле! Да,можно привести пример с провалами в ПСЖ и Арсенале, так извините меня, какие запросы были у этих клубов??? Во Франции Эмири завоевал все что возможно, но амбиции шейхов совершенно другие, им нужна победа в ЛЧ и там не один Эмири погорел....
Провалился ли он в Арсенале? Многие скажут да,а вот я думаю нет....он пришел в команду, которая была в полном расколе,после того,как ушла целая эпоха в лице Вингера. Команды как таковой не было, состав был непонятно какой, думаю там даже условный Пеп или Анчи ничего не добились бы....плюс не было должной поддержки от руководства но даже в таких условиях он умудрился вывести наш сброд в финал ЛЕ!!!
В командах, перед которыми не ставятся заоблачные задач и в которых на него не давят Эмери даёт вполне хорошие результаты! Вилла вон в зоне вылета шла,а при нем за ЛЧ могут зацепиться (математически вполне)
Знаете, поймал себя вот на чем....Эмири то вполне нормальный тренер, легко строит играющие команды, не требует каких то огромных закупок, строит команды практически из того,что имеет! Это он показывал и в Севильи,и в Вильярреале и вот теперь в Вилле! Да,можно привести пример с провалами в ПСЖ и Арсенале, так извините меня, какие запросы были у этих клубов??? Во Франции Эмири завоевал все что возможно, но амбиции шейхов совершенно другие, им нужна победа в ЛЧ и там не один Эмири погорел....
Провалился ли он в Арсенале? Многие скажут да,а вот я думаю нет....он пришел в команду, которая была в полном расколе,после того,как ушла целая эпоха в лице Вингера. Команды как таковой не было, состав был непонятно какой, думаю там даже условный Пеп или Анчи ничего не добились бы....плюс не было должной поддержки от руководства но даже в таких условиях он умудрился вывести наш сброд в финал ЛЕ!!!
В командах, перед которыми не ставятся заоблачные задач и в которых на него не давят Эмери даёт вполне хорошие результаты! Вилла вон в зоне вылета шла,а при нем за ЛЧ могут зацепиться (математически вполне)