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«Астон Вилла» установила новый рекорд АПЛ

вчера, 22:59
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Астон Вилла» забила в 20-м матче подряд в АПЛ.

Бирмингемцы отметились голом в ворота «Фулхэма» в игре 33-го тура чемпионата Англии. Таким образом, «львы» установили рекорд турнира, отличившись 20 раз подряд после назначения нового тренера. Команду с октября возглавляет Унаи Эмери.

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Все комментарии
Дед-Рони
Дед-Рони
сегодня в 10:52
эмэри молодец! Всем всё доказал. Здорово поднял 79анный джеррардом днищенский Астон вилла
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:41
Астон Вилла шпарит на всех парусах.Молодцы! И тренер хорошо вписался в коллектив.Удачи команде и тренеру!
UncleZack
UncleZack
сегодня в 03:20
Дракула очень добротный тренер,даже сказал бы великий.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:49, ред.
Наверное мальчишка фраеришка долго ещё будет в облаках летать и вспоминать о том как он действительно был не прав по отношению к Унаи Эмери в своё время.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:42
Вот вам и "тренеришко"...
Знаете, поймал себя вот на чем....Эмири то вполне нормальный тренер, легко строит играющие команды, не требует каких то огромных закупок, строит команды практически из того,что имеет! Это он показывал и в Севильи,и в Вильярреале и вот теперь в Вилле! Да,можно привести пример с провалами в ПСЖ и Арсенале, так извините меня, какие запросы были у этих клубов??? Во Франции Эмири завоевал все что возможно, но амбиции шейхов совершенно другие, им нужна победа в ЛЧ и там не один Эмири погорел....
Провалился ли он в Арсенале? Многие скажут да,а вот я думаю нет....он пришел в команду, которая была в полном расколе,после того,как ушла целая эпоха в лице Вингера. Команды как таковой не было, состав был непонятно какой, думаю там даже условный Пеп или Анчи ничего не добились бы....плюс не было должной поддержки от руководства но даже в таких условиях он умудрился вывести наш сброд в финал ЛЕ!!!
В командах, перед которыми не ставятся заоблачные задач и в которых на него не давят Эмери даёт вполне хорошие результаты! Вилла вон в зоне вылета шла,а при нем за ЛЧ могут зацепиться (математически вполне)
Гость
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