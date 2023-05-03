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Агент Костансы обсудил с руководством «Крыльев» получение паспорта РФ

сегодня, 14:43

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Фернандо Костансы Тайанан Велкер высказался о состоянии игрока после травмы, а также о вопросе получения футболистом российского гражданства.

Я посмотрел игру с «Зенитом» и обсудил с руководством «Крыльев» вопросы по российскому паспорту для игрока и продление его контракта. Мы хорошо поговорили. Ещё не согласовали условия, поскольку сейчас клуб сконцентрирован на завершении сезона и сохранении места в Российской Премьер-Лиге, но договорились продолжить переговоры.

Что касается состояния Фернандо после травмы, то он вернётся в строй примерно через две недели.

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hqad7d65888m
hqad7d65888m
сегодня в 16:45
Агент констатировал факт, что Костансы хочет стать русским.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:39
Если из РПЛ вылетят, то паспорт он не получит. Не за что.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:00
Зачем ему это нужно?всё равно за сборную играть не будет!
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