Агент Костансы обсудил с руководством «Крыльев» получение паспорта РФ

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Тайанан Велкер высказался о состоянии игрока после травмы, а также о вопросе получения футболистом российского гражданства.

Я посмотрел игру с «Зенитом» и обсудил с руководством «Крыльев» вопросы по российскому паспорту для игрока и продление его контракта. Мы хорошо поговорили. Ещё не согласовали условия, поскольку сейчас клуб сконцентрирован на завершении сезона и сохранении места в Российской Премьер-Лиге, но договорились продолжить переговоры.

Что касается состояния Фернандо после травмы, то он вернётся в строй примерно через две недели.