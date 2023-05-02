Пикфорд с помощью «шпаргалки» отразил пенальти в исполнении Мэддисона

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд отразил пенальти в исполнении игрока «Лестера» Джеймса Мэддисона (2:2).
Голкипер подготовился к подобному развитию событий заранее: перед матчем он изучил манеру игроков «лис» исполнять удары «с точки». Футболист написал это на листке бумаги и приклеил его к бутылке с водой, эти сведения были у Пикфорда под рукой. Вратарь «ирисок» прокомментировал эпизод:
Я сделал домашнюю работу. Рад, что не пропустил пенальти, потому что я здесь для того, чтобы помогать команде. Приложу все усилия, чтобы спасти партнеров от неприятностей.