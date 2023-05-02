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Пикфорд с помощью «шпаргалки» отразил пенальти в исполнении Мэддисона

вчера, 21:14
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд отразил пенальти в исполнении игрока «Лестера» Джеймса Мэддисона (2:2).

Голкипер подготовился к подобному развитию событий заранее: перед матчем он изучил манеру игроков «лис» исполнять удары «с точки». Футболист написал это на листке бумаги и приклеил его к бутылке с водой, эти сведения были у Пикфорда под рукой. Вратарь «ирисок» прокомментировал эпизод:

Я сделал домашнюю работу. Рад, что не пропустил пенальти, потому что я здесь для того, чтобы помогать команде. Приложу все усилия, чтобы спасти партнеров от неприятностей.

Пикфорд с помощью «шпаргалки» отразил пенальти в исполнении Мэддисона

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:55
Оригинально и естественно. Это должно входить в обязанности вратаря.
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