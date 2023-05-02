Пикфорд с помощью «шпаргалки» отразил пенальти в исполнении Мэддисона

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вчера, 21:14

Вратарь «Эвертона» отразил пенальти в исполнении игрока «Лестера» (2:2).

Голкипер подготовился к подобному развитию событий заранее: перед матчем он изучил манеру игроков «лис» исполнять удары «с точки». Футболист написал это на листке бумаги и приклеил его к бутылке с водой, эти сведения были у Пикфорда под рукой. Вратарь «ирисок» прокомментировал эпизод: