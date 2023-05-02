Лидеры чемпионата Мартиники выиграли со счётом 20:0 и 21:0 в своих матчах

В чемпионате Мартиники прошли матчи, которые вызвали подозрения.
Причиной сомнений стали результаты игр 2-го тура местного первенства: две игры закончились со счетом 20:0 и 21:0. В обоих случаях выиграли коллективы с верхних позиций таблицы чемпионата — «Воклинуа» и «Стад Спиритен». Первый коллектив лидирует из-за разницы мячей. Итоги игр не оказали влияния на положение команд в чемпионате, но крупный счет заставил футбольную общественность насторожиться. В заявлении лиги Мартиники сказано:
Факты, связанные с ситуацией, вероятно, вызовут вопросы и ажиотаж у общественности и футболистов. Наблюдаемые итоги матчей позволяют с достаточной вероятностью предположить, что между определенными клубами мог быть сговор.
Местная лига готова изменить правила, регламентирующие положение команд в чемпионате.
В последнем туре «Галф» разгромил «Кокиму Ливан» со счетом 91:1, а «Кахунла Рейнджерс» крупно обыграли «Лумбебу Юнайтед» – 95:0. Эти победы стали крупнейшими в истории футбола Сьерра-Леоне. При этом в первых таймах матчей счет был 7:1 и 2:0 соответственно. При этом судья матча «Галфа» отказался обслуживать второй тайм и был заменен.
А вот матч который не аннулирован, но тренер тренер СОЭ Зака Бе, который дал команду забивать в свои ворота дисквалифицирован был на три года.
Футбольный матч «Адема» — «Стад Олимпик л'Эмирн» — рекордный по числу голов в одной игре матч, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Он проходил 31 октября 2002 года между мадагаскарскими командами «Адема» и «Стад Олимпик л'Эмирн» (СОЭ). Матч со 149 голами превзошёл предыдущий рекорд с самым высоким счётом, 36:0, зафиксированном в матче 1885 года.
А это так ребята просто поспорили, ну или поставил кто то.
В последнем туре «Галф» разгромил «Кокиму Ливан» со счетом 91:1, а «Кахунла Рейнджерс» крупно обыграли «Лумбебу Юнайтед» – 95:0. Эти победы стали крупнейшими в истории футбола Сьерра-Леоне. При этом в первых таймах матчей счет был 7:1 и 2:0 соответственно. При этом судья матча «Галфа» отказался обслуживать второй тайм и был заменен.
А вот матч который не аннулирован, но тренер тренер СОЭ Зака Бе, который дал команду забивать в свои ворота дисквалифицирован был на три года.
Футбольный матч «Адема» — «Стад Олимпик л'Эмирн» — рекордный по числу голов в одной игре матч, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Он проходил 31 октября 2002 года между мадагаскарскими командами «Адема» и «Стад Олимпик л'Эмирн» (СОЭ). Матч со 149 голами превзошёл предыдущий рекорд с самым высоким счётом, 36:0, зафиксированном в матче 1885 года.
А это так ребята просто поспорили, ну или поставил кто то.