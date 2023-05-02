Лидеры чемпионата Мартиники выиграли со счётом 20:0 и 21:0 в своих матчах

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вчера, 19:31

В чемпионате Мартиники прошли матчи, которые вызвали подозрения.

Причиной сомнений стали результаты игр 2-го тура местного первенства: две игры закончились со счетом 20:0 и 21:0. В обоих случаях выиграли коллективы с верхних позиций таблицы чемпионата — «Воклинуа» и «Стад Спиритен». Первый коллектив лидирует из-за разницы мячей. Итоги игр не оказали влияния на положение команд в чемпионате, но крупный счет заставил футбольную общественность насторожиться. В заявлении лиги Мартиники сказано:

Факты, связанные с ситуацией, вероятно, вызовут вопросы и ажиотаж у общественности и футболистов. Наблюдаемые итоги матчей позволяют с достаточной вероятностью предположить, что между определенными клубами мог быть сговор.

Местная лига готова изменить правила, регламентирующие положение команд в чемпионате.