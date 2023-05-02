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Лидеры чемпионата Мартиники выиграли со счётом 20:0 и 21:0 в своих матчах

вчера, 19:31

В чемпионате Мартиники прошли матчи, которые вызвали подозрения.

Причиной сомнений стали результаты игр 2-го тура местного первенства: две игры закончились со счетом 20:0 и 21:0. В обоих случаях выиграли коллективы с верхних позиций таблицы чемпионата — «Воклинуа» и «Стад Спиритен». Первый коллектив лидирует из-за разницы мячей. Итоги игр не оказали влияния на положение команд в чемпионате, но крупный счет заставил футбольную общественность насторожиться. В заявлении лиги Мартиники сказано:

Факты, связанные с ситуацией, вероятно, вызовут вопросы и ажиотаж у общественности и футболистов. Наблюдаемые итоги матчей позволяют с достаточной вероятностью предположить, что между определенными клубами мог быть сговор.

Местная лига готова изменить правила, регламентирующие положение команд в чемпионате.

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Перевод с rmcsport.bfmtv.com Фото: Сайт lequipe.fr
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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:58
Это ты видимо теннис смотрел, но по пьяни не понял
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:31
У нас за подобные шутки, намедни, дискву выписали некоторым товарищам...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:31
Вот бы Кокорина туда , да жаль денег мало платят !))
adekvat
adekvat
вчера в 20:20
Кристинке надо валить в этот чемпионат, можно много рекордов побить.
112910415
112910415
вчера в 20:18
как-то принято дисквалифицировать за подобные фокусы ...
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:14
Как то смотрел результаты в Австралии, там были счета типа 30-0, 40-0
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:13
Мбаппе, Кейн и Холанд могут не удержать свои позиции в гонке европейских бомбардиров)))
afgcg63svkbs
afgcg63svkbs
вчера в 20:13, ред.
В Сьерра-Леоне в 2022 году два матча закончились со счетом 91:1 и 95:0. Результаты отменили.
В последнем туре «Галф» разгромил «Кокиму Ливан» со счетом 91:1, а «Кахунла Рейнджерс» крупно обыграли «Лумбебу Юнайтед» – 95:0. Эти победы стали крупнейшими в истории футбола Сьерра-Леоне. При этом в первых таймах матчей счет был 7:1 и 2:0 соответственно. При этом судья матча «Галфа» отказался обслуживать второй тайм и был заменен.

А вот матч который не аннулирован, но тренер тренер СОЭ Зака Бе, который дал команду забивать в свои ворота дисквалифицирован был на три года.
Футбольный матч «Адема» — «Стад Олимпик л'Эмирн» — рекордный по числу голов в одной игре матч, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Он проходил 31 октября 2002 года между мадагаскарскими командами «Адема» и «Стад Олимпик л'Эмирн» (СОЭ). Матч со 149 голами превзошёл предыдущий рекорд с самым высоким счётом, 36:0, зафиксированном в матче 1885 года.

А это так ребята просто поспорили, ну или поставил кто то.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:12
Федерации стоит задуматься об уровне команд в чемпионате
cska1948
cska1948
вчера в 20:03
Мартиника административно является регионом и одновременно заморским департаментом Франции. Вот куда надо переходить из ПСЖ Месси. Там он все мыслимые и немыслимые футбольные рекорды побьет.
собакин6762
собакин6762
вчера в 19:57
Мартиника это типа Россия ?
sova147
sova147
вчера в 19:55
Вот так результат, забавно!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:52
Да ну ,что вы - исключительно честная спортивная борьба, тем более одна из команд в своём матче забила на мяч больше.)
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