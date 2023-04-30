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Джо Коул предлагал Моуриньо автомобиль за новый контракт с клубом

вчера, 10:15

Экс-игрок «Челси» Джо Коул рассказал, что попытался продать свой автомобиль главному тренеру «синих» Жозе Моуриньо, чтобы подписать новое соглашение с лондонцами.

Лишь однажды в своей карьере я купил шикарный автомобиль. Это был Ferrari Scaglietti, примерно 2006 года выпуска. Я убедил себя, что у меня должен быть такой. Оказалось, что модель была достаточно редкой.

Когда Моуриньо увидел ее на парковке, то захотел выкупить машину у меня. Я сказал, что согласился бы сделать это при условии, что он попросит клуб подписать со мной новый договор. Увы, эта сделка не состоялась.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:42
Нужно было даром отдавать, тогда бы поспособствовал трансферу в Челси.
3hs3fjmkmej5
3hs3fjmkmej5
вчера в 10:41
Помалкивал бы лучше неудавшийся взяткодатель Джо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:34
Продавал, а я подумал в подарок...
Гость
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