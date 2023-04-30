Джо Коул предлагал Моуриньо автомобиль за новый контракт с клубом

Экс-игрок «Челси» рассказал, что попытался продать свой автомобиль главному тренеру «синих» , чтобы подписать новое соглашение с лондонцами.

Лишь однажды в своей карьере я купил шикарный автомобиль. Это был Ferrari Scaglietti, примерно 2006 года выпуска. Я убедил себя, что у меня должен быть такой. Оказалось, что модель была достаточно редкой.

Когда Моуриньо увидел ее на парковке, то захотел выкупить машину у меня. Я сказал, что согласился бы сделать это при условии, что он попросит клуб подписать со мной новый договор. Увы, эта сделка не состоялась.