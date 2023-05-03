В Саудовской Аравии готовят для Месси самое большое предложение футболисту

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сегодня, 15:46

В Саудовской Аравии готовят серьёзное предложение нападающему ПСЖ , сообщает L’Équipe.

По информации источника, оно будет самым большим, когда-либо сделанным футболисту. Как отмечает издание, переезд игрока в эту ближневосточную страну сейчас является наиболее вероятным вариантом. Возможное сотрудничество продлится несколько лет. Предложение о переезде в Саудовскую Аравию серьёзно рассматривалось окружением аргентинца ещё до последних событий, связанных с несанкционированной поездкой форварда на Ближний Восток.

На Месси претендует «Аль-Хиляль». Также существует возможность трансфера в «Интер Майами», но этот вариант в данный момент наименее вероятен. Известно, что Лео хочет вернуть «Барселона».