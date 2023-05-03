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В Саудовской Аравии готовят для Месси самое большое предложение футболисту

сегодня, 15:46

В Саудовской Аравии готовят серьёзное предложение нападающему ПСЖ Лионелю Месси, сообщает L’Équipe.

По информации источника, оно будет самым большим, когда-либо сделанным футболисту. Как отмечает издание, переезд игрока в эту ближневосточную страну сейчас является наиболее вероятным вариантом. Возможное сотрудничество продлится несколько лет. Предложение о переезде в Саудовскую Аравию серьёзно рассматривалось окружением аргентинца ещё до последних событий, связанных с несанкционированной поездкой форварда на Ближний Восток.

На Месси претендует «Аль-Хиляль». Также существует возможность трансфера в «Интер Майами», но этот вариант в данный момент наименее вероятен. Известно, что Лео хочет вернуть «Барселона».

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 19:28
Неужели вы считаете своего кумира сумасшедшим и уверены в том, что ради хотелок таких как вы Месси откажется от баснословных денег?
salleeh
salleeh
сегодня в 19:01
Любят арабы утиль…
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:47
Жадный гном все мало ему
pomor45
pomor45
сегодня в 18:42, ред.
Затухающие звёзды падают в Саудовскую Аравию, чтобы погаснуть там подороже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:30
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 17:57
Дадут Лёньке на одного верблюда больше,и Роник повесится...Нет,он всю арабскую лигу интригами развалит! А правящая династия эмигрирует на Шпицберген.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Juventus CR7 (раскрыть)
сегодня в 17:55, ред.
Интересное мнение от фаната Роналду.

Лучше скажи почему не было непонимания от фанатов Роналду о том, почему он поехал в СА вместо того чтобы закончить карьеру в родном Спортинге?

Если всё-таки Месси и перейдёт в «Аль-Хиляль» то только показать кто тут папа, то есть, что бы у Роналду величия поубавить, а то нарцисс уж через чур начал палку перегибать о своём величии, типа он самый дорогой игрок в истории.
Вот и надо наказать зазнавшегося нарцисса.

Ну и кто сказал, что «Аль-Хиляль» будет последним клубом в карьере Месси?
Думаю как раз последним клубом будет Барса и после карьеры он ещё и работать будет в клубе. На какой должности пока не скажу время покажет.

Так что Месси всё правильно делает!
drug01
drug01
сегодня в 17:53
Деньги он любит...
И конечно клюнет!
yky3nbpqq2x2
yky3nbpqq2x2
сегодня в 17:28
И гном потянется за длинным рублем,на этом его карьера закончится
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 17:07
Но судя по последним новостям то сейчас Аль Хиляль выигрывает борьбу за Месси у Барселоны. Походу Аргентинец уже своё отыграл Топ чемпионатах и решил за пару сезонов хорошенько покосить зелень. Походу деньги как и у большинства нынешних игроков стоят на первом месте нежели просто игра в своем родном клубе. Который в сложный момент его жизни протянуло руку помощи. Мог бы и в Каталонии красиво повесить бутсы на гвоздь. С другой стороны как сейчас то всего этого выиграет Саудовский чемпионат. Две мировые звёзды за последние 15-18 сезонов будут играть у них.
собакин6762
собакин6762
сегодня в 17:06
Какой футбол , Какая Барселона .... Главное - деньги !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 16:51
Ференцварош например, в следующем сезоне будет играть в ЛЧ.
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:49
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 16:48
    Театр
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 16:25
    А как ты думал, конечно же Месси очень жадный 400 лямов захотел, хотя судя по переговорам получит намного больше.
    То ли дело благородный Роналду всегда играл за идею и даже когда получил контракт на 200 лямов хвастался, что самый дорогой футболист мира не из-за жадности и не из тщеславия, а лишь доказать какой он великий.

    Ну вот кто такой Месси? Какой то там чемпион мира и олимпийских игр, победитель кубка Америки и Финалиссимы. Многократный обладатель всяких индивидуальных наград и победитель всех клубных турниров.
    Как вообще футболист, который выиграл всё на свете, что мог, может сравниться с преподобным Роналду у которого много подписчиков?

    Ну прям как дети.
    a2hmv9gg3puh
    a2hmv9gg3puh
    сегодня в 16:16
    Понятно почему дырявый захотел свалить из СА.
    Очередное унижения гей-нарцисс не переживёт.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 15:59
    Держите Павлина! За хвост держите!!!).
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 15:55
    Сейчас набегут хейтеры и будут что-то говорить о жадности Месси, как будто он подписал контракт.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 15:54
    Не заслуживает он больших денег
    btyfbhu3pc7g
    btyfbhu3pc7g
    сегодня в 15:52
    Два сорта г----, что один что другой, для них футбол это просто бизнес, а как игроки оба давно уже посредственные.
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг
    сегодня в 15:51
    Мало кто знает, но Аль-Хиляль с саудовского переводится как Барселона
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 15:51
    Тем временем Роналду найдёт клуб из ЛЧ
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