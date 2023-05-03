В Саудовской Аравии готовят для Месси самое большое предложение футболисту

В Саудовской Аравии готовят серьёзное предложение нападающему ПСЖ Лионелю Месси, сообщает L’Équipe.
По информации источника, оно будет самым большим, когда-либо сделанным футболисту. Как отмечает издание, переезд игрока в эту ближневосточную страну сейчас является наиболее вероятным вариантом. Возможное сотрудничество продлится несколько лет. Предложение о переезде в Саудовскую Аравию серьёзно рассматривалось окружением аргентинца ещё до последних событий, связанных с несанкционированной поездкой форварда на Ближний Восток.
На Месси претендует «Аль-Хиляль». Также существует возможность трансфера в «Интер Майами», но этот вариант в данный момент наименее вероятен. Известно, что Лео хочет вернуть «Барселона».
То ли дело благородный Роналду всегда играл за идею и даже когда получил контракт на 200 лямов хвастался, что самый дорогой футболист мира не из-за жадности и не из тщеславия, а лишь доказать какой он великий.
Ну вот кто такой Месси? Какой то там чемпион мира и олимпийских игр, победитель кубка Америки и Финалиссимы. Многократный обладатель всяких индивидуальных наград и победитель всех клубных турниров.
Как вообще футболист, который выиграл всё на свете, что мог, может сравниться с преподобным Роналду у которого много подписчиков?
Ну прям как дети.
То ли дело благородный Роналду всегда играл за идею и даже когда получил контракт на 200 лямов хвастался, что самый дорогой футболист мира не из-за жадности и не из тщеславия, а лишь доказать какой он великий.
Ну вот кто такой Месси? Какой то там чемпион мира и олимпийских игр, победитель кубка Америки и Финалиссимы. Многократный обладатель всяких индивидуальных наград и победитель всех клубных турниров.
Как вообще футболист, который выиграл всё на свете, что мог, может сравниться с преподобным Роналду у которого много подписчиков?
Ну прям как дети.
Лучше скажи почему не было непонимания от фанатов Роналду о том, почему он поехал в СА вместо того чтобы закончить карьеру в родном Спортинге?
Если всё-таки Месси и перейдёт в «Аль-Хиляль» то только показать кто тут папа, то есть, что бы у Роналду величия поубавить, а то нарцисс уж через чур начал палку перегибать о своём величии, типа он самый дорогой игрок в истории.
Вот и надо наказать зазнавшегося нарцисса.
Ну и кто сказал, что «Аль-Хиляль» будет последним клубом в карьере Месси?
Думаю как раз последним клубом будет Барса и после карьеры он ещё и работать будет в клубе. На какой должности пока не скажу время покажет.
Так что Месси всё правильно делает!
Лучше скажи почему не было непонимания от фанатов Роналду о том, почему он поехал в СА вместо того чтобы закончить карьеру в родном Спортинге?
Если всё-таки Месси и перейдёт в «Аль-Хиляль» то только показать кто тут папа, то есть, что бы у Роналду величия поубавить, а то нарцисс уж через чур начал палку перегибать о своём величии, типа он самый дорогой игрок в истории.
Вот и надо наказать зазнавшегося нарцисса.
Ну и кто сказал, что «Аль-Хиляль» будет последним клубом в карьере Месси?
Думаю как раз последним клубом будет Барса и после карьеры он ещё и работать будет в клубе. На какой должности пока не скажу время покажет.
Так что Месси всё правильно делает!