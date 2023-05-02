«Бавария» готова продать Гнабри. Сам игрок и Тухель против трансфера

Будущее нападающего «Баварии» Сержа Гнабри остается под вопросом.
Мюнхенский клуб готов выслушать предложения по трансферу игрока, однако Гнабри не намерен уходить из команды. Серж чувствует себя комфортно в клубе и в городе, он имеет авторитет в раздевалке «Баварии». Также Гнабри очень хорошо дружит с Йозуа Киммихом, который является лидером мюнхенцев. Томас Тухель также ценит Гнабри и, несмотря на его плохую форму в последние недели, продолжает доверять ему.
Кроме того, нападающий получает очень высокую заработную плату в «Баварии». Даже если мюнхенский клуб получит предложения по трансферу Гнабри, то маловероятно, что другая команда захочет платить ему такую зарплату.
Я чисто хотел, что бы он победил в моей группе и отказался играть ему так и сказал я форсировать включаться не буду, дерзай друг. Он набрал 28 к. и кто-то обошел его в 30 к. Обычно я набирал под 40 и более к вот такая дружеская интрига была. В апреле думал, если выйду с группы, то отдам на память футболку племяннику. он призер, играет за некий питерский клуб. Но не вышло. Недобор в баллах и авторские комментарии свои не попадали в топ лучших. Играть уже не вижу смысла. Ладно, там за копипаст ограничат.
Я чисто хотел, что бы он победил в моей группе и отказался играть ему так и сказал я форсировать включаться не буду, дерзай друг. Он набрал 28 к. и кто-то обошел его в 30 к. Обычно я набирал под 40 и более к вот такая дружеская интрига была. В апреле думал, если выйду с группы, то отдам на память футболку племяннику. он призер, играет за некий питерский клуб. Но не вышло. Недобор в баллах и авторские комментарии свои не попадали в топ лучших. Играть уже не вижу смысла. Ладно, там за копипаст ограничат.
В прошлом месяце нападающий под ником Rupertt который шустро освоился на сайте, набрал огромное количество балов под 50 к вроде. Но на финале к сожалению выдал слабый результат...
В прошлом месяце нападающий под ником Rupertt который шустро освоился на сайте, набрал огромное количество балов под 50 к вроде. Но на финале к сожалению выдал слабый результат...
Сам в шоке 🙀, первый раз такой грев !)☝️😉🤣🤣🤣
Сам в шоке 🙀, первый раз такой грев !)☝️😉🤣🤣🤣