«Бавария» готова продать Гнабри. Сам игрок и Тухель против трансфера

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сегодня, 16:36

Будущее нападающего «Баварии» остается под вопросом.

Мюнхенский клуб готов выслушать предложения по трансферу игрока, однако Гнабри не намерен уходить из команды. Серж чувствует себя комфортно в клубе и в городе, он имеет авторитет в раздевалке «Баварии». Также Гнабри очень хорошо дружит с , который является лидером мюнхенцев. также ценит Гнабри и, несмотря на его плохую форму в последние недели, продолжает доверять ему.

Кроме того, нападающий получает очень высокую заработную плату в «Баварии». Даже если мюнхенский клуб получит предложения по трансферу Гнабри, то маловероятно, что другая команда захочет платить ему такую зарплату.