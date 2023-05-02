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«Бавария» готова продать Гнабри. Сам игрок и Тухель против трансфера

сегодня, 16:36

Будущее нападающего «Баварии» Сержа Гнабри остается под вопросом.

Мюнхенский клуб готов выслушать предложения по трансферу игрока, однако Гнабри не намерен уходить из команды. Серж чувствует себя комфортно в клубе и в городе, он имеет авторитет в раздевалке «Баварии». Также Гнабри очень хорошо дружит с Йозуа Киммихом, который является лидером мюнхенцев. Томас Тухель также ценит Гнабри и, несмотря на его плохую форму в последние недели, продолжает доверять ему.

Кроме того, нападающий получает очень высокую заработную плату в «Баварии». Даже если мюнхенский клуб получит предложения по трансферу Гнабри, то маловероятно, что другая команда захочет платить ему такую зарплату.

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Все комментарии
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:48
Насчёт фанатизма согласен, чисто игра на свой кеф (от турецкого кайф). У меня вот, к примеру в позапрошлый месяц в группе был нападающий под ником Петля здравый игрок.
 Я чисто хотел, что бы он победил в моей группе и отказался играть ему так и сказал я форсировать включаться не буду, дерзай друг.  Он набрал 28 к. и кто-то обошел его в 30 к. Обычно я набирал под 40 и более к   вот такая дружеская интрига была. В апреле думал, если выйду с группы, то отдам на память футболку племяннику. он призер, играет за некий питерский клуб. Но не вышло. Недобор в баллах и авторские комментарии свои не попадали в топ лучших. Играть уже не вижу смысла. Ладно, там за копипаст ограничат.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:19
Попробуйте его теперь выпихнуть! Игрок заключил отличный контракт.
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
сегодня в 17:18
Да нее , не до фанатизма. Как получится , в удовольствие чтобы было.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:00
Сейчас планово попадать в лучшие Вам дважды в день. И мониторить НО).
В прошлом месяце нападающий под ником Rupertt который шустро освоился на сайте, набрал огромное количество балов под 50 к вроде. Но на финале к сожалению выдал слабый результат...
drug01
drug01
сегодня в 16:59
Если сам игрок против, зачем вести этот разговор
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
сегодня в 16:48
Добра дружище. ✊️
Сам в шоке 🙀, первый раз такой грев !)☝️😉🤣🤣🤣
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:45, ред.
Добрый день дружище. Вот видели, Вам сделали начисление в 3 к. как я вижу хороший старт корзине 6 к баллов. А вот Варвар периодически попадает как ранее говорил. Нужно объявить охоту на на поиски инфы для попадания в "Н.О" Всегда рад помочь могу еще подсказать как выявить игрока который играет с невидимки и комментирует тоже.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:38
Думаю, что руководство Баварии примет решение положительно и оставит игрока в команде.
Гость
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