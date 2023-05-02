Оздоевым интересуются клубы из топ-5 лиг Европы

Анзор Гаргаев, агент полузащитника клуба «Фатих Карагюмрюк» , высказался о вероятном продлении контракта игрока и клуба, а также о возможных карьерных перспективах футболиста.

То, что «Фатих» хочет сохранить Магомеда Оздоева показывает, как работает руководство клуба, как они анализируют состав, знают своих лидеров. Неудивительно, что Магомед проводит хороший сезон, на него есть спрос, поэтому клуб хочет удержать его у себя. Зависит все от решения Магомеда, если он захочет и видит перспективы в будущем, то контракт будет продлен.

Пока о переходе в другой клуб говорить рано — Оздоев только шесть месяцев в команде, у него еще полтора года по контракту. Конкретных предложений нет, но все на начальном этапе. К Магомеду есть интерес от клубов из топ-5 лиг Европы, а также команды из чемпионата Турции. Я общаюсь со спортивным директором «Фатиха», который доводит до меня, что есть интерес и звонки от конкретных команд. Я в этом деле не главное действующее лицо, приоритет отдается клубу. Если «Фатих Карагюмрюк» посчитает нужным оповестить Оздоева, то они обязательно ему это скажут.