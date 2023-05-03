Бускетс рассказал, когда свяжется с Хави по поводу своего будущего

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сегодня, 09:50

Полузащитник «Барселоны» после матча 33-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:0) высказался о своём будущем.

Я более-менее определился со своим будущим. Сейчас будет несколько выходных, когда я вернусь, то обязательно сообщу о своём решении тренеру.

Соглашение испанца с клубом истекает 30 июня, каталонцы сделали ему предложение о новом контракте. Сообщается, что футболист рассматривает разные варианты. Игроком интересуются в Саудовской Аравии, а также «Интер Майами». «Сине-гранатовые» намерены предложить Бускетсу соглашение на ещё один сезон с пониженной зарплатой, а также с возможностью продления на один год, если хавбек проведёт как минимум 60% матчей.