Головин — лидер по голам из-за пределов штрафной в топ-5 лиг Европы

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сегодня, 15:14

Полузащитник «Монако» отметился забитым голом с дальней дистанции в матче 34-го тура Лиги 1 против «Анже».

Головин забил четвертый гол дальним ударом в этом сезоне чемпионата Франции – никто из футболистов топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше (еще у 6 футболистов по 4 гола).

Во Франции Головин делит первое место по голам дальними ударами с .