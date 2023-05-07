Головин — лидер по голам из-за пределов штрафной в топ-5 лиг Европы

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым голом с дальней дистанции в матче 34-го тура Лиги 1 против «Анже».
Головин забил четвертый гол дальним ударом в этом сезоне чемпионата Франции – никто из футболистов топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше (еще у 6 футболистов по 4 гола).
Во Франции Головин делит первое место по голам дальними ударами с Лионелем Месси.
Да уж точно кому как повезёт.
Да уж точно кому как повезёт.
Тут уж кому как повезёт.)))
Тут уж кому как повезёт.)))