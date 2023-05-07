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Головин — лидер по голам из-за пределов штрафной в топ-5 лиг Европы

сегодня, 15:14
АнжеЛоготип футбольный клуб Анже1 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым голом с дальней дистанции в матче 34-го тура Лиги 1 против «Анже».

Головин забил четвертый гол дальним ударом в этом сезоне чемпионата Франции – никто из футболистов топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше (еще у 6 футболистов по 4 гола).

Во Франции Головин делит первое место по голам дальними ударами с Лионелем Месси.

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Все комментарии
apk7xeu447x7
apk7xeu447x7 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 17:37
Привет Тигран!
Да уж точно кому как повезёт.
stanichnik
stanichnik ответ s57p29pzau64 (раскрыть)
сегодня в 17:35
Доброго Здоровья Лео!
Тут уж кому как повезёт.)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:47
В одном ряду с Месси...
s57p29pzau64
s57p29pzau64 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:38
А ещё есть возможность у конкурентов обойти Головина.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:31
Еще есть возможность увеличить достижение
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